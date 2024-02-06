有時覺得不是我們去找美食，而是美食自己來找我們（笑）

就這樣的不經意與美食相遇，

不需要什麼大菜或是華麗的餐廳，

一碗牛肉麵，簡單又樸實，

那日在「一南村 眷村牛肉麵」吃過後，

就想著，以後還要再來吃；

嗯，離家不算遠，也不算近的小店，

紀錄一下，也停醒自己

這就是寫部落格近二十年的初衷，

紀錄與分享，也避免以後自己給忘了.......

一南村 眷村牛肉麵

地址： 326桃園市楊梅區文化街82號

03 482 6778

營業時間：11:15–20:30

店休日：星期一

台灣，應該有數千間牛肉麵吧？！

大陸來玩的朋友總會提到台灣的牛肉麵跟大陸很不同，

甚至還說，沒想到裡頭有這...麼多「大塊」牛肉（笑）

我疑惑的問，不然你們的呢？

他們說，就小小，少少的肉....

聽著聽著我倒是覺得這好像是牛肉湯麵呀！！

好奇查了一下，牛肉麵的緣由是？.....

後來有查到，

據說台灣的牛肉麵是老兵從大陸隨中華民國國軍遷移到台灣後，

定居高雄岡山空軍眷村的四川省老兵，

想念家鄉之後，然後在台灣再次試著將家鄉味重現......

嗯，其實似乎也是無從考證.....

不過，現在「牛肉麵」應該也算是不少旅人來到台灣必吃的料理。

其實早已忘記了是與「眷村」有關，

那日在追尋著美麗夕陽的天空時，從中壢、埔心，

然後意外的來到了「楊梅」，

在搜尋附近美食時，意外發現了「一南村 眷村牛肉麵」

在google map上的評價很高，且甚至還有人說是「楊梅最好吃的牛肉麵」

嗯，就這樣，我們就來嚕（笑）

不是很起眼的小店，那日有位置，

且在用餐的期間也陸續不少人入內外帶，

我想，這應該算是深受當地人喜愛的一家店吧？！

菜單算是相當簡單，只有「牛」相關的麵，

嗯，牛肉、牛筋、牛肚、牛三寶....等，

哈哈，那不吃牛的朋友們，就不能來吃嚕（笑）

我們點了牛肉麵，後來又問了老闆什麼是「特製牛肉麵」，

結果就把原本點二碗的牛肉麵，換成了個一碗。

「一南村 眷村牛肉麵」沒有提供酸菜，老闆還提示說辣椒醬很辣

其實，我也記不得是從何時起，

吃牛肉麵一定要配酸菜了呢？

拿了小菜，份量真的不是很大，

但入口時卻意外的美味，

煙燻味道的豆皮與調味，剛剛好，

煙燻味、豆皮味還有那青菜的搭配剛剛好；

我們邊吃，還心想，下次該來試試豆乾（google評論上說是好吃的）

餐點陸續上桌，先上桌的是牛肉麵，

牛肉燉煮的程度入味也軟嫩，

麵條的硬度也是剛剛好，不會過軟

湯頭的滋味也太....復古了吧？！

想起了小時候吃過的味王蔥燒牛肉麵的清淡版（笑）

評論中還有人說，像是統一滿漢大餐....

嗯，其實，都有一點；應該是牛油的緣故吧？！

這....是有點久沒吃到的紅燒牛肉麵的味道，

湯中帶有一點微辣，應該是有加點辣牛油吧？！

是好喝，且相當順口的呦

覺得好有古早味，真的很樸實的滋味，

相較中壢的食物，也比較不油，

是一碗好吃的牛肉麵

後來上桌的是「特製牛肉麵」，

剛才詢問了一下後，得知是牛頰肉，

嗯，所以想說點兩碗不一樣的來試試嚕

這....牛頰肉的份量很有誠意，

入口時的口感，比牛肉麵更加軟爛，

這....肉的口感跟味道都是自己喜歡的

在湯頭跟麵條上是跟牛肉麵一樣嚕

這....樣的牛頰肉條份量與價格，我覺得相當划算，

且又美味；店內貼著因物價的關係漲價了10元，

漲價之後的眷村牛肉麵是120元，特製牛肉麵是200元，

說真的，我覺得這....也太物超所值了吧？！

難怪吸引了不少人到店內外帶，

這算是一般生活日常的價格吧？！

我很好奇這「一南村 眷村牛肉麵」店名是否有四四南村有關係呢？

那日沒機會問老闆，

看到google評論中有人提到老闆似乎是來自於四四南村，

取其名也是紀念與寓意

嗯，這也讓我想起了二十多年前，

四四南村那一帶還未開發像現在的模樣......

今日意外來到「一南村 眷村牛肉麵」

吃到一碗相當簡樸的牛肉麵，

喜歡的味道，紀錄一下（笑）也分享給大家

朋友們喜歡吃牛肉麵嗎？

有沒有推薦的呢？

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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