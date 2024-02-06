喜歡粉漿蛋餅的朋友們千萬不能錯過這家早點古早味手作粉漿蛋餅！這家是位於中華路與中山路交叉口處的小攤，專賣粉漿蛋餅，位置非常低調但人氣卻很旺喔。

早點古早味手作粉漿蛋餅 菜單

蛋餅蠻多口味可以選擇的，價位在35元~60元不等，除此之外還有賣蘿蔔糕、南部熱狗蛋等。

老闆一直跟我說，下次想要來吃的話可以加line點餐，很方便，可以減少現場等待的時間。

早點古早味手作粉漿蛋餅 環境

基本上座位區就在騎樓一旁的兩張桌子，位子也不多，餐盤餐具都是免洗。

手作粉漿蛋餅

一旁的桶子裡頭舀出粉漿淋在檯面上開始煎餅皮，接著直接打蛋鋪在餅皮上煎，粉漿跟蛋液融合在一起。

翻面後，可以看得到粉漿的餅皮獨有的坑疤粗糙感(你們懂我在說什麼吧XD) 就是愛這種古早味啦！

當天我點鮪魚口味和漢堡肉口味，料直接鋪在中間再捲起來。

內用的部分，如果想再加點醬的話，桌上也有甜辣醬、醬油膏和辣椒醬可以添加。

辣椒醬是老闆自己炒的，聽說也很好吃，喜歡吃辣的朋友可以加點辣吃看看。

我點的兩種口味蛋餅。蛋餅的皮帶點厚度，QQ軟軟很好吃！

讓大家看一下斷面秀，鮪魚口味的蛋餅還不錯吃，網路上蠻多人推薦鮪魚口味，我個人也覺得還不賴，如果加料建議配上起司，口感應該會更豐富。

漢堡肉的口味，斷面同時也可以看得到蛋餅的厚度，可以想像得到它多麼有口感啦！軟Q紮實的滋味，難怪很多人吃了一次之後就成為回頭客啊！GOOGLE評價拿下4.8顆星不是蓋的欸。

這天吃完蛋餅之後，真的是念念不忘，覺得這蛋餅實在是不錯，喜歡吃粉漿蛋餅的朋友們可以試試這家！不會讓你失望唷。

店名：早點古早味手作粉漿蛋餅

地址：台中市中區中山路336號

電話：無

營業時間：06:15-12:30

公休日：禮拜一

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