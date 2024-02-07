金蓬萊以家族經營的方式在60年代的北投起家，是以販售正統台菜的餐廳，

成為許多藝人、名人及觀光客必訪的餐廳之一。

金蓬萊可是連續六年榮獲米其林一星的餐廳。

聽過朋友對金蓬萊的讚譽不已，Ruby決定在媽媽生日前一個月提前預約。

如果提前到可以先在候位區等待一下，時間快到都會有專人詢問。

預約時段為5:30和7:30，也提供包廂式用餐，需低消15000元起。

之前品嚐過金蓬萊的年菜，詳細內容可參考Ruby的分享文章。

如果你是第一次前來用餐，可以參考他們家桌菜套餐。



白片放山雞 $680



放山雞的肉質嫩滑多汁，口感清爽不會油膩，雞皮與肉之間還有雞肉凍，

單吃就很美味，重口味的就可搭配特調醬汁的更增添風味。

御品佛跳牆 $1680，需要提前預訂。



內含豐富的配料，有芋頭、排骨、筍乾、紅棗、

豬肚、栗子、鳥蛋等等的，配料非常的豐富，

湯頭的鹹度也剛好，需要提前預訂的原因應該在於

製作過程極為精細繁複，需要花費大量時間，但絕對值得一試的湯品。





蓬萊排骨酥 $300 一份3根，照片為2份。

金蓬萊必點的招牌菜絕對是這道經典又美味的排骨酥，選用了台灣豬肉，

保留了肉質的水分，又讓外皮變得酥脆可口，外皮酥脆，

內裡多汁，一口咬下，肉質鮮美，一個人2隻根本不夠吃。

古早味紅糟肉 $420



遵循古早味做法，用紅糟醃漬把豬肉醃製入味後，再下去油炸，吃起來不油膩又美味，

沾了旁邊的甜辣醬汁，真的是古早味的吃法，這道菜份量也十足。

五柳魚片 $450

味道吃起來有一點類似糖醋，但又增添一份酸味，甜甜酸酸的口味，加上了豐富的配料，

紅蘿蔔絲、青椒絲、木耳、肉條等等的，勾芡後淋上炸好的魚片。

魚肉鮮嫩每一口都均勻地裹上，酸甜的醬汁，

如果喜歡吃整隻魚的就可以單點五柳魚隻喔。

香蒜爆中捲 $450



以鮮嫩的中捲為主角，用些許的蒜末和大蒜爆炒，

香氣撲鼻，微辣的口感，是一道重口味的菜餚。

熱炒海參 中 $680



口感豐富的海味料理，海參經過熱炒處理，鮮嫩彈牙，

搭配特調醬汁，算是一道下飯的餐點。



高麗菜$250

這道炒高麗菜就略為普通了。

香炸芋條 $250

芋頭搗成泥裡面有一個鹹蛋黃，與甜甜的芋頭，甜香搭配完美，

成為最完美的甜點搭配，這道也是來金蓬萊必點的飯後甜點。

Ruby吃的這些菜品都具有特色，也都是金蓬萊餐廳的招牌美食，絕對值得一試。

無論您喜歡濃郁的湯品還是清爽的海鮮，這裡都能滿足你挑剔的味蕾。

金蓬萊的菜品不僅僅是美味，更是一種對家族傳統和文化的傳承。無論是那份堅持的秘方，

還是對料理的精湛技藝，都讓人感受到這家餐廳的獨特魅力。

來到金蓬萊，不僅是品嚐美食，更是體驗一段家族的歷史和情感，真的很難訂位，

唯一的缺點就是沒有特約停車場，如果你是開車前來需要找一下停車位，

Ruby已經想要預訂下一次的聚餐時間了。

【店家資訊】

👉金蓬萊遵古台菜餐廳

🍽 FB官方粉絲團請點此

🏠台北市士林區天母東路101號

☎️02 2871-1517

⏰如遇特殊假日或特殊情況，依照店家粉專公布。

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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