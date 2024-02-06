基隆美食這家天一香肉羹順被鄉民預為『觀光客最強滷肉飯』，倒也不是在地人都不愛，是天一香肉羹順的滷肉飯可是不少觀光客的最愛，甚至身邊有朋友一個月跑來吃四次，真的是非常熱愛，好吃的滷肉飯這麼多，天一香肉羹順有什麼特色？來去瞧瞧吧！

天一香肉羹順｜交通方式＆停車資訊

天一香肉羹順是基隆廟口夜市31攤位，白天可能還好，但到了五點過後，天一香肉羹順的排隊人潮真的誇張，基本上來排隊內用的大概佔九成以上的觀光客，兩區的座位區滿滿都是人！

天一香肉羹順｜菜單價目表

整體來說天一香肉羹順菜單價錢真的不貴，直接就是來刷一套肉羹、滷肉飯，想吃好一點再加小菜，滷肉飯跟肉羹都漲五元了

天一香肉羹順店員非常多，而且都蠻親切的，站在肉羹湯前的應該是老闆，桌肉羹的手幾乎整夜沒停過

後面裝滷肉飯的也沒在跟你客氣，滷肉大方的淋一堆滿滿的，也是像工廠一樣一直出滷肉飯，根本是條流水生產線

天一香肉羹順｜滷肉飯、肉羹

看大家幾乎都是來一套滷肉飯＋肉羹，還有看到一個年輕人一次吃三碗滷肉飯，我還多點了一個筍絲

滷肉飯，被譽為觀光客最強的滷肉飯看來其來有自，那個滷肉真不是蓋的，一整個就是鋪到溢出來的那種，但不大碗就是了，肥肉是丁狀，還沒有滷成膠質的感覺，醬香很足但不膩，是好吃的滷肉飯

肉羹，肉羹也不錯，肉羹的風格幾乎是接近赤肉有點宜蘭蒜味肉羹那樣的口感，份量也不算小，湯頭的味道蠻清甜的，且是不帶濃勾芡的湯頭，清爽

筍絲，我覺得不行，光是上面淋甜辣醬我就直接打槍，筍絲都是醬料的味道，不推薦

天一香肉羹順算是好吃的滷肉飯，但他晚上人潮真的多，如果不想排隊就挑平日或是白天來買吧

天一香肉羹順

地址：基隆市仁愛區仁三路27-1號 (31號攤)

電話：02 2428 3027

營業時間：10:00–00:30

店家/景點資訊

店家名稱：天一香肉羹順

所在地址：臺灣基隆市仁愛區仁三路27-1號 (31號攤)

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-00:30

店家電話：02 2428 3027

評價：★★★★★

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