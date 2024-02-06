日月潭 晶澤會館

04 9700 8188

南投縣魚池鄉水沙連街3號

官方網頁: http://www.thecrystal.com.tw

粉絲專頁: 日月潭 晶澤會館

進房時間為下午三點後，退房時間為中午十一點前

這次日月潭小旅行

我們選擇了之前朋友強力推薦

位在伊達邵碼頭旁的晶澤會館

這裡不僅地理位置方便

不論想要逛街、遊潭

還是搭乘日月潭纜車都相當的方便

而且房間超寬敞

一泊二食方案的晚餐

真的很有水準

可以說是一次相當棒的日月潭住宿

阿如已經迫不及待的想跟大家分享啦!!!

飯店的停車場位置其實和飯店不在同一處

訂好房之後

入住前會收到入住通知

依上面的地址導航到晶澤停車場停好車後

可以直接打電話通知櫃台

就會有飯店的接駁車來停車場接駁到飯店

其實兩者距離並不遠

我想走路應該差不多3分鐘左右

但是畢竟外出住宿行李大包小包的

直接有專屬接駁車

真的倍感尊寵啊

如果是搭乘大眾交通運輸工具的住客

可事先預訂會館接駁服務

來往水社遊客中心及晶澤會館喔!!

接駁車咻的一下就到飯店門口啦!!

旁邊就是大家來日月潭一定會來的伊達邵碼頭

只是當天剛好天候不佳

不僅超冷只有8~9度的低溫

而且還下著毛毛雨

明天再帶大家來逛逛囉!!

一樓大廳旁邊有大片落地窗

晶潭會館特別以日月潭波光瀲灩之美景發想，

運用「水晶」「玻璃」、「鏡面」元素，

精心打造的低調奢華度假旅館

所以飯店內到處都可以看到鏡子、水晶

自然採光加上很多鏡子的設計

整體空間還蠻明亮的

櫃檯旁邊還有提供沐浴鹽

都可以免費取用回房間泡澡喔!!

坐在大廳一旁就可以直接

觀賞日月潭的美麗景致

沙發也很大

是旅客可以稍做休憩的地方

後方是酒吧

晚上想要小酌一杯

把酒言歡不用擔心交通問題

上樓回房間就可以休息

也非常輕鬆愜意!!

飯店提供了一些小點心還有咖啡可以自行取用

我們今天入住的是頌日房型

空間蠻寬敞的耶

有15坪大

而且客廳和臥房算是半獨立的空間

如果把相聯的拉門關起來

想要在床上休息的

和想看電視的就不會互相干擾

我覺得是蠻貼心的設計!!

小朋友可以自己看他們的卡通

爸媽可以在臥房看其他節目

客廳的另一側有辦公桌

如果是出差有需要使用筆電的話

空間也相當足夠

房內有也WIFI

連接起來蠻順暢不卡卡!!

茶包、咖啡、熱水壺、馬克杯

通通一應具全

冰箱內還有提供飲料和礦泉水

都是可以免費取用的喔!!

房內有兩中床

對於我們一家兩大兩小來說非常的寬敞舒適

床的軟硬適中

不會硬梆梆睡的腰酸背痛

也不會太軟一躺就往下沉

當天幾乎晚上是一碰到床就一覺到天亮啦!!

這個房型是在飯店的側邊

在窗邊是可以直接看到日月潭湖景的

我覺得景觀也相當漂亮呢!!

再來就來看浴室的部分啦!!

不得不說這浴室也太大間了啦!!

他就在臥室旁邊而已

如果害羞的話可以把窗簾拉上

隱私性就會更高囉!!

梳妝台也很大耶

而且洗完澡就可以直接

在浴室坐著吹頭髮好方便啊!!

基本上你想的到的毛巾、浴巾、

牙刷、牙膏、浴帽...等基本備品通通有

原則上就是可以直接說走就走、拎包入住

真的非常的方便啊!!

而且這按摩浴缸泡澡超舒服的

晚上回到房間泡一下澡

感覺一整天的疲憊瞬間消除了一大半啊!!

淋浴區與浴缸是分開的

個人喜歡這樣的設計

身體洗乾淨之後

再去泡澡超舒服啊!!

還有還有不得不特別提到

這個免治馬桶超讚的

因為我們入住當天冷爆了

這免治馬桶座坐起來就是溫溫熱熱的

半夜上廁所也不會瞬間被冷醒

超級舒服的呢!!

另外房內也有提供衣櫃、

保險箱、紙拖鞋和洗衣袋

對於旅客來說很方便

10樓的高空景觀台LOOKOUT

可以180度觀賞湖光山色的美景

只是剛好天空不作美

一片灰矇矇的啥都看不到

不過這也剛好給自己一個

再訪日月潭的理由囉!!!((笑))

健身房開放時間: 09:00 ~ 22:30

無論您是每天規律運動的健身迷，

或心血來潮的運動家，

入住晶澤會館依然可以如同在家般的規律運動

接著看了一下離晚餐還有些時間

當然要把握一下時間逛一下旁邊的商店街囉!!

我們來的時間剛好是寒流的時候

人潮其實不算太多

逛起來挺輕鬆愜意的!!

我查了IG看到這間東東刈包還蠻多人推薦的

生意看起來也不錯

所以也跟著排隊買了一份

除了一般的刈包之外

比較特別的是這裡有多了"豆干"可以選

既然要點了

阿如就是直接點了總匯刈包

一份80元

感覺好像不便宜

但是份量上還蠻大的

就是用傳統的刈包包大豆干

裡面再加肉和配料

不囉嗦直接給結論

亮點就是"豆干"

不僅吸收了滿滿的湯汁

且吃起來軟嫩又滿滿豆香味

扣肉的部分我覺得就是中規中矩

如果你吃不下這麼大份

推薦可以點夾心豆干(40元)

另外老公買的小米麻糬

口味選擇超多

小朋友說QQ的很好吃

這間飯飯雞翅也是日月潭的人氣店

我看IG也超多人推這間

原本我也想買的

但是因為等等還要回飯店吃晚餐

真的會吃不下

只能留到下次囉!!

另外還有一些小吃

大家都可以走走逛逛

各式口味的烤麻糬

看起來也很好吃耶

不知道大家會不會跟阿如一樣

只要出門玩看到什麼都想吃吃看啊((糗))

都來到日月潭了

當然也要來喝杯在地的茶試試囉!!

今天選擇了這間日月茶行

阿薩姆極厚奶茶 60元

一拿到的時候

覺得有點小杯耶((搔頭))

而且這一杯不是鮮奶的喔

不過喝起來味道還算不錯啦

他是屬於奶味很重的奶茶

如果喜歡茶香味重一些的

建議這款可以pass

請店員推薦別款會比較適合喔!!

好啦~逛完街回到房間休息一下

到了我們預約晚餐的時間囉!!

晚餐的地點在2F的亞覓餐廳

餐廳看起來相當的雅緻漂亮

我們今天吃的的菜色看起來都好讚啊!!

有蒲燒鰻魚、爐烤安格斯

完全都是我喜歡的耶!!

果香芥末海蝦曲

天啊~這第一道的沙拉

光是視覺上看就好有質感喔!!

以台東新鮮無毒蝦搭配上水果、

生菜以及芥末籽醬，

兩隻大大的蝦子好吸睛

擺盤華麗大方

沙拉搭配上芥末籽醬

吃起來清新爽口

大蝦肉質Q彈鮮甜

連小孩都吃得好滿足啊!!

整個吃起來就是清新爽口

且口感富有層次啊!!

秋之調色

使用山當歸葉包裹東部養殖

龍膽石斑後下去油炸，

搭配上以南瓜做成的醬汁，

山當歸葉特有的香氣與

龍膽石斑的鮮美合而為一，

再加上自然鮮甜的南瓜醬汁

帶來了豐富的口感與風味

蒲燒魚卵御飯

阿如個人超愛吃鰻魚飯的

這一道一上桌光是這鰻魚的份量

就讓人一整個心花怒放啊!!!

這鰻魚的厚度與份量相當有誠意

使用日式手法製作的蒲燒鰻蓋飯

表面有香甜夠味的蒲燒醬

再搭配上鮭魚卵的鹹甜口感，

口感豐富有層次，

而且鰻魚的肉質夠油

非常的嫩口鮮美

吃起來真的很有幸福感啊!!

柳橙汁&蘋果汁

爐烤安格斯之美

安格斯肋眼是高品質的牛排之一

相信喜歡吃牛排的饕客都不陌生

經過爐烤後散發出濃郁的香氣，

邊緣處帶有一些酥香口感

中間的部分還保留了粉紅色澤

肉質鮮甜嫩口、口感細緻鮮美

簡單的搭配上一些海鹽提味

真的令人回味無窮啊!!

連我家兩隻歪嘴雞都吃的津津有味

直說媽媽這肉肉好好吃呢!!

噗~算你們識貨

果然從小跟著吃吃喝喝

也是個小小美食家了耶!!

秋冬滋味

這一道就是蒜頭蛤蜊雞湯啊!!

融合了蛤蜊的鮮甜、蒜味的濃郁與雞湯的鮮美

一入口就讓人的味蕾瞬間得到了療癒

不只滿足了嘴巴也溫暖了胃啊。

飯後水果

柳丁是已經切好又放回柳丁盅中的喔

所以只要叉子一插就可以直接送入口中

完全不沾手，吃起來超方便的!!

而且重點是這柳丁也太甜的吧

超好吃的!!

芭樂爽口清脆

建議先吃芭樂再吃柳丁喔!!

隔天一早

我們就先來日月潭邊走走

欣賞一下這美日的山光水色吧!!

雖然天候還是不佳

但陰天還是有陰天的美

灰灰的色調有些像水墨畫

別有一番味道呢!!

旁邊還有環湖步道可以走走

如果時間充裕的話

其實很推薦可以騎腳踏車遊日月潭

看看風景吹吹風也很舒服

往前走約十分鐘

還可以搭乘日月潭纜車喔!!

這水也太綠了

搭配上紅紅的樹葉

也很漂亮喔!!

接著我們就回飯店準備吃早餐囉!!

早餐的供應時間為7:00-10:00

三餐有分為中式、西式和素食三種

另外還有提供自助吧可以自由取用

自助吧的部分包含了沙拉、

麵包/吐司、湯品和飲料...等

阿如直接把三種餐點都點了

一起分享給大家!!

這一份是中式餐點

有四樣小菜、蒸蛋、

大阪燒、雞腿排

雞腿排算是有彈性

吃起來不柴口

素食裡面包含了兩種口味的包子

地瓜、荷包蛋和5樣小菜

包子拿到手還熱騰騰的呢!!

這一份是西式餐點

也是阿如個人私心最愛的餐點啦

因為他的三明治中間是龍蝦沙拉

阿如原本就愛龍蝦沙拉

而且他的歐姆蛋好嫩好好吃

再加上自助吧的湯品、

飲料、沙拉和麵包

對阿如來說

這個份量絕對可以吃得飽啊!!

整體來說

晶澤會館是阿如

非常推薦的日月潭住宿

不僅地點位置超讚

而且房間也寬敞舒適

景觀也相當漂亮

不論是接駁車的服務員

或者是櫃台接待人員

都相當親切有禮

而且晚餐非常的有水準

讓人意猶未竟呢

晶澤會館一泊二食推薦給大家!!

飯店資訊

日月潭 晶澤會館

04 9700 8188

南投縣魚池鄉水沙連街3號

官方網頁: http://www.thecrystal.com.tw

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進房時間為下午三點後，退房時間為中午十一點前

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