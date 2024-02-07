彰化田中蜀葵花季｜田中窯創藝園區好好玩！田中蜀葵花季、限定窯烤全雞套餐、全彰化唯一陶窯手拉坯.沁染(敲拓染).礦物染(泥染)DIY體驗，推薦彰化田中吃喝玩樂一日遊

假日就醬玩彰化！彰化來田中一日旅遊，田中窯的2024田中蜀葵花季開鑼囉，田中蜀葵花正盛開中，滿滿的蜀葵花，滿開絕對是美翻天，彰化景點推薦田中窯創藝園區，除了滿滿的蜀葵花，也有彰化唯一許願藤隧道，百花盛開爭奇鬥豔，穿上七彩衣裳等著我們的到來，田中窯創藝園區今年多了植物染，沁染(敲拓染)、礦物染(泥染)或是想要體驗手拉坏、瓷盤彩繪都可以選擇DIY體驗！來到田中窯創藝園區不用急著離開，整天待在這玩好玩滿，輕鬆的在戶外野餐，或是想要來個窯烤全雞四人套餐（需預訂/門票可折抵）、手工窯烤麵包、QQ鬆餅、冰淇淋、飲品、個人套餐(窯烤雞腿堡餐/窯烤鮮蝦堡餐/窯烤豬排堡餐)，填飽肚子後也可以來個體驗DIY，或是想要耍廢擼貓貓一次完成解鎖！來到彰化景點，又想吃彰化美食，行程完全不趕，就找個好地方田中窯創藝園區，賞花吃美食還有手做DIY體驗，好好的來彰化田中玩上一整日。

田中窯創藝園區在哪？

彰化田中景點田中窯創藝園區位在彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號，距離彰化高鐵站很近，鄰近都好停車不用擔心停車問題。

田中窯創藝園區彰化田中蜀葵花粉絲專頁

田中窯創藝園區門票資訊

彰化田中窯創藝園區是陶藝名家葉志誠老師創立，近彰化高鐵站，步行約10分鐘即可抵達，開車也可以停在外面的免費停車處，騎車可以停附近，巷弄間走進去就可會到目的地。田中窯創藝園區的入園票100元/人（50元折抵卷餐廳可做折抵）

田中窯創藝園區｜戶外環境

來到田中窯創藝園區絕對要四處逛逛～這裡很適合親子、家庭、朋友來訪，大大的草坪可以奔跑，戶外場景真的不少也很好拍照呢，戶外裝置藝術也以麻雀作為意象，由於田中這裡是農業重鎮以稻米為主，麻雀在這裡很常見，麻雀會吃著稻米，長大繁衍，猶如人生的過程與生命，因此做出了一只超可愛的麻雀有著人的腳丫，象徵著生生不息。

在田中景點田中窯創藝園區的戶外區域很適合野餐或是坐在這裡用餐，涼風拂面而來，讓你完全自在又放鬆的氛圍，跟家人一起來郊遊踏青再適合不過了！

疑？看見123木頭人的大木頭場景嗎？可以來場遊戲，或是推推球增進彼此間的感情。

田中窯創藝園區｜蜀葵花

進入蜀葵花田中，你會發現這萬紫千紅的色彩染起了整個園區，陽光照射進來，穿梭其間自己也成為了蜜蜂～哪兒有花就往哪兒去！

蜀葵花一月中旬花開約三成左右，再接近過年時間就可以有很多花盛開，到時候拍照一定更美！

超高的蜀葵花代表著貴氣，漫步於花海間更是讓你心曠神怡，婀娜多姿的蜀葵花真的美翻天了啦！

一次次的園區增設不少巧思在其中，就連地面上也都很適合行走，真的好貼心！

蜀葵花怎麼拍怎麼美，趁著好天氣快點帶著親朋好友一起來度過這愉快的時光。

蜀葵花不僅一丈紅，就連葉子也是大大的一朵，同行友人如果沒有仔細找Kiwi，很容易被遮蓋住！

花色鮮豔風情萬種，讓你逛到翻，逛蜀葵花田之餘，肚子餓的話，別忘了到園區裡玻璃屋裡用餐呦！如果還不餓就先來個沁染大自然～來到園區裡時間好安排，而且建議要手做DIY體驗請先事先預約，連餐點也請記得先預約起來，餐點以限量為主，我們吃完後頻頻說讚，很推薦在園區裡用餐，所以請旅人們儘早訂才不會撲空呦！

田中窯創藝園區｜許願藤隧道

走進濃濃的懷舊隧道也是要進入到玻璃屋餐廳內，不妨先來看看這懷舊風情，田中窯創藝園區無論是角落或是每處的巧思滿滿，讓你逛不膩！

田中窯創藝園區手作窯烤麵包真的很厲害呦！不油膩又扎實，每顆麵包都有讓你想要吃下去的慾望，熱騰騰剛出爐，一分鐘也不能多也不能少，嘟嘟好才能吃到最棒的窯烤麵包。

現烤出爐的全雞可以提前預訂，強烈建議來園區遊玩就是要預訂餐點，吃飽飽才有力氣繼續在園區玩耍呀！

田中窯創藝園區｜室內用餐環境

老物的擺設讓這裡也有另類的老氣息在，愜意又放鬆，落地窗的用餐區域讓人更貼近蜀葵花海，Kiwi很喜歡這樣的氛圍，這次我們的用餐區域在戶外綠洲區，涼風徐徐坐在外面用餐很詩情畫意啊！

田中窯創藝園區｜窯烤全雞套餐需事先預訂

窯烤全雞、雞汁芋頭粥、炒時蔬、鮮蝦一盤、四杯飲料(80元飲品)，一份餐點四人食用，很適合家庭、朋友共食分享。

光一隻雞就可以吃得很飽，而且鮮美多汁很涮嘴，沒有澀感就只有保留鮮甜味。

脆皮外衣光看就會讓你猛吞口水，脆皮的桶仔雞好香，原來裡面還有蒜頭跟蔥，增添很多的香氣，我們口水都直流了。

芋頭粥濃稠適度、口味也很適中，一次次的舀起到碗裡喝，好吃耶！

個人套餐(窯烤雞腿堡餐/窯烤鮮蝦堡餐/窯烤豬排堡餐)，也請提早預訂，每款都很好吃，麵包體也很耐吃，我很喜歡，重點是完全不柴，咀嚼中還能感受滿滿的甜味，好耐吃的手工窯烤麵包好想多買幾個回家。

如果想來個下午茶，也可以點個QQ鬆餅，淋上滿滿的煉乳跟紅豆，很美味呦！

田中窯創藝園區｜沁染大自然(敲拓染)

田中窯創藝園區最新的手作課程，沁染大自然(敲拓染)，以小班制為主，也是需要提前預約！大自然的無邊際探索，這門課真的是很好玩，挑選園區的花朵，讓自然的植物手染與之結合，成為獨一無二的袋子或是方巾，所需時間為一小時左右。

老師開始介紹，以蜀葵花的葉子做底，也讓我們能更加的應景，將蜀葵花葉的脈絡，敲拓在袋子上。

大自然的顏料，老師也選擇很多款植物讓我們自己做挑選，挑選好的植物，就可以進行擺放呦！

Kiwi很喜歡手做的溫度，完全沈浸與享受藝術與自然帶來的生活詩意。

槌子遇到布跟葉子，輕敲使植物汁液沁入布料，每個節奏都恰到好處，在園區裡此起彼落的敲打聲，好多人在一起體驗，真的很好玩！

不同的槌敲，也能造就不同的結果，將植物最美的一刻透過槌敲定格在背袋上～感覺甚好。

田中窯創藝園區｜手拉坯、瓷盤彩繪

手拉坯體驗，一個作品含燒，$350元（價格以店家公告為主）

手拉坯捏陶體驗是園區的一大亮點之一，陶藝的推廣是葉老師夫婦想要讓民眾能體驗到手拉坯的奧秘，有興趣都可以來這體驗呦！DIY體驗建議提早預約，手拉坯捏陶體驗是彰化田中唯一，來訪超推薦要手作DIY課，專人教學一對一的方式讓你更快駕輕就熟唷！

第二塊土真的會越玩越小，不過透過手捏陶找到自己的手感，不小心就可以創作出獨一無二的作品囉！

別看手拉坯很簡單，需要時間日積月累才有老師的好手藝，Kiwi上次做了花花盤子，這次則做了花瓶，燒完後會在小一號～都是正常現象呦！

親子間一起來玩手作真的很不錯，大朋友約小朋友一起，體驗DIY活動，讓你回味無窮。

無論是想要做寵物紀念盤，有狗狗腳印還是孩子的手印盤都可以唷！

田中窯創藝園區｜瓷盤彩繪

瓷盤彩繪，以5寸盤為主，一個作品包含燒，$350元（價格以店家公告為主）

別以爲瓷盤彩繪很簡單，看著畫的妹妹們在打底自己的盤後才開始進行彩繪，這一到到都需要手巧才能有成品，瞬間都有超佩服他們的感覺～

田中窯創藝園區｜礦物染/泥染

泥染方巾＆圍巾，體驗的價格與商品都在上面囉！（價格以店家公告為主）

來自大地的饋贈，超安心的自然色彩，讓我們也躍躍欲試，礦物染可以染方巾、圍巾，兩個顏色可以任挑選，土壤中有氧化鐵，泥染是吸附細小的泥色粉，沒有化學藥劑，可以用手觸碰，安全無虞。

很大自然的色彩，不怕日曬也很耐高溫，可以依照自己想要的造型來做變化～

老師現場的教學，也讓我們學到更多不同的DIY體驗～搓搓揉揉將色彩吸收進去布料中，曬乾就可以直接帶回家啦！

陽光底下的圍巾透光感十足，天氣轉換的季節，薄度洽恰好，很自然的古色也讓我們再度融入大自然界中。

如果你也想要來擼貓貓，想要來一睹貓貓貓軍團的風采，就快點來田中窯創藝園區裡呀！

彰化田中窯的2024田中蜀葵花季開鑼囉！田中蜀葵花正盛開中，滿滿的蜀葵花，滿開絕對是美翻天，彰化景點推薦田中窯創藝園區，除了滿滿的蜀葵花，也有彰化唯一許願藤隧道，來彰化景點田中窯創藝園區豐富行程安排滿滿，今年多了植物染，沁染(敲拓染)、礦物染(泥染)都很好玩，接近大自然的洗滌與饗宴，唯有田中窯創藝園區才能體驗得到，彰化田中唯一的陶窯手拉坯、瓷盤彩繪都有專人一對一指導！田中窯創藝園區不僅有手作體驗課程，也有超好吃的美食等你來事先預約品嚐一番，窯烤全雞四人套餐（需預訂/門票可折抵）、手工窯烤麵包、QQ鬆餅、冰淇淋、飲品、個人套餐(窯烤雞腿堡餐/窯烤鮮蝦堡餐/窯烤豬排堡餐)，玩樂之餘填飽肚子最重要！園區耍廢擼貓貓一次完成解鎖！來到彰化景點，又想吃彰化美食，行程完全不趕，就找個好地方田中窯創藝園區，賞花吃美食還有手做DIY體驗，好好的來彰化田中玩上一整日。

田中窯創藝園區｜彰化景點蜀葵花｜彰化美食

住址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號

電話：0989 066 337

營業時間：09:00–17:00

田中窯創藝園區彰化田中蜀葵花粉絲專頁

官方line: @434xprqj