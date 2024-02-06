自從雪隧通車之後，我們家就變得蠻常來宜蘭一日遊XD，這回跑來玩耍的是 清水地熱公園 ，可以體驗在野外用溫泉煮玉米和蛋等，也有免費泡腳池，另外有最新落成沒多久的大眾湯屋，只要花少少的錢就能享受泡湯樂趣——雖然覺得這裡比較適合冬天來，夏天來會很辛苦😆😆，不過這天明明熱到爆，怎麼還是一堆人XD。

建議清水地熱要早一點過來，雖然停車場不小，但遊客爆多時應該一位難求～

我們一大清早就從桃園出發，明明抵達時還沒營業（販賣部），但已經有不少遊客了。

清水地熱 平面圖

從園區入口進來，順順朝著這人行道走，就到了等等的煮食區，這天的天氣超好，陽光很熱情😂😂，藍天白雲加上遠山樹綠的景緻很不錯，可是才早上就覺得有夠熱啊。

溫泉煮食

清水地熱共有兩座煮食池，一座冷卻池，和兩個泡腳池，在等待食物煮好的時間可以先到旁邊泡腳。

雖然販賣部還沒營業，遊客已經頗多，園區有提供陽傘座椅，不過數量並不太多，稍晚來就會沒位子XD。

煮食池

這是等等要使用的重點煮食池，光經過旁邊就覺得熱氣蒸騰，溫度很高要小心。

許多遊客都自備了許多食物及水果零食等，儼然就是個野餐活動來著😆，不過天氣真的很熱，即使在傘下還是流了滿身汗。

沒有遮蔭的座椅就比較乏人問津，我們來時其實還有幾個陽傘座位，但太陽還是直射，反而是邊邊的階梯平台還有遮蔭，相對涼爽許多。

清水地熱公園|泡腳池

許多遊客已經悠閒泡起腳來，這裡有兩座泡腳池，可以順便體驗一下。

清水地熱公園|販賣部

販賣部前的廊下座位當然是坐滿人，大家都熟門熟路，知道要早點過來，尤其是這種會曬成人乾的日子XD。

公廁旁也有自動販賣機，不過我們今日出遊已經做足準備，車上備了充足的結冰飲水和飲料😆😆。

我們大約早上八點多抵達，販賣部九點才營業，大約逛了一圈時間已經差不多，已經有遊客在窗口排隊等待，我們也趕緊加入XD。

販賣部價位

其實食物有蠻多選項的，大家必煮的食物應該是蛋和玉米，也有飲料和調味料等。

當然販賣部的價格都偏貴（觀光地嘛XD），想省錢可以自備食物來煮比較划算。

旁邊有煮食的時間可以參考，還蠻貼心的，也很重要XD。

我們算是很排前面，馬上就買到食物了（買完看到後面排隊的人龍要嚇壞😅😅），其實今天也不是真的要在這裡野餐，只是體驗一下地熱煮食而已，所以只買了蛋和玉米。

因為禁止塑膠製品丟入煮食池中，租借一個竹簍要付押金200元，使用完畢歸還後會退回。

其實最可愛的是這個竹簍容器，覺得很有復古感XD，不過本想讓孩子體驗一下煮食樂，但酷熱天氣影響了孩子的興緻，根本都躲在陰涼處不想出來🙈🙈。

看到成排的竹簍排排站好有趣！每個竹簍都有自己的編號，要記住自己的號碼，以免不小心誤拿到別人的XD。

在等待煮食期間，先到湯屋區逛了一下才回來，已經剩下兩顆蛋了😂😂，不知是否心理作用，覺得用這樣地熱煮起來的水煮蛋特別好吃XD。

玉米也是熟得通透！外殼都已經散開了😆😆，這個也香甜可口。

清水泉湯屋

來清水地熱除了煮食泡腳，還有一個清水泉湯屋，就在一開始入口進來，有一個往左的分岔路直走。

木造外觀加上復古燈籠很有日式氛圍，許是天氣因素，夏天很少人來泡湯，所以湯屋空盪盪沒什麼遊客。

清水地熱公園|湯屋費用

一進門看到的是服務櫃台，這裡也有販賣簡單的飲料輕食，不泡湯純休息用餐也OＫ。

湯屋：全票80／優待票60／半票40。

休閒溫泉魚：全票$80／半票60。

半露天大眾池全票一人才80元覺得便宜，外頭也有溫泉魚咬腳池XD，如果想再更有FU的，這裡也能租借浴衣呢！

空內室間蠻大的，有不少內用桌，男湯女湯入口分別在櫃台的左右兩邊分開，都必須穿著泳衣泳帽才能進去泡。

我最喜歡窗邊這排座椅，很有復古寧靜感。

浴衣租借一人200元，大人小孩都有，不過看起來款式的選擇不多XD。

最外頭是休閒溫泉魚泡腳池，裡頭好多小魚啊！不過依然冷清幾乎沒有遊客，除了來拍照的我😂😂。

我還蠻喜歡湯屋的FU，相信冬天來泡湯應該會很不錯！而且用溫泉煮食也是一個有趣的體驗。

唯一就是要早點過來比較累🙊，不然冬天人擠爆，夏天會熱爆XD。

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停車資訊

在抵達前路上就會有指標，停車場靠右。

小客車與重機是收費50元，機車20元，直接在入口付費進場。

其實停車場蠻大的，早點來就覺得很空曠。

景點資訊

景點資訊：清水地熱公園

清水地熱泉官網：https://www.facebook.com/NO9HotSpring/

電話：039-894500

地址：宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷150號

營業時間：09:00–17:00

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