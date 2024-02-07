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【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店) - 必喝奶蓋系列400次珍奶，香濃茶飲記得搖搖再喝喔

2024-02-07 11:34:02 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：96
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：641篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：搖搖再喝竹北華興店
phone03-555-5014
place新竹縣竹北市華興街161號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

 

搖搖再喝竹北華興店位在熱鬧的竹北華興路上，店面使用藍白希臘簡潔風格，還有隻可愛的白熊吉祥物，搖搖再喝的黃金比例芝士奶蓋系列是必喝招牌，在韓國爆紅的400次珍奶不用出國在這裡也喝得到，綿密的奶泡搭配濃郁咖啡碳香喝一次就上癮，是不是要找個時間來喝一波呢？

 

開車前往可停附近的華興街立體停車場，步行約兩分鐘可抵達。

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

▲搖搖再喝菜單：有芝士系列、特調系列、鮮果系列、醇鐵系列和單品系列，容量都是大杯，甜度冰塊都可調整。

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

▲搖搖再喝店面為顯眼的藍白希臘風，騎車前往可直接在門口暫停。

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

▲入內左邊有個吧台座位區，附近逛累了可以在這裡點杯飲料稍做休息，真是太貼心了！

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

▲店家推出了許多白熊周邊商品，有環保杯、杯墊、明信片和紅包袋。

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

▲過年期間消費還送搖搖再喝推出的專屬龍年紅包袋，也太可愛了一定要收藏！

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

▲另一面有個大型的白熊打卡牆，讓網美們好好拍個夠。

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

芝士經典檸檬塔：外觀有明顯漸層的顏色，表層奶蓋使用乳酪起司和玫瑰鹽打發，再灑上檸檬皮點綴，基底為檸檬汁和翡翠綠茶的組合，喝的時候建議用嘴巴直接品嘗，可以同時嘗到奶蓋的鹹香與檸檬的微酸。

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

黑芝麻糊厚奶：使用手炒黑芝麻糊搭配高品質職人鮮奶，喝起來有濃濃的黑芝麻香氣和濃郁奶香，喝之前記得先搖一搖讓兩者充分融合。

 

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

【新竹食記】搖搖再喝(竹北華興店)

400次仙草凍奶茶：飲料表層使用嚴選雀巢咖啡粉、蔗糖和水打發而成的咖啡奶泡，嘗起來有濃郁的咖啡炭燒香氣，仙草凍滑嫩清爽，甘甜的尾韻配上香濃的咖啡，這杯無疑是大人版本的凍飲。

 



 

雞蛋糕短評：店員極為親切友善，很詳細的幫客人介紹特色飲品，這間必喝的為芝士奶蓋、芝士經典檸檬塔和400次珍珠奶茶，有豐富茶香，飲料品質很棒，超推薦！


用餐環境★★★★
餐點★★★★★    
服務★★★★★
CP值★★★★


搖搖再喝竹北華興店美食資訊：

地址：新竹縣竹北市華興街161號
電話：035555014
官網：https://www.facebook.com/SHAKEDRINK2
營業時間：11:00–17:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：有(foodpanda)、()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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【感謝搖搖在喝互惠】


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