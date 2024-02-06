桃園拉麵推薦這家三冬麵舖，號稱桃園最強雞白湯拉麵三冬麵舖日前搬遷，休息一段時間後在12月底開始試營運，一開業天天都是大爆滿狀態，用餐環境變得更大更舒適，這天想說一開門就來，然後號碼牌就拿到50號….真的是有夠誇張的啦！

三冬麵舖｜交通方式、停車資訊

三冬麵舖新店址同樣在同德十街上，現在是搬到同德十街5號，用餐時間一到，店外已經是滿滿的人潮，新店面看起來非常有質感，而且也有規劃候位區，不用再站著等了

三冬麵舖｜用餐方式

到了現場先去抽號碼牌，店員會叫號帶位，11:30分開門，我們11:37分到已經排到51號….，店員會根據現場的狀況，如果中午休息時間前沒辦法消化，就會先把號碼機收起來，所以建議一開門就趕快來取號碼牌

拿了號碼牌可以掃QR碼看現在的叫號號碼，不用一定要在現場等，這點倒是蠻貼心的，營業時間一樣維持一週四天，週六11:30–13:30也有營業

三冬麵舖｜用餐環境

三冬麵舖新用餐環境算是有很大的變化，主要用餐區分為吧台區跟一般座位區，座位數算是增加不少，吧台後方就是料理區，可以看到師傅們製作拉麵的過程，有大面玻璃窗引進自然光線，加上日式木質裝潢，很有質感

三冬麵舖｜菜單

三冬麵舖是用點餐機點餐，拉麵種類就是點餐機上那些，根據配料的豐盛度價位也有些許的不同，除了拉麵外這裡的布丁也是招牌必點，幾乎每桌都會點，然後湯頭還可以選鹹淡度，蠻貼心的

三冬麵舖｜推薦雞白湯拉麵

我們點了特製藤椒雞濃厚拉麵跟特製三冬雞濃厚拉麵，份量不小而且還可以免費加麵，特製跟一般版本就是肉量比較多，上桌時可以聞到清雅的雞湯味道

特製藤椒雞濃厚拉麵，藤椒近年來蠻普及的，它是一種與花椒相似的調味料，與傳統花椒相比，藤椒的味道較為溫和，提供一種大眾較易接受的輕微麻感，吃的時候記得攪拌一下，不然湯喝到後面會很麻

雞濃厚湯底喝起來蠻濃稠的，而且雞湯的香氣非常濃郁，也很容易吸附湯汁，麵體非常有彈性，ＱＱ的，且多了藤椒的香氣跟麻感，整體吃起來非常有層次

特製版的肉量給的超大方！有薄、厚兩種叉燒，加上嫩嫩的舒肥雞，總共有四種肉，因為湯頭本身口味就蠻濃郁的，所以在肉類的調味上就比較清爽，裡面還有給一整顆的溫泉蛋，這樣一碗300多算是蠻超值的

特製三冬雞濃厚拉麵，招牌的雞濃厚拉麵，雞湯的味道相當濃郁，但喝起來完全不會有油膩感，湯喝完還有稍稍黏嘴的感覺，怪不得可以受到大家的喜歡，在桃園算是很少見的濃郁的雞白湯拉麵，碗邊有柚子胡椒記得拌進去湯裡，味道會更有層次感喲

世界第二好吃焦糖布丁，三冬的布丁以其濃郁的鮮奶香氣聞名，極其細膩且滑順的口感，幾乎可以與奶酪相媲美，加上頂部焦糖的濃郁香氣，這款布丁無怪乎成為許多人熱烈推薦的選擇，根本可以原地出道！

三冬麵舖之所以受到廣泛歡迎，主要是因為它成功地將日本雞白湯的獨特風味完美展現，顧客無需出國，便可在此享受到正宗的日本風味，這裡的湯頭濃而不膩，且麵與肉的分量都相當慷慨。加上其合理的價格，不難理解為何每天都有長龍排隊等候品嚐了

三冬麵舖

地址：桃園市桃園區同德十街5號

電話：無

營業時間：週三～週五 16:50–19:50

週六11:30–13:30, 16:50–19:50（日一二公休）

三冬麵舖FB

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