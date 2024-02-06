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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣三星鄉宜蘭一日遊》三星鄉景點~精靈村.免費搭小火車.溫泉煮蛋.湯屋餵鹿採蔥.巨大洛克馬.院長冰~好玩又好吃一次收

宜蘭縣三星鄉宜蘭一日遊》三星鄉景點~精靈村.免費搭小火車.溫泉煮蛋.湯屋餵鹿採蔥.巨大洛克馬.院長冰~好玩又好吃一次收

2024-02-06 15:55:03 紫色微笑 人氣：104
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紫色微笑

發表篇數：1333篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 三星鄉


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宜蘭三星鄉一日遊怎麼玩?!三星鄉景點不只美食三星蔥、卜肉聞名全國各地，三星鄉熱門景點長埤湖精靈村、復古車站小火車、清水地熱公園溫泉煮蛋、餵鹿採蔥、巨大洛克馬
這裡有宜蘭親子景點宜蘭玩水景點宜蘭落羽松秘境宜蘭免門票景點宜蘭室內景點

也整理好三星美食三星鄉一日遊行程可以這樣玩，吃飽有趣一次收集!

三星鄉景點 TOP 6推薦清單

推薦三星鄉6間必遊景點，單篇文章介紹：

三星鄉空間環境

三星鄉位於宜蘭縣中部，北鄰員山鄉東接五結鄉羅東鎮，東南鄰冬山鄉，西南鄰大同鄉其中【天送埤休閒農業區】位於三星鄉往來太平山的必經之地，這裏有許多農村體驗活動、像是爆米香、採蔥做蔥油餅，同時也可以利用自行車悠閒自在的在鄉間漫遊。遊樂之餘更可以品嚐三星鄉有名的蔥油餅卜肉~~等在地美食，更可以在特色民宿住上一晚，這樣才可以更深刻的感受

三星鄉熱門景點

長埤湖風景區 精靈村

宜蘭親子景點宜蘭免門票景點長埤湖風景區變身了!! 這裏一樣是不收門票的景區，環湖步道輕鬆又悠閒，但是「長埤湖精靈村-塩太郎的家」新增的和服租借、可愛動物區，入園當然還是要付費啦。不過，整體環境變的更舒適更好逛哦。來長埤湖還可以順道到清水地熱及太平山一帶遊玩！

  • 詳細圖文：長埤湖精靈村
  • 地址：宜蘭縣三星鄉三星路八段288號
  • 電話：03-9891588 /03-9891778
  • 營業時間：周一至周日 9:00-17:00
  • 門票收費：長埤湖風景區免費入園
  • 可愛動物區門票:成人200元/兒童100元

天送埤車站 天送埤森鐵文創園區

宜蘭親子景點宜蘭免門票景點天送埤車站建於1921年，是運送太平山木材為主，也是全台碩果僅存的木造車站之一。知名愛情偶像劇「下一站‧幸福」的取景拍攝之地，至今更成為宜蘭三星鄉熱門的觀光景點之一。這裡可以搭小火車巡禮，還有好吃的小吃美食，別錯過喔！

  • 詳細圖文：天送埤車站
  • 地址：宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷27-41號
  • 電話：無
  • 營業時間：無限制
  • 門票收費：免費入園

搖搖洛克馬公園

宜蘭親子景點宜蘭免門票景點童趣十足超巨大搖搖洛克馬，彷彿來到巨人國 洛克馬蹺蹺板、木製椅 拍照超萌 小孩放電好去處 ，站在洛克馬一旁好像來到小人國一樣呢。來這裏可以和一旁的三星青蔥文化館一起玩哦!

清水地熱公園 溫泉煮蛋+免費泡腳 清水泉湯屋

宜蘭親子景點宜蘭玩水景點宜蘭免門票景點宜蘭室內景點清水地熱公園是宜蘭超人氣的旅遊景點，又多了全新的清水泉湯屋，而且這裏的溫泉會呈現如冰島藍湖般的夢幻顏色，相信一定會大受歡迎啊。當然囉，這裏還能煮蛋、煮玉米。現在可以泡湯加溫泉美食，真的太好玩了。

  • 詳細圖文：清水地熱公園
  • 地址：宜蘭縣大同鄉三星路8段501巷139號
  • 電話：03-989-4500
  • 營業時間：0900~1700  全年無休（除農曆除夕休園一日）
  • 門票收費：免費入園，小客車50元，機車20元

  •

張美阿嬤農場

宜蘭親子景點張美阿嬤農場的可愛笑笑羊來囉，「世界上最可愛的羊」它真的很溫馴而且療癒指數爆棚，農場現在有水豚君、小鹿斑比、水豚君、 梅花鹿、 草泥馬 、安哥拉巨兔，而且可以近距離接觸與觸摸，儼然成為宜蘭專屬「迷你動物園」了， 可愛萌到爆!!

  • 詳細圖文：張美阿嬤農場
  • 地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號
  • 電話：0935 514 462 / 0977 333 484
  • 營業時間：09:00–17:00
  • 門票收費：全票200元(5歲以上)︰提供草葉+小點心五選一

星寶鄉間小路體驗農場

宜蘭親子景點這裡有可愛呆萌迷你驢，還有非常熱門的梅花鹿!!! 除此之外，咖啡廳也引進好吃的點心，網路爆紅的超人氣「奶酥人厚片」，甜點、咖啡、飲料!園區規畫的不錯，不論晴天雨天，都適合餵食觀看可愛小動物，一起來看看萌萌叫的史瑞克裏的迷你驢吧!!

  • 詳細圖文：星寶鄉間小路農場
  • 地址：宜蘭縣三星鄉東興路 7-5 號
  • 電話：03-9895660
  • 營業時間：10：00~18：00
  • 門票收費：全票200元(含一把牧草或草粒、50元抵用券)

益得畑の菓

宜蘭親子景點宜蘭免門票景點宜蘭免門票觀光工廠宜蘭室內景點益得畑の菓有簡單的庭園下午茶，也可以是旅途中的休息站的地方，這裡有3D彩繪牆、酥皮老爹、可愛公主蔥仔公仔打卡熱點，還有DIY手作教室、三星蔥冰淇淋、上將梨冰淇淋，下午茶伴手禮好玩好吃

  • 詳細圖文：益得畑の菓
  • 地址：宜蘭縣三星鄉大義村上將路三段37625
  • 電話：03-989-8467
  • 營業時間：0900 1800
  • 門票收費：免門票入館

安農溪落羽松秘境

宜蘭親子景點宜蘭落羽松秘境宜蘭免門票景點「宜蘭小歐洲」的美譽之稱，而且免門票、有免費停車場。安農溪旁很美的一片綠地林地，清澈潺潺流水的安農溪旁視野開闊，河岸旁一片青翠的綠地上，二旁各自矗立一整排的落羽松，每年12月至1月松葉轉紅甚是美麗。晚上也不要錯過落羽松秘境點燈，更是另一種驚豔！附近景點有張美阿嬤農場安農溪驛站，可以親近小動物、喝咖啡，悠閒散漫的宜蘭三星鄉一日遊小旅行！

陳定南紀念園區

宜蘭免門票景點宜蘭室內景點陳定南先生拿著公事包坐在板凳上的模樣，這大概是我心中最貼近他為人的寫照。曾連任兩屆八年的宜蘭縣長，備受宜蘭鄉親們的愛戴，看著他的紀念銅像，想起他一生傲骨，讓民眾們相當敬佩更難以忘懷！

  • 詳細圖文：陳定南紀念館
  • 地址：宜蘭縣三星鄉大義村義洲路2段65巷52號
  • 電話：03-936-6688
  • 營業時間： 週二~週日 09：00~17：00 每週一休館
  • 門票收費：免門票，全年自由參觀

三星天送埤彩繪堤防(破布烏彩繪堤防)

宜蘭親子景點宜蘭免門票景點、三星鄉為了慶祝立鄉一百年，特別將天送埤堤坊以在地特色為主題，彩繪上亮麗的圖案，主題有「天送埤鐵道/林業」、「長埤湖」、「安農溪泛舟/自行車」、「三星七寶(米、上將梨、茶、桶柑、銀柳、紅龍果及蔥蒜) 」以及「蘭陽八景詩」讓無趣單調的堤防，變成IG觀光打卡的景點！

最近一旁又興建新的便民設施，同時結合了廁所功能，讓大家在享受美景之餘也可以方便一下哦

  • 破布烏彩繪堤防資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星泰雅大橋的右側車道（不要上橋），開到堤防後再左轉就到囉

幸福候車站 免費溫泉足湯

宜蘭親子景點宜蘭玩水景點宜蘭免門票景點全國唯一最有温度的候車亭來囉，這裏有類似日本車站旁的足湯，讓你等公車兼泡腳，泡個足湯再上車，身心舒暢啊！

  • 詳細圖文：幸福候車站
  • 地址：宜蘭縣三星鄉尚武村健富路二段407號
  • 電話：無
  • 營業時間：全年自由參觀
  • 門票收費：免門票

地熱米休閒農場 米食體驗

宜蘭親子景點農場背後家族在三星開墾、種植稻米已有200年的經驗了，為了因應時代變化，讓遊客更認識稻米的生產過程，所以設計了一系列的米食體驗：抓米樂、爆米香、脫穀樂…真有趣!同時一旁也設立

蔥仔寮體驗農場

宜蘭親子景點宜蘭玩水景點、這裡是很熱門的親子景點，在綠油油的稻田和蔥田裡，來當一日農夫真好玩，可以體驗拔蔥、洗蔥、蔥油餅DIY～親子活動怎能錯過！

  • 詳細圖文：蔥仔寮體驗農場
  • 地址：宜蘭縣三星鄉天福村東興路13-2號
  • 電話：0937-995-104
  • 營業時間：全年自由參觀
  • 門票收費：
    200元～拔蔥帶回家、洗蔥、蔥油餅DIY一份
    150元～拔蔥不帶回家、洗蔥、蔥油餅DIY一份
    100元～蔥油餅DIY一份

三星夫妻樹

這是茄苳樹!已有百年之久了。因為兩樹相鄰於是被取了夫妻樹的名號，這也增添了些浪漫氣息呢

  • 夫妻樹景點資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星鄉電力路39-6號

安農溪泛舟


宜蘭親子景點宜蘭玩水景點安農溪長約二十公里，年平均出水量每秒約二十立方公尺；泛舟路線由天山村下湖橋至張公圍親水公園，約十公里、約二小時，河道窄而寬；溪流湍急、刺激驚險，緩流礫灘、阡陌綠野，山花密道、鄉間人家……各因季節而呈現多樣化的特色。

  • 地址：宜蘭市三星鄉三星路二段358號
  • 電話：03-989-9453
  • 營業時間：AM09：00-PM18：00
  • 門票收費：800元/人

蘭陽冰棒 院長冰

蘭陽冰棒～可愛公仔台電冰棒，花生口味院長冰甜中帶鹹的好味道，13種口味季節限量版水果冰~金棗、芒果、火龍果、鳳梨熱賣中，冰涼可口沁人心脾

三星鄉美食推薦

▼宜蘭三星鄉美食必吃清單！三星鄉美食包括咖啡廳、銅板小吃、餐廳

推薦三星鄉美食6間必吃清單，單篇介紹：

三星鄉住宿推薦

禾光同晨民宿

有獨特金字塔造型套房、屋頂的天幕非常吸睛。不但公共空間舒適方便，房間規劃的也很不錯。房間有泡澡的空間，後方的露台也有戲水池!尤其是房間內會有檜木及樟木的香氣，非常舒服迷人，一進門就有舒服放鬆的感覺

  • 禾光同晨 詳細圖文介紹
  • 地址：宜蘭縣三星鄉萬富村楓林五路130巷2號
  • 電話：0958783442
  • 訂房加官方line：@477qvyfu，後 標註”紫色微笑“，可享平日房價的九折哦
    期限 113年12月30日止 （不含連假及暑假期間）

綠寶石休閒農場

這間民宿是以慢活住宿、農事體驗為主題的生態農場。農場通過【國際美育自然生態基金會】有機認證種植的農作物高達10多種以上，有機蔬菜、水果、花卉等。入住這裏可以看雞鴨魚豬和小動物互動，這都是都會地區的朋友比較難體驗到的活動，與鵝同行玩一下腳踏船、看雞鴨魚豬和小動物互動。因為這裏推動有機食農教育，入住的旅客可以親自採菜、水果等，同時做為隔日早餐

三星鄉一日遊、二日遊行程推薦

▼三星鄉二日遊行程排好囉，點入單篇詳細圖文介紹：

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