三星鄉景點 TOP 6推薦清單

推薦三星鄉6間必遊景點，單篇文章介紹：

三星鄉空間環境

三星鄉位於宜蘭縣中部，北鄰員山鄉，東接五結鄉及羅東鎮，東南鄰冬山鄉，西南鄰大同鄉。其中【天送埤休閒農業區】位於三星鄉往來太平山的必經之地，這裏有許多農村體驗活動、像是爆米香、採蔥做蔥油餅，同時也可以利用自行車悠閒自在的在鄉間漫遊。遊樂之餘更可以品嚐三星鄉有名的蔥油餅、卜肉~~等在地美食，更可以在特色民宿住上一晚，這樣才可以更深刻的感受

三星鄉熱門景點

長埤湖風景區 精靈村

宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點長埤湖風景區變身了!! 這裏一樣是不收門票的景區，環湖步道輕鬆又悠閒，但是「長埤湖精靈村-塩太郎的家」新增的和服租借、可愛動物區，入園當然還是要付費啦。不過，整體環境變的更舒適更好逛哦。來長埤湖還可以順道到清水地熱及太平山一帶遊玩！

天送埤車站 天送埤森鐵文創園區

宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點天送埤車站建於1921年，是運送太平山木材為主，也是全台碩果僅存的木造車站之一。知名愛情偶像劇「下一站‧幸福」的取景拍攝之地，至今更成為宜蘭三星鄉熱門的觀光景點之一。這裡可以搭小火車巡禮，還有好吃的小吃美食，別錯過喔！

搖搖洛克馬公園

宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點童趣十足超巨大搖搖洛克馬，彷彿來到巨人國 洛克馬蹺蹺板、木製椅 拍照超萌 小孩放電好去處 ，站在洛克馬一旁好像來到小人國一樣呢。來這裏可以和一旁的三星青蔥文化館一起玩哦!

清水地熱公園 溫泉煮蛋+免費泡腳 清水泉湯屋

宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點、宜蘭室內景點清水地熱公園是宜蘭超人氣的旅遊景點，又多了全新的「清水泉湯屋」，而且這裏的溫泉會呈現如冰島藍湖般的夢幻顏色，相信一定會大受歡迎啊。當然囉，這裏還能煮蛋、煮玉米。現在可以泡湯加溫泉美食，真的太好玩了。

張美阿嬤農場

宜蘭親子景點張美阿嬤農場的可愛笑笑羊來囉，「世界上最可愛的羊」它真的很溫馴而且療癒指數爆棚，農場現在有水豚君、小鹿斑比、水豚君、 梅花鹿、 草泥馬 、安哥拉巨兔，而且可以近距離接觸與觸摸，儼然成為宜蘭專屬「迷你動物園」了， 可愛萌到爆!!

詳細圖文：張美阿嬤農場

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

電話：0935 514 462 / 0977 333 484

營業時間：09:00–17:00

門票收費：全票200元(5歲以上)︰提供草葉+小點心五選一

星寶鄉間小路體驗農場

宜蘭親子景點這裡有可愛呆萌迷你驢，還有非常熱門的梅花鹿!!! 除此之外，咖啡廳也引進好吃的點心，網路爆紅的超人氣「奶酥人厚片」，甜點、咖啡、飲料!園區規畫的不錯，不論晴天雨天，都適合餵食觀看可愛小動物，一起來看看萌萌叫的史瑞克裏的迷你驢吧!!

詳細圖文：星寶鄉間小路農場

地址： 宜蘭縣三星鄉東興路 7-5 號

電話： 03-9895660

營業時間： 10：00~18：00

門票收費：全票200元(含一把牧草或草粒、50元抵用券)



益得畑の菓

宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點、宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點益得畑の菓有簡單的庭園下午茶，也可以是旅途中的休息站的地方，這裡有3D彩繪牆、酥皮老爹、可愛公主蔥仔公仔打卡熱點，還有DIY手作教室、三星蔥冰淇淋、上將梨冰淇淋，下午茶伴手禮好玩好吃

詳細圖文：益得畑の菓

地址：宜蘭縣三星鄉大義村上將路三段 376 巷 25 號

電話： 03-989-8467

營業時間： 09 ： 00 ～ 18 ： 00

門票收費：免門票入館

安農溪落羽松秘境

宜蘭親子景點、宜蘭落羽松秘境、宜蘭免門票景點有「宜蘭小歐洲」的美譽之稱，而且免門票、有免費停車場。安農溪旁很美的一片綠地林地，清澈潺潺流水的安農溪旁視野開闊，河岸旁一片青翠的綠地上，二旁各自矗立一整排的落羽松，每年12月至1月松葉轉紅甚是美麗。晚上也不要錯過落羽松秘境點燈，更是另一種驚豔！附近景點有張美阿嬤農場、安農溪驛站，可以親近小動物、喝咖啡，悠閒散漫的宜蘭三星鄉一日遊小旅行！

陳定南紀念園區

宜蘭免門票景點、宜蘭室內景點陳定南先生拿著公事包坐在板凳上的模樣，這大概是我心中最貼近他為人的寫照。曾連任兩屆八年的宜蘭縣長，備受宜蘭鄉親們的愛戴，看著他的紀念銅像，想起他一生傲骨，讓民眾們相當敬佩更難以忘懷！

三星天送埤彩繪堤防(破布烏彩繪堤防)

幸福候車站 免費溫泉足湯

宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點全國唯一最有温度的候車亭來囉，這裏有類似日本車站旁的足湯，讓你等公車兼泡腳，泡個足湯再上車，身心舒暢啊！

詳細圖文：幸福候車站

地址：宜蘭縣三星鄉尚武村健富路二段407號

電話：無

營業時間：全年自由參觀

門票收費：免門票 地熱米休閒農場 米食體驗 宜蘭親子景點農場背後家族在三星開墾、種植稻米已有200年的經驗了，為了因應時代變化，讓遊客更認識稻米的生產過程，所以設計了一系列的米食體驗：抓米樂、爆米香、脫穀樂…真有趣!同時一旁也設立 詳細圖文：地熱米休閒農場

地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段89號

電話： 0919 215 926

活動時間：1個半小時~2小時，費用為250元

蔥仔寮體驗農場

宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、這裡是很熱門的親子景點，在綠油油的稻田和蔥田裡，來當一日農夫真好玩，可以體驗拔蔥、洗蔥、蔥油餅DIY～親子活動怎能錯過！

三星夫妻樹

這是茄苳樹!已有百年之久了。因為兩樹相鄰於是被取了夫妻樹的名號，這也增添了些浪漫氣息呢

夫妻樹景點資訊：

地址：宜蘭縣三星鄉電力路39-6號

安農溪泛舟



宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點安農溪長約二十公里，年平均出水量每秒約二十立方公尺；泛舟路線由天山村下湖橋至張公圍親水公園，約十公里、約二小時，河道窄而寬；溪流湍急、刺激驚險，緩流礫灘、阡陌綠野，山花密道、鄉間人家……各因季節而呈現多樣化的特色。