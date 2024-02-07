2024三峽廣行宮甲辰年祈福天燈啟燈活動，開始囉！

在新北三峽的繁華巷弄中，這裡隱藏着一個寧靜祥和的聖地，那就是三峽廣行宮。

📸：三峽廣行宮

地址： 237新北市三峽區三樹路98巷187-1號

📆：2024/02/04~02/24｜點燈18:00-22:00

⏰🏮：營業時間 每天 07:00–21:00

☑無料停車🚗｜廁所 🚾。

☑活動相關資訊依照官方FB公告為主：三峽廣行宮關聖帝君廟。

這裡不僅是信徒祈福的信仰中心，也是每年元宵節賞燈的好趣處，而今年依舊有祈福天燈啟燈活動，就讓我們前往觀賞。

趁著農曆新年前，先來探索，這裡的花燈佈置真的很漂亮，再加上廣行宮古色古香的建築線條，讓人不禁感受神聖的氛圍。

有人在此悠閒的散步，或者是虔誠的祈禱，夜晚～此時此刻～反倒是有一絲的寧靜。

活動期間廣行宮每天夜晚都會點燈，就這樣子～天燈在夜空中綻放的美景，猶如一幅漂亮的流動畫卷，讓人不由自主地沉醉其中。

沿著水池繞一圈，這裡還有祈福的銅鐘，可以讓遊客祈求敲鐘，彷彿隨著鐘聲，讓心願升空，也像是對著未來美好的祝福，希望能夠一一的實現。

除了點燈活動之外，廣行宮這一次也有舉辦許多精彩的活動，可以讓來訪的遊客一同參與，而且活動持續到正月15號元宵燈節那天。

☑活動相關資訊依照官方FB公告為主：三峽廣行宮關聖帝君廟。

有興趣的朋友也可以一起來參加，來感受一下這一次三峽廣行宮甲辰年祈福天燈活動，不僅是讓視野欣賞到美麗的天燈之外，也可以來一次心靈上的洗禮。

每一次來到三峽廣行宮參加天燈活動，都會讓我感受到傳統文化的魅力，也讓我對生活充滿了希望與感恩。

雙掌合十虔誠乞求關聖帝君保佑平安，也祝福各位朋友新的一年快樂，龍燈廣行🐉傘亮帝君。