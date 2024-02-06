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宜蘭免門票景點》羅東文化工場，由相當有名的建築師黃聲遠團隊所設計建造的，貌似巨大宇宙戰艦，有時尚現代的藝術場所，用來舉辦工藝品工作坊和特別活動，一樓是青年交流中心，也有美美子咖啡店可享用下午茶，樓上漂浮的天空藝廊，是宜蘭室內景點絕佳的展覽空間，頂樓還有視野遼觀景平台可遠眺宜蘭風景，漫步大約能逛2小時喔！
羅東文化工場 景點資訊
- 地址： 265宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號
- 營業時間：09:00–17:00
- 電話： 03 957 7440
- 門票：免門票
- 廁所：有室內廁所
羅東文化工場 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入羅東文化工場即可到達
- 【停車場】有付費停車場，開車來很方便
羅東文化工場 空間環境
這個羅東第二文化中心像不像正在蓄勢待發中的宇宙戰艦啊，歷時多年曾被戲稱大型絲瓜棚的終於完成了，現在不但成為居民活動時下雨遮陽的好地方，也是多功能的展示中心，更可能是這屆或下屆金馬獎盛會的場地呢
七月底來拍的當天正值開幕活動，有場搖滾盛會正要舉辦。同時也有好幾所建築糸的聯合展覽展出中
這個第二文化中心還是由在宜蘭相當有名的建築師黃聲遠團隊所設計建造的
雖是大型的鋼構建築物而已，但因為預算經費不足，所以蓋了很多年才蓋成
(唉，相對於天龍國豊沛的市政預算，宜花東三縣真是可憐)
不過，總算是完成啦，相對於北中南或是五都的居民而言，宜蘭縣民比較少有這種大型的建築物
不過少歸少，每一項完成的大型公共建築，在造型設計功能設定、建築美學上可都是讓其他縣市的人民欣羨不已
建築糸的聯合展覽展品
辦起活動來，比較不怕雨水淋溼了
爬上爬下的，還真有點登上船艦般的感覺
居高臨下，看到遠方的青山、白雲、藍天的感覺真是心曠神怡啊
長廊裏也是舉辦展覽的好地方
室內的展覽滿不錯的哦，不過因為不知道能不能拍照，所以只有小拍一二張
因為我們也不是很懂建築，所以很不懂這是什麼風格
或者是說，每一種建築都有它獨特的韻味，也不用特意為它下定義，它，自已就是風格!!!
這裏也適合辦個小型的發表會之類的
羅東文化工場 運動場
其實這個第二文化中心不只是這個大型的鋼構建築物而已
還包含了週邊的李科永羅東圖書館、東光國中裏的小型運動場，所結合起來成為多功能的休閒文化園區
這個小型的空中跑道也滿特別的，下方竟然是個水池~~沒見過這樣的跑道吧，誰說跑道只能存在運動場裏
下方也可玩玩滑板哦
要溜冰也可以
大型的鐵柱也是這裏的特色，一旁的建築物，就是李科永先生捐贈出來的圖書館
不單只是棚內可以坐人，要是人一多，連同戶外的草地也可以容納更多人
這裏是個有趣的地方，對於附近的居民而言，更是多了個多功能的生活空間
羅東文化工場 附近景點美食
羅東文化工場 心得評價
羅東文化工場為了不擋到四周互望的視線，擁有淨高18公尺的大棚架下，即使宜蘭多雨，也可以在底下盡情玩耍，天空藝廊因有一層半透明的環繞迴廊，甚是奇景，可搭電廳上頂層觀景平台，俯瞰蘭陽美食，大約可以玩兩小時喔！之後順便可以來一趟羅東一日遊喔！
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