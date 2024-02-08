「美濃現做刀切牛肉麵館」是一間老字號的牛肉麵館，店名雖然滿長的但簡潔明瞭，直接放上招牌餐點的名字，實際內用餐點都有分成大中小碗，以牛肉麵來看價格都是差10元，不過份量卻有明顯的差異，可以依照個人的食量做選擇，價格在牛肉麵中也是經濟實惠，讓這間在大稻埕鬧區旁的麵館經過歲月的痕跡依舊屹立不搖。

餐廳資訊

美濃現做刀切牛肉麵館 名稱 : 美濃現做刀切牛肉麵館(西寧北路)

電話 : (02)2552-2142

地址 : 台北市大同區西寧北路19-2號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-23:30

從捷運綠線北門站3號出口步行大約7分鐘左右就可抵達

店內的裝潢有點年代感，不過餐點美味度完全沒有因為時間變化而有改變

內用的空間是細長型的，都是以四人餐桌為主，如果人多的話就會用隔板隔起來

每桌都有醬料可以使用，沙茶醬跟酸菜會蓋上蓋子保護

最裡面的冰箱是小菜區，不過是由店員拿取，菜單上有明確寫出所有的小菜名稱

菜單

餐點的特色就是幾乎都有分大中小份，連湯餃都可以選擇，這點真的是非常方便

餐點介紹

這次一共點兩樣主餐、一道燙青菜跟一樣小菜

當天的「燙青菜」是菠菜，上面淋上醬油跟油蔥酥

青菜吃起來新鮮多汁，份量還算滿多的

小菜點的是「涼拌海帶絲」，調味是微辣型的

海帶絲吃起來爽脆，微辣的口味吃起來非常開胃

第一碗是「牛肉湯餃(小)」，小份的水餃有10顆，每顆看起來都非常飽滿

水餃的表皮Q彈，內餡紮實肉香味十足，吃完之後嘴齒留香

牛肉湯喝起來不會油膩反倒滿清爽的，雖然沒有牛肉但牛肉味都已經熬煮到湯頭裡

第二碗是「牛肉麵(中)」，麵條選擇的是刀切，也就是常見的刀削麵

吃牛肉麵一定要加靈魂配料酸菜，因為酸菜融入湯底後的酸味可以讓牛肉麵吃起來更加清爽

麵條吃起來非常Q彈，這種刀削麵最大的特色就是麵條的粗細不固定，在嘴中的口感更加豐富

湯底的部分可能因為還有多牛肉的關係，看起來顏色更加深沉，喝起來牛肉味道更濃郁，完全是讓人一喝就會上癮的味道

接著輪到主角牛肉，肉量給的非常大方，每一塊都厚實軟嫩，輕輕一咬就斷開

有部分的牛肉還是有帶筋，吃起來彈牙帶勁，這是一般牛肉麵店要點半筋半肉麵才有的選擇

結語

本身是滿喜歡吃牛肉麵的，不過要吃到相對平價肉量豐富的牛肉麵真的不多，這間「美濃現做刀切牛肉麵」不僅價格實惠，肉的份量跟品質也有一定水準，加上營業時間又到很晚，非常適合當晚餐或宵夜吃，即便店面看的出歲月痕跡，但味道依舊保持不變每天吸引許多喜愛牛肉麵的饕客來品嚐，如果有來大稻埕逛街的話可以順道走過來一嚐這間牛肉麵的美味。