許多人到了山形只是路過，最終的目的地是大名鼎鼎的「銀山溫泉」，但其實山形這個充滿與歷史的城市非常值得你安排至少三天兩夜天觀光遊玩，位於日本東北地區的山形不僅有三大聖山，還有臨海城市可以大啖各種海鮮美食，同時還是滑雪渡假勝地，知名的藏王樹冰就在山形 ! 這篇文章集結了各大山形景點推薦給大家，告訴大家怎麼玩、怎麼安排最能深刻感受這座城市的魅力 !

山形景點推薦

1. 烏帽子山八幡宮

不僅是日本櫻花百選地之一，這裡還有座號稱是全日本最巨大的無接縫石鳥居，此種鳥居必須要有超高超的工藝才能完成，是非常少見的藝品 ! 這座幡宮供奉著菅原道真等祭神，對於祈求工作順利、締結良緣、學業進步都相當靈驗，是連當地人都時常參拜的神社。

每年的四月中旬至五月初時會進入浪漫夢幻的櫻花季，不管是當地人還是外地人都會湧入八幡宮賞花，這裡有被稱為「一目千木櫻」的美景，除了常見的吉野櫻，還有非常稀有的枝垂櫻。

📍 Google 地圖：烏帽子山八幡宮

⏰ 開放時間：08:00–17:00

2. 銀山溫泉街

溫泉街範圍其實不大，分佈在銀山川兩側，共有13間復古湯屋，而其中最有名的就是已經被列為日本國家有形文化財的「能登屋」，是最具代表性的銀山景點 ! 除了經典日劇「阿信」就是在此取景，據說還是宮崎駿動畫「神隱少女」中湯婆婆的湯屋原型，因此吸引許多影迷來朝聖。街上除了有溫泉旅館外，還有許多小吃、土產。

📍 Google 地圖：銀山溫泉街

3. 藏王溫泉滑雪場

藏王是日本最具人氣的滑雪度假區之一，擁有豐富雪量以及滑雪愛好者最愛的頂級粉雪，每到冬季積雪會深達2公尺 ! 滑雪場內有26條不同的滑雪道，無論是滑雪新手還是老手都能在此滑得盡興又開心。

就算不滑雪這裡還有必看的山形景點—「藏王樹冰」空氣與水滴在樹木上凝結成冰，是只有日本看得到的罕見奇景 ! 奇特聳大的造型又被稱為是「百萬雪怪」只有每年十二月下旬到三月下旬才看得到，且只有山形藏王樹冰晚上才會點燈 !

📍 Google 地圖：藏王溫泉滑雪場

⏰ 開放時間：08:30–17:00

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