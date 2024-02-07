老饕帶路！！隱藏在田園間的絕美森林系景觀餐廳，如夢似幻的玻璃屋，享受著主廚精心手作料理，就來場浪漫的邂逅～

彰化北斗最美的森林系景觀餐廳非＂家園藝術咖啡牛排館＂不可，除了有如夢似幻的玻璃屋，還有從入口處到店內擺設，也會隨著節日來變化，且每個角落都能發現植物的蹤跡以及滿滿的落羽松，來到這可以吸收大自然的芬多精、品嘗餐廳內肉質美味的排餐、簡餐、火鍋等！一年四季或節慶都有不同的風貌唷！

家園藝術咖啡牛排館除夕休息，過年期間初一至初五都有營業唷

家園藝術咖啡牛排館隱藏在田園間的絕美森林系景觀餐廳，跟著google地圖導航就能正確來到這! 路會越開越隱密，但不用懷疑這就是通往秘境的路。家園藝術咖啡牛排館在地經營快40年，目前傳承至第三代經營，保留了阿嬤的好手藝與對食材的嚴選堅持手作，讓料理不單單是美味也是種傳承的味道。

大紅燈籠高高掛歡迎旅人顧客的到來，不只是製造喜慶氛圍更意涵著迎接未來新的一年，全家平安團圓，鴻運當頭，好運龍總來！

疲憊時看到這些生氣蓬勃的綠意植物，瞬間心情放鬆了不少～

有帶毛小孩的顧客，只能選擇在戶外區用餐唷!!

其實來到家園就會忍不住的拍照，且越拍越多真的很想要全部放上來，但再怎樣看圖片還不如自己到現場一嚐料理的美味，順便拍些美照要來的好，強烈建議假日一定要先訂位唷!!

綠意植栽，隨著自然陽光灑入，隱藏用餐空間玻璃屋，讓人彷彿坐在森林裡用餐，餐廳內豐富的植栽藝術及木系擺設，天花板懸掛著不規則飾品，彷彿是場隱藏在森林中的派對，讓人能完全擺脫城市的紛擾、悠閒放鬆的好所在呢

不只是戶外充滿年味，就連室內用餐區也能感受到過年的氣氛，超熱鬧超有fu，這種文化的傳承真的越來越少人去注重，至今還能有這樣的餐廳隨著節日再變化景觀真的很值得推薦給大家。

以庭園景觀餐廳來說這邊的位置真的不少，並分有戶外區、一樓座位、二樓座位區，空間十分舒適寬敞，亦提供包場活動、公司聚餐、婚禮包場、同學會、尾牙等多人聚餐。

以落地窗來隔開用餐區，這一邊也可以說是獨立的包廂區，靠窗又能欣賞到外面的景色超愜意。

上二樓用餐區旁還有不少店家自製午仔一夜干及些許冷藏商品，有需要可直接購買唷!

家園藝術咖啡牛排館“2024 過年(初一至初五)菜單，請依現場供應為主！！

美國CAB安格斯黑牛紐約客牛排9oz，套餐均附濃湯、沙拉、甜點、飲料(酥皮需+30元)

生菜沙拉附千島醬，小涼本身覺得生菜很鮮脆、也可沾家園自製的清爽千島醬就很甜很清脆很好吃囉!

排餐均會附上一杯餐前酒!

(未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒)

酥皮濃湯需+30元，會有玉米濃湯和南瓜濃湯可選。

將酥皮泡入濃湯後，喝起來帶點奶味，加上濃湯不會過於濃稠，是我們喜歡的玉米濃湯風味。

美國CAB安格斯黑牛紐約客牛排9oz，底部是生洋蔥以及配菜時蔬、蜜地瓜，會另外給海鹽、胡椒、蘑菇、黑胡椒醬搭配食用。

不得說這厚度、這份量都給得很足夠，對於肉控來說相當滿足，加上主廚對肉品的挑剔嚴選，讓你在細細咀嚼間也能感受到真愛阿~~~

切塊品嘗紐約客牛排時，如果覺得太生可以讓肉接觸到鐵板增加熟度再食用喔! 這肉質算緊實，帶有豐富的油脂，口感軟嫩卻有嚼勁加上香氣濃郁又帶肉汁，也不會過於油膩，那滋味很令人難忘，然後再吃牛排時，小涼個人還是比較偏愛沾上些許的岩鹽來吃，鹽味帶出肉的鮮甜味兒是我的愛!!!

姊妹們比較偏愛沾上黑胡椒醬來吃，但我覺得好的肉質直接吃更能吃出它的價值。

家園自製午魚一夜干飯套餐附三樣配菜、每日不依，濃湯(酥皮需+30元)，附餐飲料、甜點。

主廚以新鮮的午魚來製作，大約需1天的製程工序，除了每日限量推出以外，亦可自行購買午魚一夜干回家料理唷!

午魚一夜干經過火烤後油脂多，且吃得到魚的鮮嫩和外皮的酥脆，說真的不用沾上胡椒就很鮮甜好吃囉~~

配菜不固定，但份量給的好足，當日是現炒菠菜、蝦仁炒蛋、滷白菜以及黃金泡菜，每一樣配菜都好好吃!

野牛火鍋(手切紐西蘭ps菲力邊條肉)限量供應，附飲料、甜點。

菜盤以時蔬為主無火鍋料，以各種時蔬、菇類、豆腐、無油炸豆包、海帶、南瓜、番茄以及冬粉等相當健康的菜盤來呈現。

另外還有兩尾超大隻的蝦蝦、蛤蠣以及一顆雞蛋。

以冷藏紐西蘭ps菲力修下來的邊條肉取代一般火鍋給的冷凍肉品，也因為如此這肉塊屬於不規則的，且帶點厚度吃起來口感更優。

漢方麻辣湯頭內有牛油，不吃牛的要特別注意。以特製中藥包與各種辣椒、辛香料下去炒製後再熬煮的溫順不嗆辣的湯底，小凉個人覺得麻香味比較厚重點～

加入各式時蔬滾煮，讓湯頭多了青菜的甜味，但發現時蔬吸滿了辣香，對我來說吃起來好辣ＸＤ 如果覺得過辣亦可請服務人員加點柴魚昆布湯頭唷！！蝦子在麻辣湯頭內滾煮後，吃起來不只是Ｑ彈有勁，細細咀嚼間還釋放了本身的甜味呢，每一種菇類更是可口。

就算不敢吃很生的牛肉，煮至全熟一樣好柔嫩好好吃，這有讓我們驚艷到的肉肉，超推薦大家點來試試，但每日有限量喔！

通常在高級餐廳比較常見的品質第一加拿大硬殼波士頓龍蝦，想不到在家園這邊也能品嘗到，可見主廚對自家的食材要求很高，難怪在地人聚餐都來這!!

加拿大硬殼波士頓龍蝦(活)使用肉較多重達600~700克公蝦現殺現做的美味，可以選你要清蒸或是烤，我們當然兩種都要。清蒸會附上奶油以及芥末醬油，依照自己喜歡的口味來沾取，但其實直接清蒸就很好吃了，更能吃出龍蝦本身的鮮甜味呢

不只鮮紅外殼中有著鮮嫩彈牙的肉質，而且可以發現硬殼的波士頓龍蝦肉質也較為飽滿呢

剝開外殼即能看到雪白滑嫩的龍蝦肉，入口鮮甜有彈性的龍蝦肉超美味，再沾上奶油一起吃層次美味更是不一樣呢

加拿大硬殼波士頓龍蝦(烤)，你以為工序簡單直接送入烤箱嗎? 主廚堅持先蒸再冰再煎後淋上噴香的奶油再烤，讓龍蝦本身帶點奶油的清香更是迷人~

點這龍蝦都會在附上工具，讓你享受龍蝦每一處的滋味。

很神奇！經過多道工序依舊保留了龍蝦的鮮甜，不因為烤過而縮水或過乾，只能說有來到家園的海鮮控們，你一定要點這＂加拿大硬殼波士頓龍蝦＂來吃看看，那來自大海的滋味絕對讓你大滿足！

特調咖啡(冰)，咖啡香氣很飽滿帶點甜味，再吃完鹹食後來上一杯超讚! 烏梅汁是店家自己熬煮，入嘴有著炭燻味香，酸甜濃厚的滋味又帶點了回甘的尾韻，姊妹超愛這一杯。小涼還是偏愛熱美式，咖啡香足口感滑順濃郁，對於吃完大餐後來上一杯甚覺解膩。

甜點是隨機附贈，我們當日是提拉米蘇，吃起來口感濕潤的風味搭上美式咖啡真的一絕~

壽星優惠：當日生日前後三天(需帶證件)來店消費排餐並持有家園vip貴賓卡就送以下四選一。

1.生日紅酒/乙瓶

2.六吋小pizza

3.現烤午魚一夜干/乙隻

4.八吋手作蛋糕(起司、巧克力、提拉米蘇選1)需加價200

當次用餐無使用任何優惠，滿千贈送一張無限期家園vip貴賓卡，隔日始用其優惠及生日贈禮，(未滿18歲無法送紅酒)

用餐完後的我們真的捨不得離開，還停留在園區內拍照，且隨著時間的流失、夜晚慢慢來臨，園區內的氣氛經由昏黃的燈光加持更有另一種美。

以大紅炮竹、欉稻草堆、菊花等來呈現年節的濃厚氣氛，這也是近幾年小涼看到肯如此用心隨著節日來布置環境氣氛的餐廳，加上餐點給的份量及美味度都是高CP值，難怪不只是外縣市的朋友會專程過來家園藝術咖啡牛排館聚餐，更是在地人相當推薦吃飯相聚的首選餐廳。

家園藝術咖啡牛排館園區後方也有專屬停車場，就算是公司行號、家庭、好友聚餐來這都沒問題，且小孩在園區內玩樂也不用擔憂安全問題唷！

家園藝術咖啡牛排館

電話：04-8880252

地址：彰化縣北斗鎮中山路一段299巷58號

營業時間：11:30~20:30最後點餐，(週二下午13:30~17:00固定消毒)

官網：家園藝術咖啡牛排館

臉書粉絲頁：家園藝術咖啡牛排館