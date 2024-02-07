位於華山市場的合掌村是一家極受歡迎的排隊美食餐廳，在尚未營業之前，

就已吸引了眾多饕客前來等候品嚐。這次Ruby與朋友前往用餐的是

位於東區忠孝復興的合掌村-忠孝2店享用美味的午餐。

合掌村-忠孝2店的位置十分便捷，從忠孝復興1號出口右轉出來，

步行約5分鐘即可抵達，如果開車附近也有嘟嘟房停車場。

Ruby覺得忠孝2店的用餐環境十分舒適，Ruby當天剛好就被安排在吧檯的位子，

可以看到師傅們烹製料理的過程。

每個桌上都有熱呼呼的綠茶可以喝。

來合掌村-忠孝2店必點的一道餐點就是頂級十二貫，菜單上提供了各種基本款式的刺身、

手捲、丼飯、壽司、烤物、炸物、燒物等選擇。此外，若想品嚐酒類，也可單點酒類，

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，

未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路。】

Ruby附上菜單給大家看看，實際的菜單及價格還是要以門市為主喔。

頂級十二貫 $720

精選新鮮海味，搭配上大廚的巧手，每一貫握壽司都有鮮美的風味，令人回味無窮。

師傅建議從左至右品嚐，從清淡的白身魚開始，依序品嚐鵝螺、星鰻、蝦子等。

旁邊的兩小杯，一杯是迷你版的生魚片丼飯，高腳杯的是藍鑽蟹肉加梅果醋凍，

蟹肉的鮮甜和果醋凍的酸，中和起來的味道很解膩。

生牛肉 $320

Ruby以為生牛肉是像韓式那樣，薄片的生牛肉經師傅燒烤後，

保留了肉質的甜美，並帶有微焦香味。

搭配店家特製醬料和生菜沙拉，口感鮮美，

更能突顯其鮮美的口感，每一口都帶來滿足的感受。

三色海景丼飯 $680

聽名字就非常的豐富，豐富多樣的海鮮與醋飯，有鮭魚生魚片、大顆干貝炙燒、

鮭魚卵、蟹肉、蝦卵、魚子醬，680元居然還有海膽，這碗cp值真的是超激推，

口感豐富且層次分明，每一口都能品味到海鮮的鮮甜與醋飯的香氣。

旁邊附上的海苔，可以自己加上喜歡的配料做成手捲吃，

一碗海景丼飯可以有兩種不同的吃法，

與朋友一起分食吃，還可以品嘗其他不同的菜色。

松阪豬 $280

每一片的厚薄度以斜切的方式切的剛剛好，脆口又焦香的肉片，

旁邊有兩種醬料，一種是店家自炒的辣醬另外一個是椒鹽粉。

松阪豬烤的很剛好，肉質細嫩又不柴，

搭配著兩種醬料，都讓松阪豬吃起來口感豐富。

龍田炸雞 $220

外酥內嫩的炸去骨雞腿排，裹上酥脆的外衣，內裡的肉質鮮嫩多汁，

吃起來香氣四溢，絕對是下酒的絕佳選擇。

旁邊的醬料是蒜味美乃滋，Ruby真的會愛死這個醬料，

淡淡的蒜味加上美乃滋本身的濕潤，juicy的雞腿排每一口都讓人愛不釋口，

值得一提的是這兩道菜，不是只有單單的肉品上桌，也搭配了解膩的生菜沙拉

和店家自製的佛手瓜口味吃起來有一點類似青木瓜味道，

酸甜好滋味解膩又開胃的配菜。

天使紅蝦茶碗蒸 $220

這個茶碗蒸非常的鮮，天使紅蝦一隻有蟹肉絲、

鮭魚卵和魚子醬點綴，滑嫩的茶碗蒸，

口感絲滑細膩，每一口都帶來滿滿的海鮮鮮甜，

真的是一碗很奢華又美味的茶碗蒸。

酒香大蛤湯 $180

鮮嫩飽滿的蛤蜊，湯汁散發著微醺的酒香，

入口滋味鹹鮮都具有，搭配薑絲和青蔥，

為今天這一頓飯，做一個完美的結尾，清爽宜人，

在冷冷的冬天帶來溫暖的幸福滋味。

因為坐在吧檯與師傅一起聊天，被招待了一塊芝麻奶酪。這塊芝麻奶酪散發著濃郁的芝麻香氣，

甜度恰到好處，不過份的甜膩，金箔的點綴更使其顯得高貴典雅。

Ruby在寫文章的時候，正在回味這塊芝麻奶酪的滋味時，

仍能感受到那份幸運和美好的記憶。

Ruby與朋友用餐完後，滿滿的飽足感，用餐體驗令人印象深刻，

合掌村-忠孝2店的美食品質、用餐環境和服務水準都讓人印象深刻，

是一次很開心愉快的用餐體驗。Ruby對這次的午餐約會感到非常滿意，

決定下次要與家人一同前往品嘗這美妙的滋味。

【店家資訊】

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市大安區忠孝東路三段251巷7弄10號

☎️02-27213790

⏰AM11:30~PM14:00 / PM17;30~PM21:30

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。

因物價波動幅度大，Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主

。圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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