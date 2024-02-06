北高雄巨蛋商圈新開幕 小泉Shoba 一人前燒肉專門店
單人用餐的時代來臨，一個人吃飯吃燒肉不孤單、高雄宵夜美食
帶有霸氣日系木質的舒適環境，中午、晚餐、宵夜都可以吃燒肉
一個人低消300元還免服務費，享受日本個人吃燒肉的悠哉時光
熱呼呼自己烤的燒肉，搭配日本冠軍米~好滿足
小泉聚場的個人燒肉品牌，延續大阪手藝，打造獨一無二的燒肉套餐
可以一個人爽爽吃燒肉，三五好友、親子聚餐也很推
不僅有綜合燒肉，選頂級美國牛、神農豚、新鮮內臟
搭配料理長四十年燒肉醬汁，今年春節必吃
小泉SHOBA一人前燒肉專門店
位置:高雄市左營區裕誠路439號
營業時間:11:00~14:30、18:00~01:00
服務專線:07 550 8565
粉絲團:Facebook
一個人不孤單、還能三五好友一起享用
北高雄巨蛋燒肉店推薦，新開幕
小泉SHOBA一人前燒肉專門店 必吃單點 棉被牛舌，傳承大阪師傅私藏手藝
用日本山藥新鮮磨泥、獨門醬汁來搭配牛舌，烤半熟最好吃
門口就有菜單可以先看看唷~~
採用自助點餐機點餐，現場都會有服務人員帶領
記得要有桌號才可以點餐，客滿時稍微耐心等候
內臟燒肉主打「脆口風」，豚視神經、豚氣管、豚舌心都必點
正港新鮮，簡單燒烤過就口感十足，最推搭配胡麻柴魚黃瓜(好吃推薦)
不吃牛肉很推薦神農豚
產地到餐桌，使用得過十大神農獎章的神農豚，吃玉米長大的豬，肉嫩又自然甜
木質的日系裝潢，別於一般多隔間更加寬敞舒適
四人用餐也OK
餐具、醬料自取
燒肉醬汁都自家熬煮，可以加一點新鮮檸檬很解膩又提味
原塊燒肉無醃製，享受最原始風味，沾上玫瑰鹽、辣粉、椒鹽，自創自我風味最美味~
桌上都會附贈溫暖的雞湯，可以先暖暖胃
還可以升級68元享受飲料自助吧喝到飽
自家特別訂製的烤盤，自己決定燒肉熟度、熱呼呼進口最美味
一個人也可以很優雅的吃燒肉，不用揪朋友就可以大口開吃
肉品都是現點現切，耐心等候
還有很多手工切的新鮮內臟、牛肋都很美味
可以點套餐亦可單點，一個人可以澎派吃燒肉免揪人
華麗肉盛珠寶盒 (安格斯牛、豚梅花、豚五花、雞松坂、熟成黑羽地雞)
餐點都是現點現切，可先吃開胃菜、生菜沙拉
擺盤也挺美的，一整個讓視覺好亮眼
想要澎派吃就點華麗肉盛珠寶盒，雞豬牛都可以享受到
大推雞松坂，烤到金黃焦脆最好吃
安格斯牛大推，油花細膩、香濃牛肉滋味又軟嫩
豚五花油花很多，搭配生菜沙拉、韓式泡菜提味
日本冠軍米(美濃147)
小泉很用心的使用日本冠軍米，顆粒飽滿香甜好吃，配燒肉最對味
而且可以免費續一碗，絕對可以吃飽
而且日本人真的很愛吃燒肉配白飯，米飯也是很要求唷!!!
牛筋丼飯
白飯亦可升級加購，有三種可升級
推薦這款招牌牛筋丼飯，特製甘甜滋味帶有QQ牛筋口感
光是單吃牛筋丼飯就很美味，整個溫泉蛋滋潤下去更是邪惡
老饕牛肉套餐(PRIME 牛胸腹、CHOICE 牛胸腹、羽下肉、手切肋條 )
牛肉饕客就點老饕牛肉套餐，自己決定牛肉的熟度
先吃原味再搭配不同的調味、燒肉沾醬
肉品都帶有厚度，一次享受多款牛肉風味
吃燒肉也可以很歡樂，時下最夯的個人燒肉
貓飯
小孩才選擇，大人小孩都愛的貓飯
柴魚片還在跳舞著，上面還有一塊奶油滋潤提味
帶出柴魚的鮮味與甘甜，溫泉蛋攪拌下去帶甜味，爽口又開胃
燒肉就是要自己烤才好吃，不用跑大間燒肉店
少人也可以爽爽痛快吃燒肉
神農豚套餐(豚五花、豚梅花)
嚴格挑選神農豚，台灣老黑豬血統與杜洛克品種雜交，肉質Q彈，油脂豐潤
很有質感的個人燒肉店，套餐也很澎派~~點套餐亦可免費續一碗白飯!
好喜歡手切肋條，帶有油脂香氣與牛肉的軟Q層次口感
熟度自己決定，表面帶有焦香
羽下肉燒烤過逼出油脂，整個香濃度都湧上來
配冠軍美米好吃，沾一點特製燒肉醬就好美味
雞腿肉有釀製過，軟嫩帶有甘甜
去骨雞腿肉直接大口吃，配上日本冠軍米，好好吃
麻婆豆腐牛筋飯
獨門特製的麻婆豆腐牛筋飯，帶有層次青花椒香氣
軟嫩豆腐整個提出香濃滋味，帶有牛筋肉Q度香甜
尾韻有不同的層次辣味香氣，好愛這味
別於一般市面上的麻婆豆腐，好有自家特色
雞肉建議都烤熟唷~
超好吃的雞松坂，可以點SAPPORO生啤酒一起喝~過癮!
珠寶盒套餐會有配置韓式泡菜、開胃釀製小菜，不僅可以單吃還可以配燒肉
讓燒肉有多種吃法，有趣又好吃的一個人燒肉店
可點生菜包燒肉唷~~~
安格斯牛油脂豐富，上面出血水就可以翻面
不要太熟，7分熟度就很美味又軟嫩
軟嫩口感湧出超濃郁牛肉香氣，原味香甜好吃
豚五花油脂多，建議可以烤到金黃色澤最美味
逼出油脂，帶出焦香滋味，保有豬肉本身甜味
自己的燒肉自己烤，宵夜也可以吃到
時下最夯的一個人燒肉店，可以來 小泉Shoba 一人前燒肉專門店
GOOGLE 評論五星好評，還可以免費獲得 神農豚梅花
越晚越多人，一個人吃燒肉不孤單
小泉SHOBA一人前燒肉專門店
位置:高雄市左營區裕誠路439號
營業時間:11:00~14:30、18:00~01:00
服務專線:07 550 8565
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