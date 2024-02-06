新竹美食推薦這家西市汕頭館總店，西市汕頭館總店在我的口袋名單收藏已久，一直苦無機會來吃，西市汕頭館在新竹已經有兩家分店了，但是西市汕頭館總店還是生意最好的，主打的就是招牌原汁沙茶鍋及自製的沙茶醬，搭配新鮮的手切牛肉片，簡直一絕！就是炎熱的夏天西市汕頭館總店依舊生意搶搶滾！

西市汕頭館總店｜交通方式＆停車資訊

開車的朋友可以直接把車停城隍廟附近的停車場，走路2分鐘就到西市汕頭館了。(停車每小時平日50元/假日60元)，如果想省錢的朋友可以停明志書院停車場(每小時30元）走過來大概六分鐘，西市汕頭館總店就在市場裡，門口還有賣水果的攤子，店面真的很有歷史感

西市汕頭館總店｜用餐環境

西市汕頭館總店畢竟是在菜市場裡面，加上也是老店，用餐環境的陳列擺設都相當陳舊，然後冬天應該還好，夏天整間店的人都在吃火鍋然後冷氣不強，可想而知真的會越吃越熱，即便如此不管冬天夏天西市汕頭館總店總是門庭若市

西市汕頭館總店｜菜單價目表

火鍋低消每份兩人用，光是火鍋類鍋底就有五種可以選，有沙茶牛肉火鍋、沙茶半筋半肉鍋、沙茶豬肉火鍋、砂鍋魚頭，還有一個需要提前預約的全雞牛鞭鍋，另外熱炒小菜、沙茶炒麵也是必點選項，也可單點火鍋料、肉片等等，價位也不貴

西市汕頭館總店｜推薦沙茶火鍋、料理

第一次來西市汕頭館總店點餐總是手足無措，點餐阿姨畢竟是老江湖了，一眼就看出我們的不安，直接幫我們配了一組套餐：沙茶牛肉火鍋、高麗菜、手工牛肉丸、手工鮮魚餃外加一盤沙茶牛肉炒麵，看蠻多人都是這樣點的，我們再加點了炒沙茶牛心

西市汕頭火鍋的鍋底是以沙茶醬、蔥段和番茄為湯底的主要調料，呈現出獨特的風味，湯頭的風味應該是由牛骨熬煮而成，同時帶有濃郁的沙茶香味，當牛肉鍋端上桌時，可以先品嚐它的清湯是，淡雅沙茶醬的清香味道，再搭配上涮煮的手工牛肉，這就是西市汕頭火鍋的迷人之處

隨鍋附上兩小碟沙茶醬，是店家手工自製沙茶醬，吃喜歡也可以買整罐的回家，我有用筷子先沾一下味道，它是屬於不鹹的沙茶醬，使用長生豆（即花生），芝麻、南薑與開陽加上50多種中藥材辛香料研製而成，有蠻重的蝦米（海鮮？）的香氣，香氣非常足

肉湯滾了就可以先把蔬菜、牛肉丸、魚餃先下鍋煮，等再滾一次就可以開始涮料，阿姨也會來教怎麼涮肉吃

西市汕頭館標榜用的都是鮮切溫體牛肉片，聽說盤子倒過來肉都不會掉，我是不敢嘗試啦，紅豔的肉色就可以看出這牛肉應該不簡單！

阿姨有過來教我們怎麼涮牛肉，『刷牛肉秘訣：肉不離筷、鍋底三秒』，湯滾涮三秒就可以吃了，而且我發現阿姨都會盯場，有人涮太久會過去唸一下，蠻可愛的

先吃原味，牛肉嫩到一個極致！果然新鮮牛肉現切的口感就跟冷凍機械切的天差地遠！鮮甜的肉汁在口中噴發，鮮而不腥，滿口都是牛肉的鮮甜，口感柔嫩到幾乎可以跟舌頭合為一體，太好吃了！然後沾點沙茶醬，只要沾一點點就好，沙茶醬的海鮮鮮味更襯托出牛肉的鮮，沾與不沾都很完美

手工牛肉丸、手工鮮魚餃，手工牛肉丸，Q彈多汁，牛肉味濃郁，一入口會爆汁的那種，吃喜歡也可以買回家，手工鮮魚餃表現也不錯，口味有點像三記魚餃，但皮更滑更Q一點

沙茶牛肉炒麵，這牛肉炒麵還真好吃耶！首先是他的麵條跟一般炒麵完全不一樣！一般炒麵炒起來如果要入味幾乎都偏軟，但這的麵條不僅入味，還能保有麵條的彈性，大火快炒帶有噴香的鑊氣，牛肉也很鮮嫩，醬汁鹹中帶甜，真的很無敵！

炒沙茶牛心，牛心是牛內臟中算是大家接受度蠻高的料理，本身並沒有什麼特殊的腥味，且口感柔嫩，大火爆炒最能吃出牛心的口感，加上沙茶調味，非常好吃且下飯

西式汕頭館總店位於傳統市場，環境稍差，夏天吃鍋較熱，若注重環境，建議選北大或竹北分店，餐點建議點沙茶牛肉鍋，湯底有板豆腐和菜盤，可加牛肉丸，沙茶炒麵也建議要點，西式汕頭館總店假日或晚上很容易客滿要排隊，建議選擇非繁忙時間來唷

西式汕頭館總店

地址：新竹市北區西安街70號

電話：03 524 4430

營業時間：11:00-23:00（週四公休）

西式汕頭館總店官網

店家/景點資訊

店家名稱：西式汕頭館總店

所在地址：臺灣新竹市北區西安街70號

營業時間：日 一 二 三 四 六 11:00-23:00

店家電話：03 524 4430

評價：★★★★

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