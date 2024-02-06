刁民酸菜魚台北第三間就在西門町，新開幕5折超便宜，排隊人潮超驚人，從台中紅到台北，比臉盆大酸菜魚超好吃，營業到凌晨三點鐘。

台北三店刁民酸菜魚西門中華店

地址：台北市萬華區中華路一段88號 1F＋2F

電話：02-23886668

營業時間：11:00 – 03:00（最後收客為 02:00）

這間刁民酸菜魚從台中夯到台北，我也從台中吃到台北，身為台中人到台北還是要排爆，在台中已經吃了N次，集點已經集到換了三個杯子，完全是刁民的忠實顧客，台北第三間刁民酸菜魚開在熱鬧的西門町，開幕第一天就大爆滿，限量100組，下午四點開始發，很多人中午12點就來排隊了超厲害。開幕當天5折優惠超划算。

這個排隊人潮真的一很誇張，平日下午耶，怎麼可以這麼多人啦，到現場門口已經人山人海，店家還很貼心出來發暖暖包跟熱茶，今天超冷得大家還能為了刁民酸菜魚來排隊，可見刁民酸菜魚魅力有多大。

刁民酸菜魚 登記候位

一樓是登記候位，除了有內用跟外帶外，還有賣冷凍商品唷，搭手扶梯上二樓才是座位區歐。

一上樓就覺得很氣派，環境超美很有質感，空間超大，新開幕就是不一樣。

刁民酸菜魚 包廂座位

竟然有包廂欸也太棒，很隱密的感覺，喜歡有獨立空間，共有兩間包廂，超適合聚餐。

刁民酸菜魚 環境

座位比想像中還多耶，整片落地窗超美，可以邊吃酸菜魚邊看風景，真的是目前吃過的酸菜魚裝潢最網美的。超有設計感，不說還以為是咖啡廳。

刁民酸菜魚 菜單

菜單在這，竟然有新菜色完美蝦滑，全台刁民都同步新菜單囉，目前最熱門的小菜就是沙漏酥魚皮跟完美蝦滑。

我們點了一個特盛酸菜魚，一個大盛番茄魚，也太太太大了吧，比臉盆還大的酸菜魚真的好過癮。

刁民酸菜魚 特盛$1188

我們的酸菜魚裡面有加料，每一項都49元，我們加了蒟蒻條、老油條、寬冬粉、老油條、雪花牛、腐竹。每種都好好吃。老油條我每次都一定會點，搭配酸菜魚的辣跟丟麻辣鍋一樣過癮。

酸菜魚本身是用烏鱧魚，肉質口感更Q彈，營養價值很高，他的魚肉真的很好吃我很喜歡。非常細緻好吃，特盛裡面滿滿的魚肉，看起來超級好吃又超辣的，裡面還有一些五花肉片跟酸菜，主體還是魚，但我覺得他醬汁也是主體，醬汁真的很厲害，如果太重口味可以加店家的龍骨湯。

初戀番茄魚 大盛$898

初戀番茄魚大盛也超級驚人，不敢吃辣的話可以點番茄魚歐，酸酸甜甜的番茄魚我媽超愛，檸檬片記得不要泡太久，不然吃到後面會微苦，但有檸檬片增添不少風味。

我們加了這次的新品完美蝦滑，分量很多呢，裡面應該有10幾顆。真的頗好吃很軟Q夠味，還有手工丸我超愛，吃一次就愛上，之後每次來酸菜魚都直接加兩份，這間的丸類表現很優，一定要點來吃看看。番茄魚的湯底也很好喝，若要配飯吃可以先單吃比較濃郁，吃到一半想喝湯可以請店家幫你加龍骨湯，湯頭很順口，裡面還有新鮮番茄

刁民酸菜魚 免費陳皮洛神茶喝到飽

內用有這個免費季節飲品陳皮洛神茶喝到飽，比例是洛神2+陳皮2=熱水3分鐘，一開始加了感覺沒味道，又多放了一點，結果是還沒泡開，後來超濃郁。建議還是依照比例，除非你也很愛喝很濃郁的。

刁民酸菜魚的杯子真的很美，我已經吃到換了3個杯子了，500元可以集一點，3點可以換飲料，6點可以換小菜，10點就可以換杯子或盤子唷，這個集點會吸引大家一直來。這個洛神陳皮真的很好喝，每次想內用就想喝這個，超暖胃，開吃之前喝一點胃也會比較舒服。

吃酸菜魚真的需要大量白飯，男生真的隨便吃就三碗起跳，真的太下飯了啦。

刁民酸菜魚 啪啪黃瓜$60

這個啪啪黃瓜有辣唷，清脆爽口，喜歡吃辣的一定要來一盤，超級開胃。

刁民酸菜魚 母湯娃娃菜$80

這個母湯娃娃菜也是必點菜色之一，上次吃到也是為之驚艷，十分軟嫩入味好吃。

刁民酸菜魚 四季水果茶$80、陳釀烏梅汁$70

飲料品項不多，但都是經典，四季水果茶裡面滿滿水果很有誠意欸，陳釀烏梅汁也很解辣很適合搭配酸菜魚，另外還有神級奶茶我也很愛，之前有朋友說刁民酸菜魚他最喜歡的就是奶茶，到底哪招啦，對了刁民酸菜魚的酸菜比魚更厲害，以後去西門町也能吃到刁民了真棒。台北開到第三間，跟台中一樣了呢，分享給大家啦。

歡迎加入猴屁的粉絲團

蛋糕喜歡到處吃喝玩樂。分享旅途的美好📷

💌信箱：[email protected]

💕文章分享：部落格、FB粉絲團、IG、Youtube、愛食記、窩客島

👉主要領域：台中美食、台北美食懶人包

👉台中美食社團：台中美食(我每天都不知道要吃什麼)

👉訂閱猴屁：LINE VOOM猴屁官方帳號

此篇文章與刁民酸菜魚合作

店家/景點資訊

店家名稱：刁民酸菜魚西門中華店

所在地址：108臺灣台北市萬華區中華路一段88號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-03:00

店家電話：02-23886668

評價：★★★★★ Google即時導航