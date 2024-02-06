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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹市北區西市汕頭館總店｜越冷生意越火爆！藏身菜市場老牌汕頭沙茶火鍋

新竹市北區西市汕頭館總店｜越冷生意越火爆！藏身菜市場老牌汕頭沙茶火鍋

2024-02-06 15:30:43 大手牽小手。玩樂趣 人氣：110
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：1009篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：西市汕頭館(總店)
phone03-5244430
place新竹市北區西安街70號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹美食推薦這家西市汕頭館總店西市汕頭館總店在我的口袋名單收藏已久，一直苦無機會來吃，西市汕頭館在新竹已經有兩家分店了，但是西市汕頭館總店還是生意最好的，主打的就是招牌原汁沙茶鍋及自製的沙茶醬，搭配新鮮的手切牛肉片，簡直一絕！就是炎熱的夏天西市汕頭館總店依舊生意搶搶滾！

西市汕頭館總店｜交通方式＆停車資訊

開車的朋友可以直接把車停城隍廟附近的停車場，走路2分鐘就到西市汕頭館了。(停車每小時平日50元/假日60元)，如果想省錢的朋友可以停明志書院停車場(每小時30元）走過來大概六分鐘，西市汕頭館總店就在市場裡，門口還有賣水果的攤子，店面真的很有歷史感

西市汕頭館總店｜用餐環境

西市汕頭館總店畢竟是在菜市場裡面，加上也是老店，用餐環境的陳列擺設都相當陳舊，然後冬天應該還好，夏天整間店的人都在吃火鍋然後冷氣不強，可想而知真的會越吃越熱，即便如此不管冬天夏天西市汕頭館總店總是門庭若市

西市汕頭館總店｜菜單價目表

火鍋低消每份兩人用，光是火鍋類鍋底就有五種可以選，有沙茶牛肉火鍋、沙茶半筋半肉鍋、沙茶豬肉火鍋、砂鍋魚頭，還有一個需要提前預約的全雞牛鞭鍋，另外熱炒小菜、沙茶炒麵也是必點選項，也可單點火鍋料、肉片等等，價位也不貴

西市汕頭館總店｜推薦沙茶火鍋、料理

第一次來西市汕頭館總店點餐總是手足無措，點餐阿姨畢竟是老江湖了，一眼就看出我們的不安，直接幫我們配了一組套餐：沙茶牛肉火鍋、高麗菜、手工牛肉丸、手工鮮魚餃外加一盤沙茶牛肉炒麵，看蠻多人都是這樣點的，我們再加點了炒沙茶牛心

西市汕頭火鍋的鍋底是以沙茶醬、蔥段和番茄為湯底的主要調料，呈現出獨特的風味，湯頭的風味應該是由牛骨熬煮而成，同時帶有濃郁的沙茶香味，當牛肉鍋端上桌時，可以先品嚐它的清湯是，淡雅沙茶醬的清香味道，再搭配上涮煮的手工牛肉，這就是西市汕頭火鍋的迷人之處

隨鍋附上兩小碟沙茶醬，是店家手工自製沙茶醬，吃喜歡也可以買整罐的回家，我有用筷子先沾一下味道，它是屬於不鹹的沙茶醬，使用長生豆（即花生），芝麻、南薑與開陽加上50多種中藥材辛香料研製而成，有蠻重的蝦米（海鮮？）的香氣，香氣非常足

肉湯滾了就可以先把蔬菜、牛肉丸、魚餃先下鍋煮，等再滾一次就可以開始涮料，阿姨也會來教怎麼涮肉吃

西市汕頭館標榜用的都是鮮切溫體牛肉片，聽說盤子倒過來肉都不會掉，我是不敢嘗試啦，紅豔的肉色就可以看出這牛肉應該不簡單！

阿姨有過來教我們怎麼涮牛肉，『刷牛肉秘訣：肉不離筷、鍋底三秒』，湯滾涮三秒就可以吃了，而且我發現阿姨都會盯場，有人涮太久會過去唸一下，蠻可愛的

先吃原味，牛肉嫩到一個極致！果然新鮮牛肉現切的口感就跟冷凍機械切的天差地遠！鮮甜的肉汁在口中噴發，鮮而不腥，滿口都是牛肉的鮮甜，口感柔嫩到幾乎可以跟舌頭合為一體，太好吃了！然後沾點沙茶醬，只要沾一點點就好，沙茶醬的海鮮鮮味更襯托出牛肉的鮮，沾與不沾都很完美

手工牛肉丸、手工鮮魚餃，手工牛肉丸，Q彈多汁，牛肉味濃郁，一入口會爆汁的那種，吃喜歡也可以買回家，手工鮮魚餃表現也不錯，口味有點像三記魚餃，但皮更滑更Q一點

沙茶牛肉炒麵，這牛肉炒麵還真好吃耶！首先是他的麵條跟一般炒麵完全不一樣！一般炒麵炒起來如果要入味幾乎都偏軟，但這的麵條不僅入味，還能保有麵條的彈性，大火快炒帶有噴香的鑊氣，牛肉也很鮮嫩，醬汁鹹中帶甜，真的很無敵！

炒沙茶牛心，牛心是牛內臟中算是大家接受度蠻高的料理，本身並沒有什麼特殊的腥味，且口感柔嫩，大火爆炒最能吃出牛心的口感，加上沙茶調味，非常好吃且下飯

西式汕頭館總店位於傳統市場，環境稍差，夏天吃鍋較熱，若注重環境，建議選北大或竹北分店，餐點建議點沙茶牛肉鍋，湯底有板豆腐和菜盤，可加牛肉丸，沙茶炒麵也建議要點，西式汕頭館總店假日或晚上很容易客滿要排隊，建議選擇非繁忙時間來唷

 

西式汕頭館總店

地址：新竹市北區西安街70號

電話：03 524 4430

營業時間：11:00-23:00（週四公休）

西式汕頭館總店官網

 

 

 

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：西式汕頭館總店
  • 所在地址：臺灣新竹市北區西安街70號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 六 11:00-23:00
  • 店家電話：03 524 4430
  • 評價：★★★★

 

 

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