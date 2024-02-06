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這篇羅東景點一日遊介紹羅東景點6處熱門推薦，有免費親子景點、親子餐廳、好玩的觀光工廠、特色飯店民宿

搭配羅東美食，羅東一日遊、羅東二日遊行程也一起分享！

宜蘭熱門 ： 最新10景點 、 宜蘭二日遊

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羅東鎮親子景點必玩推薦：

羅東運動公園｜免費景點

宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點環境優美且綠地廣闊，湖中也有些漂流木以做裝飾。可以餵魚、野餐、放風箏、騎單車。動同時還可以欣賞湖光山色。運動場種類多元，有棒球場、操場、游泳池、籃球場、網球場、木球場。在此運動是一大享受！還有宜蘭落羽松秘境，湖中倒影夢幻無比，親子出遊好去處喔！

羅東林場 ｜免費景點

宜蘭室內景點、宜蘭親子景點附有停車場，還有許多場館免費玩，kids扣屋、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹、廣興做粿林場店、北門綠豆沙牛乳大王羅東店等

中興文化園區 ｜免費景點



昔日中興紙廠華麗轉身為中興文創園區，除了是免費景點外，也有不定期的展覽、表演、活動、特色市集可欣賞，園區更有九號製造所(有收涎抓周服務)、手創工坊、文青小舖之類的好逛好拍的地點。特別是廢棄廠房帶有一點歲月的滄桑感，真的超好拍的，也是熱門IG打卡點，現在可真是歷經滄桑一美人了

木育森林 ｜免費景點

宜蘭親子景點》【木育森林羅東林場店】無需預約，也是宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點，還有付費停車場。「木育森林」是以森林為主題而創意發想出來的樂園，免費玩木造玩具有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~多項經典原木玩具都讓人欲罷不能。而且除了好玩，互動展示區又寓教於樂。附近景點有羅東林場、林場肉羹、九號公園、中興文創園區

羅東鎮農會觀光工廠 ｜免費景點

宜蘭免門票觀光工廠》羅東鎮農會農特產品展售館，更是熱門的宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點、校外教學的好場地，宜蘭室內景點躲雨避暑頗受好評的地點，活潑生動的導覽解說及趣味的DIY，將健康觀念融入於遊戲中

景點資訊：

地址： 265宜蘭縣羅東鎮倉前路14號

營業時間：08:00–17:00

電話： 03 9 5 7 4525

➤羅東鎮農會觀光工廠 詳細圖文介紹

羅東文化工場 ｜免費景點

宜蘭免門票景點》羅東文化工場，由相當有名的建築師黃聲遠團隊所設計建造的，貌似巨大宇宙戰艦，有時尚現代的藝術場所，用來舉辦工藝品工作坊和特別活動，一樓是青年交流中心，也有美美子咖啡店可享用下午茶，樓上漂浮的天空藝廊，是宜蘭室內景點絕佳的展覽空間，頂樓還有視野遼觀景平台可遠眺宜蘭風景，漫步大約能逛2小時喔！

景點資訊：

地址： 265宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號

營業時間：09:00–17:00

電話： 03 957 7440

➤羅東文化工場 詳細圖文介紹

二結穀倉稻農文化館｜三級古蹟



國家三級古蹟，於日治時代昭和五年建造(1920)，至今已有70多年的歷史，它的典雅造型，仍難掩當年風華，非常值得一遊。門票60元，贈送一杯指定飲料，有一小型停車場，適合小孩大人走走的好地方，還可以看火車，大約可以玩兩小時喔！

景點資訊：

地址： 268宜蘭縣五結鄉三興西路171號

營業時間：09:00–17:00 週三公休日

電話： 03 960 0277

➤二結穀倉稻農文化館 詳細圖文介紹

虎牌米粉產業文化館

【虎牌米粉產業文化館】近羅東鎮，新增宜蘭免門票景點PaMi曾拌麵宜蘭館，不但共用附設免費超大停車場，門前多了造型可愛的老虎巴士，免費參觀及拍照。宜蘭室內景點虎牌米粉內須購票，有彩繪碗米粉、電鍋炒米粉DIY體驗，回到1970那個年代時空街景讓人印象深刻，最受歡迎的古早味米粉免費吃到飽啊！吃完順遊五結美食，好吃又好玩啊。附近宜蘭住宿則推薦綠舞國際觀光飯店、，都是不錯的選擇！

溪和水產觀光工廠｜羅東五結親子景點

宜蘭親子景點宜蘭室內景點離羅東近的觀光工廠，有充滿趣味的漫畫故事主題牆，生米煮成熟飯DIY 、汆燙 DIY、海鮮壓片DIY，門票更可以全額折抵!! 店家超佛心的啦，幾乎是免費吃喝一頓又可以把伴手禮帶回家!搭配五結景點五結美食，五結鄉一日遊玩起來！

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景點資訊：

地址：宜蘭縣五結鄉利興二路11號 (台二線利澤工業區內)

電話： 03 990 7998

營業時間：09:00 – 16:30

➤溪和水產 詳細圖文介紹

台灣足鞋健康知識館｜羅東五結親子觀光工廠

首創以『腳』為主題的腳ㄚ觀光工廠 (預約制) !CP值超高的親子DIY手作體驗任你選! 入館參觀目前每人約 150 元的費用， 內容包含健 康鞋墊配件DIY體驗(價值800元)和 電腦足壓掃描(價值500元)， 還有專人帶領參觀，親子DIY手作體驗任你選! ➤ . 搶先買

駿懷舊餐廳｜親子餐廳

羅東美食100間不只有羅東夜市，包括羅東咖啡廳、銅板小吃、羅東餐廳，再搭配羅東景點，就是好吃好玩的羅東一日遊行程啦!

▼這篇介紹羅東美食12間老饕必吃清單！

羅東住宿 推薦

村却國際溫泉酒店

是欣賞宜蘭美景第一名的酒店。酒店的設施很多，挑高氣派、低調奢華的大廳，讓人一進入就不由自主的放鬆。房間也相當舒適，這次入住位於18樓的房型，蘭陽平原美景盡收眼底，每間房都有溫泉(有美人湯之稱的碳酸氫納泉湯)，更特別是有奈米牛奶浴，泡起來柔滑細緻、古溜古溜的非常有趣，當然囉，這裏也有兒童遊樂設施，溫泉泡湯池、游泳池。夜晚上頂樓享受頂級星空酒吧~真的非常適合全家大小來渡假!! 很多人喜歡來宜蘭，但包準很少有這樣的機會可以俯看蘭陽平原的美喔!

嗨夫精品旅館

羅東出現泰國的精品旅館!? 這家位於羅東火車站前的HIVE HOTEL 不管是外觀、內在都令人驚豔!!不管是硬體設備、服務水準都相當到位!! 加上得天獨厚的地理位置，火車站前，離轉運站也不遠，用步行10來分就可以到羅東夜市，生活機能超方便!! 真的是個不錯的住宿地點

河沿悅舍精品民宿





就在羅東運動公園附近喔。包棟大約可容納24人，共有五間房間，環境寬敞、內外空間大，非常舒適。溜滑梯房間配加大獨立筒高級床墊、卡拉OK設備及高規格的音響、兒童遊戲區、PS4與戶外休息區、戲水池，大人小孩都可以開心渡假。多人出遊，包棟會是個很好的選擇喔！

Villa V會館

貴婦級下午茶及浮誇早餐 渡假風格的後院x私人河道划獨木舟x半露天電影院x戲水池，吃喝玩樂一應俱全。Villa V 的內部設計是以歐美風格為主的，所以幾乎無隔間，寬敞通透的環境，窗外滿眼的綠意，真的好舒服的環境，有別於一般民宿的居家感，這裏更適合來渡假!! 二天一夜與好友的小旅行。 綜藝玩很大、楊丞琳也來取景！

地址：宜蘭縣五結鄉溪濱路二段395號

電話：0912 866 080

☛詳細介紹

綠舞國際觀光飯店

綠舞觀光飯店可說是宜蘭飯店業的一大亮點啊，該怎麼形容它呢 !? 這裏融合了，宿、遊、藝、饗!! 真的很厲害，四個字就道盡了這裏的特色!! 宿 :這裏有景觀套房和VILLA套房，景觀泳池，溫泉風呂等。藝呢，這裏有在地的藝術文化及各式表演。饗，這裏提供了日式的咖啡廳及日料餐廳，遊呢，那就更厲害了，高達15000坪左右的迴遊式日式庭園，搭配各項活動，讓來到綠舞的旅客都有來到日本的感覺!! 非常精采!!

The one樂灣民宿

舉凡周董、羅志祥…很多明星來這兒包棟開Party!提供多樣化的設施，還有一泊三食的服務。特別的是，只要想開不同的變裝Party，民宿主人也會準備道具服裝來助興!房間非常時尚大方，有藍芽多媒體系統、每間都有浴缸的設計， 浴室裏另有暖風設備，馬桶也是免治馬桶，電視也是選用流行的曲面設計，連床都很舒服，想看明星住哪裏嗎?!訂下去就對了!!

羅東一日遊行程

大家都知道台灣好行巴士是交通部為了促進國內觀光推行的觀光巴士，現在冬山河線推出了新的套票! 冬山經典 傳藝好”行”!! 這個非常適合沒有交通工具的朋友，可以使用巴士就可以宜蘭玩了。

▼台灣好行巴士冬山河線一日遊》羅東運動公園、傳藝中心、羅東林業文化園區、羅東運動公園、利澤老街

羅東二日遊行程

景點 1： 中興文化創意園區

景點 2： 羅東林場

景點 3： 羅東夜市

住宿： 童媽吉親子飯店





景點 4： 溪和水產觀光工廠

景點 5： 羅董養生觀光工廠





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