台中海線人氣火鍋店尚石苑石頭火鍋專賣又推出新品啦！每次新品赤醬紅燒牛三寶鍋也讓糖糖驚艷不已，不僅料多到爆，還可加麵變成牛肉鍋，一鍋兩吃的概念，CP值超級高，還有蔬菜自助吧吃到飽，超過25種食材讓你爽爽吃，記得事先訂位，因為每到用餐時間生意都超級好

尚石苑石頭火鍋專賣位置

台中海線人氣火鍋尚石苑石頭火鍋專賣位在台中沙鹿日新街上，近沙鹿車站、沙鹿國小、沙鹿國中，除了路邊停車格，附近也有收費停車場，交通非常便利

尚石苑石頭火鍋專賣環境

尚石苑石頭火鍋專賣改裝後座位數變多了，除了一般的座位區，還多了半開放式的包廂座位，帶有濃濃的復古裝潢，每到用餐尖峰時刻都是客滿狀態，生意超級好

尚石苑石頭火鍋專賣自助吧區

尚石苑石頭火鍋專賣的自助區超過25種食材任你吃到飽，除了常見的蔬菜、火鍋料，還有山苦瓜、奶油白菜等外面比較少見的食材

尚石苑石頭火鍋專賣菜單

赤醬紅燒牛三寶鍋 498元

這鍋赤醬紅燒牛三寶鍋是尚石苑石頭火鍋專賣這次推出的新品，用料超實在，裡頭包含牛肚、牛腱心及牛筋，上桌時料跟湯頭是分開的，吃的時候再下鍋煮，用湯匙一撈，裡頭滿滿都是料

牛肚燉煮的相當入味，口感軟嫩帶點微脆，讓人越嚼越香

牛腱心也滷的非常入味，肉質軟嫩不乾柴，帶有嫩筋，富有濃郁的牛肉香氣

牛筋糖糖大推，尚石苑石頭火鍋專賣的牛筋不僅大塊，帶有豐富的膠質，口感更是軟嫩，吸附著紅燒牛肉湯頭的精華超好吃，重點是份量還不少呢

赤醬紅燒牛三寶鍋的紅燒湯頭是採用中藥材及牛骨下去燉煮，湯頭濃厚好喝，裡頭沒有花椒油，所以湯頭喝起來是不辣的，小朋友也可以享用

點赤醬紅燒牛三寶鍋的朋友記得加份烏龍麵，將烏龍麵加進去就變成牛肉麵啦

以為赤醬紅燒牛三寶鍋只有牛筋、牛肚跟牛腱心嗎，來來來～只要點這鍋赤醬紅燒牛三寶鍋還會再送上一盤板腱牛，這樣一鍋500元有找，CP值真的超高

蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋 468元

這鍋蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋也是店裡頭的人氣鍋物，一上桌也是讓糖糖驚艷不已，瞧瞧裡頭的料有多實在，蛤蜊、蒜頭、烏骨雞滿滿一鍋，想要單獨撈湯都有點困難（笑），湯頭超級鮮，帶有濃郁的蒜頭香氣，裡頭的蛤蜊顆顆肥美鮮甜，烏骨雞是採用溫體烏骨雞肉，不僅大塊，肉質也相當軟嫩

銷魂雞滷飯 +26元 + 麻油炸蛋 35元

銷魂雞滷飯是雞肉飯加滷肉，這裡雞肉飯上頭的雞肉絲是採用鮮嫩雞腿肉而非雞胸肉，肉質鮮嫩又多汁，白飯裡頭還淋上香濃雞汁，搭配招牌麻油炸蛋超讚

鮮嫩雪花牛 188元

取自牛的胸腹部位的雪花牛，粉嫩肉質帶有豐富油花，口感鮮嫩不油膩，只要輕涮一下就可以享用

小痛風拼盤 198元

尚石苑石頭火鍋專賣的小痛風拼盤裡頭包含新鮮南美白蝦及肥美大蛤蜊，份量實在，海鮮也非常鮮甜可口

咔嗞酥炸牛 99元

想吃炸牛排，在尚石苑石頭火鍋專賣也吃得到！這道咔嗞酥炸牛採用肋眼牛排，裹上麵包粉下去炸至金黃色澤，再淋上特製牛排醬，外皮香酥脆口，裡頭的牛排相當軟嫩，搭配特製牛排醬，吃起來帶有金桔的酸甜滋味，層次更加豐富

塔香鹽酥雞 69元

台灣經典小吃鹽酥雞，在尚石苑石頭火鍋專賣也吃得到，現點現炸，外皮香酥脆口，裡頭的肉質更是紮實多汁，搭配九層塔享用，香氣更加迷人

花枝蝦油條 99元

外表看起來像普通的油條，裡頭可是暗藏玄機呢，將油條炸至香脆不油膩，咬下去裡頭還藏著蝦仁及花枝漿，用料非常實在，多了濃濃海味超好吃，旁邊還會附上龍蝦沙拉或蜂蜜芥末醬二選一可以搭配享用

咔嗞炸雲朵 59元

採用炸麻糬裹上花生粉，再撒上玉米脆片，讓Q軟麻糬多了香脆口感，伴隨著花生香氣，不只大人，就連小朋友們也吃得津津有味

酥皮炸年糕 59元

沒想到糖糖過年最愛吃的炸年糕，在尚石苑石頭火鍋專賣也吃得到！將年糕外層炸至又香又脆，裡頭軟Q香甜，讓人吃完一塊還想再來一塊

飯後還有霜淇淋可以享用，口味依當天為主，糖糖今天吃到的是芒果口味，芒果香氣還蠻濃郁的

尚石苑石頭火鍋專賣每人最低只要408元起，即享25種食材自助吧吃到飽，糖糖大推這次推出的新品赤醬紅燒牛三寶鍋，裡頭不僅有滿滿的牛肚、牛腱心及牛筋，還會附上一大盤的板腱牛，一鍋不到500元，用料超實在，吃鍋完還可加麵變成牛肉麵，營業時間從早上11點至晚上10點，中間沒有休息，下午想吃鍋也吃得到，只要一到用餐尖峰時間就滿座，建議大家提前先訂位