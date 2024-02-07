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【電影首映會】充滿驚慄氣氛的七樓，讓人起雞皮疙瘩的 #七月返歸，陰陽眼看到人間似地獄【電影欣賞】【電影推薦】

2024-02-07 11:34:18 Phyllis 17 人氣：105
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：331篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #七月返歸

【電影首映會】充滿驚慄氣氛的七樓，讓人起雞皮疙瘩的 #七月返2-七月返歸_海報

劇情：黎向榮（江𤒹生 飾）自幼有陰陽眼，因此受到排擠而旅居加拿大，某日收到母親（白靈 飾）自殺不遂入院的消息，被迫從加拿大返回香港，並回到舊居暫住。

這裡怪事連連，同層的鄰居鍾伯（太保 飾）與鍾婆（譚玉瑛 飾）更是行為怪異。被封鎖的七樓的更也氣氛詭異，疑似也有有陰陽眼的鄰居小孩宇仔（黃梓曜 飾）不斷求救，令他陷入崩潰邊緣

3-七月返歸_劇照054-七月返歸_劇照095-七月返歸_劇照01

香港鬼片一直是經典，#七月返歸一開頭就感覺窒息，更是營造陰暗的驚慄感，藉由有陰陽眼的男主，被迫移民加拿大又回來故鄉，以第七天為始，慢慢勾畫他與母親的關係，更是不斷堆疊恐怖氣氛，隨著故事進行倒數回到第一天，處處透著喻意，結局更是留下玄念！

6-七月返歸_劇照027-七月返歸_劇照07

農曆春節鬼門大開 #七月返歸，2月7日（三）在台上映！

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