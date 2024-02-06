麥仔胃口不好的時候特愛酸酸辣辣的泰式料理！這篇要跟大家分享近期吃到相當有水準的泰式料理專賣店『心泰Pro原創泰國料理』，地點位在林口文化路三段的昕境廣場一樓，網路上評價相當高的『心泰Pro原創泰國料理』擁有大片落地窗跟挑高兩層樓的餐廳裝潢，在這用餐真的很舒適，在料理上結合了正統泰式料理與創意打造出讓人印象深刻的料理元素，如果你跟我一樣喜歡泰式料理那這間『心泰』值得你收入口袋。

心泰Pro原創泰國料理～店家位置交通方式如何去？

『心泰Pro原創泰國料理』的餐廳位置在林口的昕境廣場中，裡面除了有各式餐廳也有國賓影城跟商家可以逛，廣場正對面是林口扶輪公園，生活機能相當好。如果開車前往附近有不少收費停車場，但建議還是要提早點到比較好找車位。

心泰Pro原創泰國料理～Google評論

『心泰Pro原創泰國料理』的網路評價很不錯，在Google商家有近千則的評論，分數依舊高達4.7顆星，大多都稱讚店裡的料理美味以及服務態度很好，這樣讓我更想要來這裡好好品嚐一下。

心泰Pro原創泰國料理～餐廳環境1F

一進到店會先經過收銀櫃檯，竟然發現林口周子瑜，真的超像誒，重點是服務親切表現專業讓人印象深刻。

再往裡面走挑高的一樓用餐區很有氣勢，大片的落地窗再搭配綠意盎然的造景藝術，讓整個空間多了不少生氣。這天的天氣也很不錯，整間餐廳的光線相當好，只要用自然光隨便拍都美。

『心泰Pro原創泰國料理』不只空間裝潢氣派，沙發餐桌椅以及餐具也非常講究，整體相當有質感。

餐廳旁有個吧台，店裡也有調酒可以選擇，所有的飲品都在這裡製作。

沿著旁邊的樓梯上二樓可以從花卉中看到一樓的全景。一樓的用餐空間大約可以容納50人，座位的選擇性很多。

心泰Pro原創泰國料理～餐廳環境2F

往二樓走上面都是包廂座位，從6-12人的包廂通通有，每一間包廂都有自己專屬的名字。

包廂：大城府

這間包廂可以容納10人用餐。大片的落地窗是所有包廂中採光最好的。

包廂：普吉島

這間是8人的包廂，整個空間規劃的很舒適。

包廂：蘇美島

同樣也是8人的包廂，兩邊都有門簾可以隔開增加隱密性。

從蘇美島這可以直接看到一樓的全景。

包廂：芭塔雅

狹長型的空間可以容納12人，是所有包廂裡最大的。

這間包廂可以當作會議室使用，提供電視可以用來簡報使用。

包廂：曼谷/清邁/暹羅

除了大型包廂外也有這樣半開放式的小包廂，以四人為主。

心泰Pro原創泰國料理～菜單

『心泰Pro』的菜單內容相當豐富，想要吃正宗的泰北料理，另外也有一些帶有創意的特色料理也很值得推薦。價位上來說單價比一般的泰式料理餐廳要來的高，但餐點的份量都偏大，再加上整間餐廳的環境氛圍這樣的價位完全可以接受。

心泰Pro原創泰國料理～菜色介紹

這天我們是四人用餐，說真的他們家的菜色看起來都很可口，隨便點就滿滿一桌，超讚。這天點了幾道店員主推的泰式料理，像是最有人氣的月亮蝦餅、打拋豬、瑪莎曼南瓜牛肉、涼拌海鮮、冬蔭功海鮮湯等等的經典菜色，來看一下這天有哪些料理是麥仔推薦的吧。

蝦片（招待）

這個蝦餅是店家招待的，這個吃過會上癮口感酥脆不油膩，還有滿滿的蝦味鹹香好吃，拿來搭配下午茶點心也相當合適，這個會不知不覺的默默吃光光，如果喜歡現場有販售外帶包，朋友好吃到又外帶一包回家。

月亮蝦餅NT$480

月亮蝦餅是來吃泰式料理絕對不能錯過的一道經典，他們家的月亮蝦餅厚度直逼10元硬幣，號稱『全台最厚』蝦餅，真的是厚的滿誇張。

裡面不只是蝦漿，也可以清楚看到蝦肉的存在，輕輕一壓可以看到鮮香的肉汁，真的很誘人。

月亮蝦餅外酥內軟，表皮煎得恰到好處，帶有厚度的蝦漿自然的海鮮甜度相當討喜，這款大人小孩都一定會喜歡。

建議第一口先吃蝦餅的原味，然後再加一點梅子醬做提味。

焰燒蝦木瓜沙拉NT$680

接下來這道也是『心泰Pro』的必點菜色，三隻大蝦上桌完全搶走主角涼拌木瓜絲的風采，經過炙烤過的大蝦亮點滿滿相當誘人。

涼拌木瓜絲品嚐前可以搭配一些花生碎口感更好，整體木瓜絲味道很不錯，喜歡辣的朋友可以加點辣會更開胃。

大蝦的處理相當到位，只需要輕輕一剝蝦殼就脫落，蝦肉香氣十足肉質又彈牙，這個單吃就非常好吃。

涼拌海鮮NT$480



涼拌海鮮也是我很喜歡點的一道菜，同時可以吃到多種海鮮的感覺很不錯。

看起來紅通通其實辣度並不高，裡面的魚露味道襯托了海鮮的甜度，如果喜歡吃辣加點辣度更夠味。

擠點檸檬汁也是很不錯的選擇，酸酸辣辣才是這道菜的精髓。

裡面的海鮮有蝦仁、淡菜、花枝，每款都處理的很不錯，整體口感清爽好入口，酸辣的滋味相當開胃。

瑪莎曼南瓜牛肉NT$880

這道菜應該算是本日最浮誇的一道料理，直接一整顆栗子南瓜上桌，完全沒在客氣。

栗子南瓜經過主廚精湛的刀工將上方切出星型後把果肉挖出後直接跟牛肉一起料理，剩下的南瓜就拿來當容器，畫面感太強。

牛肉使用的是牛肋條，整體口感軟嫩又不失咬勁，搭配甜香的南瓜餡跟香料更增添這牛肉的風味。

南瓜讓整個湯頭變得更加濃郁，特殊的奶油香氣跟甜度非常討喜，這南瓜牛肉會讓人忍不住一口接一口，非常有特色。

泰北打拋豬NT$420

來吃泰式料理，沒有點個打拋豬感覺就像是沒來過，『心泰Pro』的打拋豬是泰北路線，在這裏看不到小番茄入菜是正宗的打拋風味。

整道菜鑊氣很足，香氣非常逼人有了這道料理不來點白飯是不行的。上面的煎蛋也是必備。

豬絞肉吸附了滿滿的醬汁，強力推薦這道料理一定要加辣，那滋味更迷人。有了這道菜多吃幾碗飯絕對沒問題，完全就是白飯殺手。順帶一提他們的茉莉香米飯是NT$45/人，吃完可以再續喔。

清蒸檸檬鱸魚NT$580

接下來這道是我們家珍小姐又愛又恨的一道必點料理，愛他的酸恨他的辣，但搭配在一起又沒辦法抗拒它的魅力，真的是太邪惡。店長推薦這道清蒸檸檬魚除了啤酒外還可以搭配店內的紅白酒，口味也會很合拍，下次要來試試。順帶一提店長有侍酒師初階證照，所以很多客人都會請她選紅白酒來搭餐，真的很專業。



檸檬的酸度帶著魚露的鮮香，搭配滿滿的蒜頭跟辣椒這樣的組合一年四季都適合吃啊。

鱸魚跟這道料理的香氣超合拍，肉質嫩口刺又不多，非常好吃。

冬蔭功海鮮湯NT$580

嗜辣如命的我，這道湯品也是沒辦法抗拒，裡面滿滿的海鮮配上酸辣的湯頭，默默地整鍋都可以喝光它。

冬蔭功湯頭特殊的香料讓整鍋湯味道很有層次，配上海鮮真的無敵，這天的冬蔭功海鮮湯裡有蝦仁跟花枝還有淡菜，表現都很亮眼。

泰北傳統烤松阪豬NT$490

松板豬一直都是台灣人很愛的肉品之一，我們家也不例外只要有松阪豬的出現幾乎道道必點，這個烤松阪豬是泰北菜中常見的料理之一。

搭配一點特調的醬料，帶點微微辣度好開胃。

松阪豬經過火烤後香氣更逼人，油脂分布不多帶些脆口真的滿討喜的，喜歡吃肉的朋友這道可以點。

泰式烤雞肉串NT$400

這道是我很愛的下酒菜，泰式的烤雞肉多了些香料的香氣，每塊雞肉都切的大塊使用的是雞腿部位，口感更軟嫩多汁。

光是看到這油亮的顏色就很誘人食慾，這道烤雞肉串也是人氣下酒料理。

加點特調的泰北甜辣醬更添口感層次。

西班牙金星啤酒NT$880

吃得太開心來杯啤酒小酌一下更對味，來『心泰Pro』可以喝到來自西班牙的頂級啤酒『金星啤酒』，雖然單價比起一般的啤酒高上許多，但細緻的泡沫跟氣泡還有尾韻帶出的花香，強烈建議一定要試試看。

使用的杯子也沒有馬乎，這是精釀啤酒的專用杯，而且送上桌時還是冰杯的呈現，這真的是有講究。

除了頂級的金星啤酒外，泰國經典的象牌跟SINHA啤酒，相當接地氣來吃泰式料理點這兩款就對了。

熱帶芒果鳳茶NT$180

這道很有熱帶風味的飲品，裡面結合了自己製作的芒果鳳梨醬，口味爽口不甜膩，搭配起泡水口感層次更多。

香茅檸檬茶NT$130

我很愛香茅的香氣，這款檸檬茶很有去油解膩的效果。

泰式奶茶

這款泰式奶茶很有特色，旁邊的糖漿是七葉蘭糖漿。

品嚐的時候可以依照自己口味加進奶茶中，口味更加醇香。如果你也喜歡吃泰式料理，這間『心泰Pro原創泰國料理』非常適合朋友聚會、家庭聚餐，不論是口味還是環境氣氛都很有自己的水準，推薦給喜歡異國料理的你們囉。

心泰Pro原創泰國料理～店家資訊

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