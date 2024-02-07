桃園火鍋推薦「鐵木真麻辣鴛鴦火鍋」，位於桃園經國路上，自1994年開業以來深受當地饕客喜愛，飄香近30年的老字號麻辣鍋。以其獨特的麻辣湯頭聞名，秉持古法熬製，完全不添加香精色素，保持自然風味，口感溫醇順口。店內新鮮食材精心挑選，特別是湯底內的鴨血、豆腐供應無限，讓人在美味中流連忘返。

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋怎麼去？

地址：桃園市桃園區經國路254號

電話：03-3170132

營業時間：週二-週五 16:00-00:00、週六-週日 12:00-00:00

公休日：每週一

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋位於經國路與南平路交叉口周邊，鄰近藝文特區以及家樂福經國店。開車前來可以停在南平運動中心停車場步行前來。

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋店面呈現中國懷舊風的木質裝潢。

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋用餐環境

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋提供雙層樓的用餐空間，環境寬敞舒適。一樓備有三張四人方桌和一張多人的圓桌。

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋創立於1994年，是桃園在地饕客必吃的老字號麻辣鍋，香氣飄溢已近30年。湯底秉持古法天然熬煮，口味清甜，久煮不膩，加入肉片後層次更豐富。

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋冰箱內販售瓶裝水、瓶裝飲品和啤酒，如有需要可自行取用。

※喝酒不開車、開車不喝酒！ 未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！ 鐵木真麻辣鴛鴦火鍋自助區備有多種沾醬，可以依自己的口味斟酌取用。

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋的二樓提供兩張方桌和三張8-10人圓桌，適合公司和家庭用餐，記得事先致電預約喔！

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋菜單

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋的完整菜單，採單點制麻辣鍋，湯頭包括鐵木真麻辣鍋、鴛鴦鍋、孛兒帖鍋(蔬果雞湯鍋)和酸白菜鍋。第三人以上每增加一位，將額外收取90元。麻辣湯底可根據個人口味調整微辣、小辣、中辣和大辣。此外，還提供老豆腐和果凍鴨血無限供應。 最低消費為兩份主菜(肉品類)，同時酌收一成的清潔服務費。食材豐富多元，包括肉品類、火鍋類、海鮮類、蔬菜類和麵食類。

餐點

當天我們在鐵木真麻辣鴛鴦火鍋選擇了鴛鴦鍋，一邊享用鐵木真麻辣鍋，另一邊品嚐孛兒帖鍋(蔬果雞湯鍋)。我們單點了肉品、海鮮和蔬菜，兩個人吃得滿滿一桌，感覺相當滿足！

鴛鴦鍋

鐵木真麻辣鍋提供四種不同辣度供選擇，我們選擇了微辣，享受麻辣的滋味卻不至於嗆口，更不油膩。湯底口感豐富，層次分明，麻辣的香氣溫潤入喉。

鐵木真麻辣鍋內的豆腐和鴨血都可以續加。老豆腐熬煮得非常軟爛入味，而果凍鴨血我超愛，我直接續加好幾次，鴨血沒有細孔像果凍般彈潤！入口化開時還會流出濃濃麻辣湯汁，口感嫩Q。

另外，我們還有點蜂巢牛肚、蹄筋和肥腸。店家在出鍋前就會先放在麻辣湯底內，內臟部分店家都有先滷製過，我特別推薦肥腸，肥而不膩，口感軟爛。

孛兒帖鍋(蔬果雞湯鍋)的湯底內含有玉米、高麗菜和番茄等食材，僅使用蔬菜和雞骨熬煮，喝起來散發自然的甜味。

頂級霜降牛

頂級霜降牛選用美國Choice等級，簡單涮一下，入口滑嫩多汁。 台灣沙朗牛

台灣沙朗牛輕涮幾秒就能保有牛肉的粉嫩和鮮甜。 台灣梅花豬

台灣梅花豬吃起來口感既不油膩又不乾柴，瘦肉中帶點油脂，肥瘦恰到好處。

推薦搭配鐵木真麻辣鴛鴦火鍋的招牌醬，加入新鮮蒜苗、適量醋和香油，將肉片和蒜苗一同沾食，口感更清新爽口！

蔬菜拼盤

蔬菜拼盤有高麗菜、水蓮、玉米筍、金針菇、香菇和木耳，如果感覺蔬菜不夠，也可以像我們一樣另外加點。將這些蔬菜放入孛兒帖鍋（蔬果雞湯鍋）裡煮，味道真的非常鮮甜可口。

老油條

吃麻辣鍋時，最適合點一份老油條了！一半軟一半脆，口感非常豐富。 韓國魚板

韓國魚板吸附滿滿的高湯，口感軟嫩Q彈，並帶有一絲海鮮的鮮甜。 手工花枝漿

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋的手工花枝漿，用料紮實飽滿。

每一口都可以吃到新鮮的花枝，Q彈香甜！

手工川丸子

手工川丸子是鐵木真麻辣鴛鴦火鍋的自家製作，吃麻辣鍋絕對不能錯過，入口紮實Q彈。

海鮮拼盤

海鮮拼盤包含頂級鮮蝦、蚵仔和蛤仔。

蚵仔未免太巨了吧！而且真的非常新鮮，蚵仔肥厚咬下去滿滿的鮮味爆發。

吃火鍋我一定會點蛤仔，蛤蜊每顆都又大又肥嫩。

至於頂級鮮蝦吃起來口感很結實。 拉麵

拉麵一上桌份量很多呢！我喜歡放進麻辣鍋煮，即使煮久了也不會軟爛，還能保有Q彈口感。

飯後甜點

用餐結束之後，會有飯後甜點一份，我是吃巧克力冰淇淋。

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