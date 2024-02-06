桃園一日遊，親子旅遊、全家出遊好去處【臺灣客家茶文化館】，館內設施豐富，除了有「客家茶文化」、「茶產業歷史」展覽可以參觀，還有六國茶室、小茶師、尋花問香等體驗，以及豐富的親子DIY活動，像是披薩DIY、擂茶DIY、果凍蠟燭DIY、茶皂、茶包、茶球、茶枕DIY等，還有深受小朋友喜愛的兒童遊戲室，玩累了、餓了館內也有中西式餐廳可以用餐，另外還有商店街及假日市集等，好吃好玩好逛也好拍，更棒的是活動都是在室內，無論大熱天或是下雨天都很適合，是很棒的親子雨天備案景點！

臺灣客家茶文化館 ❙ 六國茶室、小茶師體驗、親子手作DIY、客茶樓茶料理，桃園一日遊!

臺灣客家茶文化館位於桃園龍潭，鄰近小人國，距離高原交流道不遠，下交流道大約三分鐘車程抵達，導航直接搜尋＂臺灣客家茶文化館＂即可，搭乘大眾運輸也很方便，交通便利！

園區有收費停車場，每半小時15元，用餐消費滿NT$300，可享免費停汽車1小時，機車免費停放

自行開車:

➤國道3號

行駛國道3號出口下高原交流道 → 南下靠右匯入高原路(桃68)／北上左轉駛入高原路(桃68) → 直行抵達右手邊客茶館

➤國道1號

行駛國道1號出口下楊梅交流道 → 南下靠右匯入中山北路一段／北上左轉駛入中山北路一段 → 左轉環東路→ 左轉校前路 → 直行銜接老莊路 → 直行銜接楊銅路→ 右轉中原路 → 右轉高原路 → 抵達右手邊客茶館

大眾運輸：

➤臺北台聯客運(5350)

松山機場 - 臺灣客家茶文化館

➤桃園/中壢新竹客運(5653)

台鐵桃園站 → 台鐵中壢站 → 轉乘新竹客運5653路(中壢-六福村) - 臺灣客家茶文化館

➤龍潭

至大昌路總站搭乘台聯客運(5350) (松山機場-六福村) → 臺灣客家茶文化館

➤新竹客運(5653)

至新竹客運龍潭總站搭乘5653路(中壢-六福村) → 臺灣客家茶文化館

ADD:桃園市龍潭區高原路768號

TEL:03 471 0855

開放時間:每週二至週日 平日9:00 - 18:30；假日 9:00-20:30

官網

粉絲專頁

臺灣客家茶文化館腹地廣大，只有參觀展覽需要門票，其餘不需要購票，可以免費參觀

園區有提供輪椅租借、醫護室及哺乳室，有需求可以詢問館方人員，可攜帶寵物，寵物室內不落地，也不能放在桌椅上，建議要帶寵物推車，導盲犬則不受限制

展區票價資訊：

➤全票 | $160元 適用一般民眾

➤優惠票 | $80元

➤定時導覽 |

時間 | 上午11:00及下午15:00，共計兩場。(以現場公告時間為準)

集合地點 | 天光大廳

預計導覽時間 | 40-60分鐘

天光大廳

臺灣客家茶文化館特色之一，就在展區入口處

上端開孔讓天光落入，讓人與天及自然相互合一，在這裡可以拍出網美級照片，喜歡拍照的不要錯過了

展覽廳

展覽廳共有主展覽廳、特展一廳與二廳，展出與客家文化及茶文化相關展覽，目前展出花與茶圓舞曲特展及尋客茶路

經由展覽除了探索客家與茶產業的文化智慧外，還有各式互動可以體驗及拍照

大家有聽過窨製工藝嗎？是一種花茶的做法，在展覽裡可以體驗技術喔

很浪漫的拍攝場景，很適合拍照打卡

富含詩意的聞香之樹，可以聞到各種花茶香氣，好療癒的嗅覺饗宴

還可以抽支花籤，尋找專屬自己的花詩籤語

【DIY課程】小茶師DIY

時間：平日10:30-11:30/14:00-15:00兩場；假日10:30-11:30一場

地點：臺灣客家茶文化館－職人講堂

費用：$499/親子組(1大1小)

課程包含場地費、講師費、茶水費、茶點費、停車折抵1小時等項目，建議前往體驗前先網路預約

換上可愛的小茶師服裝由專業茶師教導小茶師茶藝，小朋友可以體驗壺泡茶、冷萃茶，最後還有小朋友最愛的珍珠奶茶，藉由輕鬆有趣的課程，讓孩子體驗茶文化的美好

完成的茶湯除了自己品嚐外，還奉上一杯茶給大人，可以喝到小朋友的專業泡茶真是太讓人感動了

壺泡茶、冷萃茶後小朋友最期待的珍珠奶茶來了，有專業的搖茶工具及事先煮好的珍珠，糖水及冰塊可以依照個人喜好添加

看看這杯珍珠奶茶，濃厚的奶香、綿密的奶泡、Ｑ彈的珍珠，比外面手搖飲店家還厲害

製作時小朋友說原來珍珠奶茶是這樣做出來的，很開心自己學會了

費用還包含鬆餅&雪Q餅，鬆餅一份有四片，可以來場美好的下午茶約會

最後還會頒發小茶師獎狀及茶包，整個很超值！

花與茶圓舞曲特展-尋花問香體驗活動

地點 | 花與茶圓舞曲特展1F

報名資訊 | 請現場洽詢展場人員

價格 | 原價150元/人，目前優惠體驗價100元，附贈臺灣客家茶文化館紀念品茗杯

相關規定 |

(1) 報名限購買展區門票之民眾

(2) 活動報名恕無法使用門票折抵優惠

體驗者可以一次品味十種東西方花茶的香氣韻味

現場體驗喜歡的話，各種花茶也都可以選購回家，除了限定風味200元外，其餘多種風味皆只要100元，還附精美外盒，送禮自用兩相宜

觀花、賞花、聞花，除了深入了解花茶風味外，也可以比較東方與西方的花茶有什麼不同處

泡茶器具更是使用評鑑比賽專用杯及專用瓷碗，藉由體驗過程也才知道原來3公克的茶葉要加入150ml的熱水沖泡，以及沖泡時間，還有杯蓋正確的蓋法等，增廣見識

體驗費用100元可以品嚐十種花茶風味外，最後還送臺灣客家茶文化館紀念品茗杯還有專屬的束口袋，真的太超值了，品茗杯還是不倒杯設計喔

福爾摩沙茶館

提供珍珠奶茶、六國茶室、擂茶體驗、冰酥、甜點、DIY等

營業時間 | 平日09:30 – 18:30 (最後點餐時間17:30)、周五周六09:30-20:00 (最後點餐時間19:00，逢周一休)

相關規定 |

(1) 每人低消為160元

(2) 禁止攜帶外食及飲料

大面積落地玻璃設計，環境空間舒適、採光絕佳，窗外的茶園風光讓人身心靈都放鬆

點一杯茶飲或是冰酥慢慢享用，享受慵懶美好的氛圍

福爾摩沙茶館菜單及價格

主要提供手沖台灣茶，有九種風味可選擇，另外有擂茶、花茶、珍珠奶茶及冰酥等

芭樂冰酥、珍珠奶茶冰酥

冰酥口味有五種，單價都是240元，雖然價格不算便宜，但質感及風味口感都很棒！

吃到最後碗裡還有小驚喜，珍珠奶茶冰酥裡是奶酪，其他口味就等大家自己來發掘驚喜

擂茶體驗

單人體驗費用$160元，還附有茶點，依序加入芝麻、花生、南瓜籽及茶粉研磨成粉狀後，就可以倒入熱茶加點米香飲用

擂茶是需要點體力的，要研磨到完全沒有顆粒呈現黏稠的泥狀才完成喔，是很棒的親子體驗活動，一家人一起擂、互相幫忙還可以增加情感

六國茶室

可以體驗不同國家飲茶文化的六國茶室，分別為英國、土耳其、德國、台灣、印度與日本，提供4~6人VIP包廂體驗

透過專業茶師的引導，可以深入各國多彩茶飲文化與兼具五感體驗，想要體驗六國茶室記得事先預約

六國茶室使用時間及費用

包廂使用時間90分鐘，人數最少四人、最多六人，每人體驗費用$1000元

活動皆有專業調茶司服務，會講解各國茶的文化與歷史，全室使用經典主題茶具，並由調茶司導教學茶席布置

我們體驗的是具獨特異國風情的土耳其館，包廂內布置讓人有秒飛土耳其的美好，還有專屬的土耳其毯帽及頭巾可以穿戴

雙層子母壺復古茶具讓還沒去過土耳其的我大開眼界

＂子＂在上，＂母＂在下，子壺裝茶葉、母壺裝水後，將其放在爐子上加熱，加熱過程母壺騰起的水蒸氣會加熱子壺壺底，這時茶香就被烤了出來

母壺中的水燒開後，將水倒入子壺中，繼續小火慢煮，一壺清香撲鼻的土耳其茶就好了

還有道地的土耳其茶點，共有四款茶點，相當有特色，吃起來風味也很不錯

經過調茶司專業的教導讓我們更加了解土耳其的茶文化，土耳其是以紅茶為主，口感偏濃郁、較澀，可以依照自己喜好添加糖或調整泡茶時間

鬱金香形茶杯也是土耳其茶文化的特點，頭和腳較寬，中間偏上部分較窄結構可以輕易握住杯子邊緣而不被燙傷，也具有保溫效果

雖然六國茶室體驗費用不太便宜，但一家人在包廂內品茶、享用茶點，跟調茶司學習異國的茶文化、吸收知識，是很難得的體驗

瓦力特餐廳

提供咖啡(豆)、特調茶飲、鬆餅、冰淇淋、義大利麵、炸物、披薩、DIY等

營業時間 | 平日09:30 – 18:30 (最後點餐時間17:30)、周五周六09:30-20:00 (最後點餐時間19:00，逢周一休)

相關規定 |

(1) 每人低消為200元

(2) 禁止攜帶外食及飲料

瓦力特餐廳菜單及價格

主餐有AB套餐可選擇，也有提供兒童餐，用餐空間明亮舒適，可俯瞰翠綠茶園，餐廳人員親切，特別適合親子用餐

祕魯精品咖啡 藝妓–桃太郎

除了茶，這裡的咖啡品質也很優秀，因為等等就要手作披薩，所以我們只點了一杯祕魯精品咖啡來品嚐，還有附上小餅乾

咖啡有多種風味，可以請餐廳人員推薦適合自己的風味

【DIY課程】小廚神體驗營 手作披薩DIY

課程時長：30分鐘

開課時間：平日10:00/14:00兩場 ; 假日10:00一場

地點：瓦力特餐廳

費用：四人成行，$399/人

課程人數：4-10人/場

想吃的披薩自己做，餅形、配料、番茄醬、起司等通通依照自己的口味調配，好吃也好玩

製作好的披薩交由餐廳人員送進烤箱，沒多久時間就可以大快朵頤了，看看我們的披薩真是太美味了，味道也好香啊，小朋友及大人每個人都吃了好幾片

體驗手作披薩DIY還贈送福爾摩沙紅茶x1杯+神秘小禮物x1份，有吃有拿太讓人開心了！

曉風廣場

是館內最高觀景平台，就在瓦力特餐廳外，漫步平台步道可以捕捉寬廣的金萱茶園美景，也有設置椅子讓大家休憩賞景

客茶樓中餐廳

提供合菜、台菜、客家菜、單點餐點、甜點等

營業時間 | 每日11:00 – 20:30 (最後點餐時間為19:30，逢周一休息)

相關規定 |

(1) 每人低消為300元

(2) 需加收一成服務費

(3) 禁止攜帶外食及飲料

客茶樓中餐廳菜單及價格

除了一般的家常料理外還有茶料理，來到客家茶文化館當然必點幾道茶料理來品嚐

很貼心還有提供兒童套餐

我們品嚐了金萱白玉燉牛腩、包種西芹炒雙蔬、東方美人腿、海鮮粄條盅、雲耳燴蘆筍及蟹黃海鮮豆腐鍋，每一道菜的份量都很足，真材實料，吃得好飽足

餐廳很寬敞，桌位數也多，特別適合聚餐，春酒、除夕圍爐也很適合

親子遊憩區-阿膨的家

營業時間 | 09:30 – 17:00 (最後入場時間16:00)

於商店街消費滿500元，即享100元/小時/人之優惠

兒童遊戲室內有球池、滑梯及扮家家酒等設施，遊玩空間還蠻寬廣，還有人數限制可以讓孩子盡興玩，小朋友進入後真的會叫不出來了

阿膨茶屋

營業時間 | 10:00 – 18:00 (最後點餐時間17:00)

提供手搖飲品及霜淇淋等，還有阿膨擂茶包與客家特色的梅干包販售

我們點了一支草莓＋東方美人茶口味的霜淇淋，好喜歡啊

商店街及假日市集

營業時間 | 平日09:00 – 18:00 、假日09:00-20:00（假日市集營業時間:9:30-17:30）

商店街共有「找茶趣所」、「文創好物」、「茶金時光」、「古貨先生」、「茶器生活」、「甘味雜貨」等六間不同特色商店，假日則有市集加入，想要找好茶、買伴手禮來商店街就對了，回家前一定要來逛一逛！

很棒的桃園親子旅遊好去處，設施豐富，吃喝玩樂購物一站滿足

週休假日還不知道帶孩子去哪玩嗎？來臺灣客家茶文化館就對了，各式親子手作有趣好玩，餓了也不怕沒有地方用餐，可以待上整整一天！

注意！！

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