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宜蘭【三星鄉一日遊】怎麼玩?!三星鄉景點不只美食以三星蔥、卜肉聞名全國各地，三星鄉熱門景點有長埤湖精靈村、復古車站小火車、清水地熱公園溫泉煮蛋、餵鹿採蔥、巨大洛克馬
這裡有宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松秘境、宜蘭免門票景點、宜蘭室內景點
也整理好三星美食三星鄉一日遊行程可以這樣玩，吃飽有趣一次收集!
三星鄉景點 TOP 6推薦清單
推薦三星鄉6間必遊景點，單篇文章介紹：
三星鄉空間環境
三星鄉位於宜蘭縣中部，北鄰員山鄉，東接五結鄉及羅東鎮，東南鄰冬山鄉，西南鄰大同鄉。其中【天送埤休閒農業區】位於三星鄉往來太平山的必經之地，這裏有許多農村體驗活動、像是爆米香、採蔥做蔥油餅，同時也可以利用自行車悠閒自在的在鄉間漫遊。遊樂之餘更可以品嚐三星鄉有名的蔥油餅、卜肉~~等在地美食，更可以在特色民宿住上一晚，這樣才可以更深刻的感受
三星鄉熱門景點
長埤湖風景區 精靈村
宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點長埤湖風景區變身了!! 這裏一樣是不收門票的景區，環湖步道輕鬆又悠閒，但是「長埤湖精靈村-塩太郎的家」新增的和服租借、可愛動物區，入園當然還是要付費啦。不過，整體環境變的更舒適更好逛哦。來長埤湖還可以順道到清水地熱及太平山一帶遊玩！
- 詳細圖文：長埤湖精靈村
- 地址：宜蘭縣三星鄉三星路八段288號
- 電話：03-9891588 /03-9891778
- 營業時間：周一至周日 9:00-17:00
- 門票收費：長埤湖風景區免費入園
- 可愛動物區門票:成人200元/兒童100元
天送埤車站 天送埤森鐵文創園區
宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點天送埤車站建於1921年，是運送太平山木材為主，也是全台碩果僅存的木造車站之一。知名愛情偶像劇「下一站‧幸福」的取景拍攝之地，至今更成為宜蘭三星鄉熱門的觀光景點之一。這裡可以搭小火車巡禮，還有好吃的小吃美食，別錯過喔！
- 詳細圖文：天送埤車站
- 地址：宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷27-41號
- 電話：無
- 營業時間：無限制
- 門票收費：免費入園
搖搖洛克馬公園
宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點童趣十足超巨大搖搖洛克馬，彷彿來到巨人國 洛克馬蹺蹺板、木製椅 拍照超萌 小孩放電好去處 ，站在洛克馬一旁好像來到小人國一樣呢。來這裏可以和一旁的三星青蔥文化館一起玩哦!
- 詳細圖文：搖搖洛克馬公園
- 地址：宜蘭縣三星鄉義德路4號
- 電話：無
- 營業時間：無限制
- 門票收費：免費入園
清水地熱公園 溫泉煮蛋+免費泡腳 清水泉湯屋
宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點、宜蘭室內景點清水地熱公園是宜蘭超人氣的旅遊景點，又多了全新的「清水泉湯屋」，而且這裏的溫泉會呈現如冰島藍湖般的夢幻顏色，相信一定會大受歡迎啊。當然囉，這裏還能煮蛋、煮玉米。現在可以泡湯加溫泉美食，真的太好玩了。
- 詳細圖文：清水地熱公園
- 地址：宜蘭縣大同鄉三星路8段501巷139號
- 電話：03-989-4500
- 營業時間：0900~1700 全年無休（除農曆除夕休園一日）
- 門票收費：免費入園，小客車50元，機車20元
-
張美阿嬤農場
宜蘭親子景點張美阿嬤農場的可愛笑笑羊來囉，「世界上最可愛的羊」它真的很溫馴而且療癒指數爆棚，農場現在有水豚君、小鹿斑比、水豚君、 梅花鹿、 草泥馬 、安哥拉巨兔，而且可以近距離接觸與觸摸，儼然成為宜蘭專屬「迷你動物園」了， 可愛萌到爆!!
- 詳細圖文：張美阿嬤農場
- 地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號
- 電話：0935 514 462 / 0977 333 484
- 營業時間：09:00–17:00
- 門票收費：全票200元(5歲以上)︰提供草葉+小點心五選一
星寶鄉間小路體驗農場
宜蘭親子景點這裡有可愛呆萌迷你驢，還有非常熱門的梅花鹿!!! 除此之外，咖啡廳也引進好吃的點心，網路爆紅的超人氣「奶酥人厚片」，甜點、咖啡、飲料!園區規畫的不錯，不論晴天雨天，都適合餵食觀看可愛小動物，一起來看看萌萌叫的史瑞克裏的迷你驢吧!!
- 詳細圖文：星寶鄉間小路農場
- 地址：宜蘭縣三星鄉東興路 7-5 號
- 電話：03-9895660
- 營業時間：10：00~18：00
- 門票收費：全票200元(含一把牧草或草粒、50元抵用券)
益得畑の菓
宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點、宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點益得畑の菓有簡單的庭園下午茶，也可以是旅途中的休息站的地方，這裡有3D彩繪牆、酥皮老爹、可愛公主蔥仔公仔打卡熱點，還有DIY手作教室、三星蔥冰淇淋、上將梨冰淇淋，下午茶伴手禮好玩好吃
- 詳細圖文：益得畑の菓
- 地址：宜蘭縣三星鄉大義村上將路三段376巷25號
- 電話：03-989-8467
- 營業時間：09：00 ～ 18：00
- 門票收費：免門票入館
安農溪落羽松秘境
宜蘭親子景點、宜蘭落羽松秘境、宜蘭免門票景點有「宜蘭小歐洲」的美譽之稱，而且免門票、有免費停車場。安農溪旁很美的一片綠地林地，清澈潺潺流水的安農溪旁視野開闊，河岸旁一片青翠的綠地上，二旁各自矗立一整排的落羽松，每年12月至1月松葉轉紅甚是美麗。晚上也不要錯過落羽松秘境點燈，更是另一種驚豔！附近景點有張美阿嬤農場、安農溪驛站，可以親近小動物、喝咖啡，悠閒散漫的宜蘭三星鄉一日遊小旅行！
- 詳細圖文：安農溪落羽松
- 地址：宜蘭縣三星鄉照林路二段103-12號
- 營業時間：24小時開放
陳定南紀念園區
宜蘭免門票景點、宜蘭室內景點陳定南先生拿著公事包坐在板凳上的模樣，這大概是我心中最貼近他為人的寫照。曾連任兩屆八年的宜蘭縣長，備受宜蘭鄉親們的愛戴，看著他的紀念銅像，想起他一生傲骨，讓民眾們相當敬佩更難以忘懷！
- 詳細圖文：陳定南紀念館
- 地址：宜蘭縣三星鄉大義村義洲路2段65巷52號
- 電話：03-936-6688
- 營業時間： 週二~週日 09：00~17：00 每週一休館
- 門票收費：免門票，全年自由參觀
三星天送埤彩繪堤防(破布烏彩繪堤防)
宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點、三星鄉為了慶祝立鄉一百年，特別將天送埤堤坊以在地特色為主題，彩繪上亮麗的圖案，主題有「天送埤鐵道/林業」、「長埤湖」、「安農溪泛舟/自行車」、「三星七寶(米、上將梨、茶、桶柑、銀柳、紅龍果及蔥蒜) 」以及「蘭陽八景詩」讓無趣單調的堤防，變成IG觀光打卡的景點！
最近一旁又興建新的便民設施，同時結合了廁所功能，讓大家在享受美景之餘也可以方便一下哦
- 破布烏彩繪堤防資訊：
- 地址：宜蘭縣三星泰雅大橋的右側車道（不要上橋），開到堤防後再左轉就到囉
- 詳細圖文：天送埤彩繪堤坊
- 地址：google「九芎湖」或是沿著三星泰雅大橋下堤坊走即可抵達
- 地圖導航
- 營業時間：全年自由參觀
- 門票收費：免門票
幸福候車站 免費溫泉足湯
宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點全國唯一最有温度的候車亭來囉，這裏有類似日本車站旁的足湯，讓你等公車兼泡腳，泡個足湯再上車，身心舒暢啊！
- 詳細圖文：幸福候車站
- 地址：宜蘭縣三星鄉尚武村健富路二段407號
- 電話：無
- 營業時間：全年自由參觀
- 門票收費：免門票
地熱米休閒農場 米食體驗
宜蘭親子景點農場背後家族在三星開墾、種植稻米已有200年的經驗了，為了因應時代變化，讓遊客更認識稻米的生產過程，所以設計了一系列的米食體驗：抓米樂、爆米香、脫穀樂…真有趣!同時一旁也設立
- 詳細圖文：地熱米休閒農場
- 地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段89號
- 電話： 0919 215 926
- 活動時間：1個半小時~2小時，費用為250元
蔥仔寮體驗農場
宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、這裡是很熱門的親子景點，在綠油油的稻田和蔥田裡，來當一日農夫真好玩，可以體驗拔蔥、洗蔥、蔥油餅DIY～親子活動怎能錯過！
- 詳細圖文：蔥仔寮體驗農場
- 地址：宜蘭縣三星鄉天福村東興路13-2號
- 電話：0937-995-104
- 營業時間：全年自由參觀
- 門票收費：
200元～拔蔥帶回家、洗蔥、蔥油餅DIY一份
150元～拔蔥不帶回家、洗蔥、蔥油餅DIY一份
100元～蔥油餅DIY一份
三星夫妻樹
這是茄苳樹!已有百年之久了。因為兩樹相鄰於是被取了夫妻樹的名號，這也增添了些浪漫氣息呢
- 夫妻樹景點資訊：
- 地址：宜蘭縣三星鄉電力路39-6號
安農溪泛舟
宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點安農溪長約二十公里，年平均出水量每秒約二十立方公尺；泛舟路線由天山村下湖橋至張公圍親水公園，約十公里、約二小時，河道窄而寬；溪流湍急、刺激驚險，緩流礫灘、阡陌綠野，山花密道、鄉間人家……各因季節而呈現多樣化的特色。
- 地址：宜蘭市三星鄉三星路二段358號
- 電話：03-989-9453
- 營業時間：AM09：00-PM18：00
- 門票收費：800元/人
蘭陽冰棒 院長冰
蘭陽冰棒～可愛公仔台電冰棒，花生口味院長冰甜中帶鹹的好味道，13種口味季節限量版水果冰~金棗、芒果、火龍果、鳳梨熱賣中，冰涼可口沁人心脾
- 詳細圖文：蘭陽冰棒
- 地址：宜蘭縣三星鄉三星路八段55巷7號
- 電話：03 989 1523
- 營業時間：09:00-17:30
三星鄉美食推薦
▼宜蘭三星鄉美食必吃清單！三星鄉美食包括咖啡廳、銅板小吃、餐廳
推薦三星鄉美食6間必吃清單，單篇介紹：
三星鄉住宿推薦
禾光同晨民宿
有獨特金字塔造型套房、屋頂的天幕非常吸睛。不但公共空間舒適方便，房間規劃的也很不錯。房間有泡澡的空間，後方的露台也有戲水池!尤其是房間內會有檜木及樟木的香氣，非常舒服迷人，一進門就有舒服放鬆的感覺
- 禾光同晨 詳細圖文介紹
- 地址：宜蘭縣三星鄉萬富村楓林五路130巷2號
- 電話：0958783442
- 訂房加官方line：@477qvyfu，後 標註”紫色微笑“，可享平日房價的九折哦
期限 113年12月30日止 （不含連假及暑假期間）
綠寶石休閒農場
這間民宿是以慢活住宿、農事體驗為主題的生態農場。農場通過【國際美育自然生態基金會】有機認證種植的農作物高達10多種以上，有機蔬菜、水果、花卉等。入住這裏可以看雞鴨魚豬和小動物互動，這都是都會地區的朋友比較難體驗到的活動，與鵝同行玩一下腳踏船、看雞鴨魚豬和小動物互動。因為這裏推動有機食農教育，入住的旅客可以親自採菜、水果等，同時做為隔日早餐
- 綠寶石休閒農場 詳細圖文介紹
- 地址：宜蘭縣三星鄉人和村人和五路302號
- 電話： 0963 357 181
三星鄉一日遊、二日遊行程推薦
▼三星鄉二日遊行程排好囉，點入單篇詳細圖文介紹：
▼三星鄉一日遊行程，地圖導航點入看順遊路線：
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