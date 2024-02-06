北高雄巨蛋商圈新開幕 小泉Shoba 一人前燒肉專門店

單人用餐的時代來臨，一個人吃飯吃燒肉不孤單、高雄宵夜美食

帶有霸氣日系木質的舒適環境，中午、晚餐、宵夜都可以吃燒肉

一個人低消300元還免服務費，享受日本個人吃燒肉的悠哉時光

熱呼呼自己烤的燒肉，搭配日本冠軍米~好滿足

小泉聚場的個人燒肉品牌，延續大阪手藝，打造獨一無二的燒肉套餐

可以一個人爽爽吃燒肉，三五好友、親子聚餐也很推

不僅有綜合燒肉，選頂級美國牛、神農豚、新鮮內臟

搭配料理長四十年燒肉醬汁，今年春節必吃

小泉SHOBA一人前燒肉專門店

位置:高雄市左營區裕誠路439號

營業時間:11:00~14:30、18:00~01:00

服務專線:07 550 8565

粉絲團:Facebook

一個人不孤單、還能三五好友一起享用

北高雄巨蛋燒肉店推薦，新開幕

小泉SHOBA一人前燒肉專門店 必吃單點 棉被牛舌，傳承大阪師傅私藏手藝

用日本山藥新鮮磨泥、獨門醬汁來搭配牛舌，烤半熟最好吃

門口就有菜單可以先看看唷~~

採用自助點餐機點餐，現場都會有服務人員帶領

記得要有桌號才可以點餐，客滿時稍微耐心等候

內臟燒肉主打「脆口風」，豚視神經、豚氣管、豚舌心都必點

正港新鮮，簡單燒烤過就口感十足，最推搭配胡麻柴魚黃瓜(好吃推薦)

不吃牛肉很推薦神農豚

產地到餐桌，使用得過十大神農獎章的神農豚，吃玉米長大的豬，肉嫩又自然甜

木質的日系裝潢，別於一般多隔間更加寬敞舒適

四人用餐也OK

餐具、醬料自取

燒肉醬汁都自家熬煮，可以加一點新鮮檸檬很解膩又提味

原塊燒肉無醃製，享受最原始風味，沾上玫瑰鹽、辣粉、椒鹽，自創自我風味最美味~

桌上都會附贈溫暖的雞湯，可以先暖暖胃

還可以升級68元享受飲料自助吧喝到飽

自家特別訂製的烤盤，自己決定燒肉熟度、熱呼呼進口最美味

一個人也可以很優雅的吃燒肉，不用揪朋友就可以大口開吃

肉品都是現點現切，耐心等候

還有很多手工切的新鮮內臟、牛肋都很美味

可以點套餐亦可單點，一個人可以澎派吃燒肉免揪人

華麗肉盛珠寶盒 (安格斯牛、豚梅花、豚五花、雞松坂、熟成黑羽地雞)

餐點都是現點現切，可先吃開胃菜、生菜沙拉

擺盤也挺美的，一整個讓視覺好亮眼

想要澎派吃就點華麗肉盛珠寶盒，雞豬牛都可以享受到

大推雞松坂，烤到金黃焦脆最好吃

安格斯牛大推，油花細膩、香濃牛肉滋味又軟嫩

豚五花油花很多，搭配生菜沙拉、韓式泡菜提味

日本冠軍米(美濃147)

小泉很用心的使用日本冠軍米，顆粒飽滿香甜好吃，配燒肉最對味

而且可以免費續一碗，絕對可以吃飽

而且日本人真的很愛吃燒肉配白飯，米飯也是很要求唷!!!

牛筋丼飯

白飯亦可升級加購，有三種可升級

推薦這款招牌牛筋丼飯，特製甘甜滋味帶有QQ牛筋口感

光是單吃牛筋丼飯就很美味，整個溫泉蛋滋潤下去更是邪惡

老饕牛肉套餐(PRIME 牛胸腹、CHOICE 牛胸腹、羽下肉、手切肋條 )

牛肉饕客就點老饕牛肉套餐，自己決定牛肉的熟度

先吃原味再搭配不同的調味、燒肉沾醬

肉品都帶有厚度，一次享受多款牛肉風味

吃燒肉也可以很歡樂，時下最夯的個人燒肉

貓飯

小孩才選擇，大人小孩都愛的貓飯

柴魚片還在跳舞著，上面還有一塊奶油滋潤提味

帶出柴魚的鮮味與甘甜，溫泉蛋攪拌下去帶甜味，爽口又開胃

燒肉就是要自己烤才好吃，不用跑大間燒肉店

少人也可以爽爽痛快吃燒肉

神農豚套餐(豚五花、豚梅花)

嚴格挑選神農豚，台灣老黑豬血統與杜洛克品種雜交，肉質Q彈，油脂豐潤

很有質感的個人燒肉店，套餐也很澎派~~點套餐亦可免費續一碗白飯!

好喜歡手切肋條，帶有油脂香氣與牛肉的軟Q層次口感

熟度自己決定，表面帶有焦香

羽下肉燒烤過逼出油脂，整個香濃度都湧上來

配冠軍美米好吃，沾一點特製燒肉醬就好美味

雞腿肉有釀製過，軟嫩帶有甘甜

去骨雞腿肉直接大口吃，配上日本冠軍米，好好吃

麻婆豆腐牛筋飯

獨門特製的麻婆豆腐牛筋飯，帶有層次青花椒香氣

軟嫩豆腐整個提出香濃滋味，帶有牛筋肉Q度香甜

尾韻有不同的層次辣味香氣，好愛這味

別於一般市面上的麻婆豆腐，好有自家特色

雞肉建議都烤熟唷~

超好吃的雞松坂，可以點SAPPORO生啤酒一起喝~過癮!

珠寶盒套餐會有配置韓式泡菜、開胃釀製小菜，不僅可以單吃還可以配燒肉

讓燒肉有多種吃法，有趣又好吃的一個人燒肉店

可點生菜包燒肉唷~~~

安格斯牛油脂豐富，上面出血水就可以翻面

不要太熟，7分熟度就很美味又軟嫩

軟嫩口感湧出超濃郁牛肉香氣，原味香甜好吃

豚五花油脂多，建議可以烤到金黃色澤最美味

逼出油脂，帶出焦香滋味，保有豬肉本身甜味

自己的燒肉自己烤，宵夜也可以吃到

時下最夯的一個人燒肉店，可以來 小泉Shoba 一人前燒肉專門店

GOOGLE 評論五星好評，還可以免費獲得 神農豚梅花

越晚越多人，一個人吃燒肉不孤單

小泉SHOBA一人前燒肉專門店

位置:高雄市左營區裕誠路439號

營業時間:11:00~14:30、18:00~01:00

服務專線:07 550 8565

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