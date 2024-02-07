許多人到台南旅行，美食清單裡總少不了牛肉湯這個選項，縱使在天色未亮的清晨，仍有不少遊客睡眼惺忪的在店家前排隊，為的就是一嚐那新鮮的溫體牛肉湯。

2021年，「宣牛溫體牛肉火鍋」與台南安平牛肉湯名店「阿財牛肉湯」合作，插旗在台北復興北路，讓老饕不必大老遠跑到台南，在台北就能嚐到還原台南牛肉湯的鮮甜滋味。去年2023年又再攻略光復北路，除了招牌牛肉火鍋外，更加入熱炒與川菜等料理元素，呈現出牛肉豐富多元的料理面向。

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「宣牛溫體牛肉火鍋」復興店位於車水馬龍的主要交通幹道上，距捷運中山國中站僅三分鐘腳程。其裝潢甚是大氣，將在地的街邊小吃升級為高級料理，提升能見度。

店內為沉穩的深色大理石紋與溫暖的淺色木質交錯，柔美的燈光也大幅降低了大理石的硬派，整體用餐氛圍及環境很有質感，因此在2022年榮獲MUSE國際設計大賞金獎，實屬不易。

透過玻璃往廚房裡瞧，就可以看到「宣牛溫體牛肉火鍋」師傅將每日台南直送的溫體牛以現點現切的手切方式盛盤，如何呈現出溫體牛的美味，除了新鮮度為首要之外，也和每個部位的油花與紋理分布與口感息息相關。

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▲鍋底（四人極品赤身溫體牛肉鍋套餐 $3180）+牛尾 $380

秘製牛骨高湯/牛腩/高山高麗菜/水果玉米/番茄/白蘿蔔/芹菜

▲火鍋餃類（四人極品赤身溫體牛肉鍋套餐 $3180）

手工魚餃×12或手工蛋餃×12或手工魚冊×12或綜合餃類拼盤

▲手工丸類（四人極品赤身溫體牛肉鍋套餐 $3180）

手工魚餃×12或手工花枝丸×12或綜合丸類拼盤

湯底為加入蔬菜、藥膳熬煮的牛骨湯頭，口味較想像中要來得清淡許多，不過更能凸顯出牛肉及其餘食材的原味。

火鍋餃類以及手工丸類因為經過冷凍，已事先放至鍋底，表現一般，口感我都沒有很喜歡，吃不太出手工及新鮮。

反倒加價的牛尾富含膠質，同時帶有瘦肉口感，平常較少吃到很是新鮮。

▲溫體赤身牛肉盤

溫體牛肉顧名思義，即是沒有經過冷藏冷凍的牛肉，因此牛隻經由屠宰場處理後，會在短時間內以適當低溫送至餐廳，極度重視時效性之下，新鮮度自然無法比擬。

雖嚐過的溫體牛肉僅有台南的一兩間，也對於溫體牛肉沒有特別愛好，但那沒有因為低溫破壞組織的柔嫩口感與濃厚香氣，伴隨著淡淡甜味，的確是讓我印象挺深刻。

▲頂級上選溫體牛肉 +$100（四人極品赤身溫體牛肉鍋套餐 $3180）

赤身牛肉可以加價換成上選牛肉，光用肉眼看就能分辨紋理與油脂分布的不同。

沒比較沒傷害，雖已覺得赤身牛肉肉質出眾，但上選溫體牛肉卻是更高一個檔次，不僅肉片的較大塊，軟嫩度也更高，肉味也更明顯，強烈建議加價升級。

▲白飯（四人極品赤身溫體牛肉鍋套餐 $3180）升級牛肉燥飯+$10

我其實並沒有在台南吃過正統的牛肉燥飯，所以只能聽友人形容及比較。

肉眼即可辨識出與一般豬肉肉燥飯的差異，牛肉多以瘦肉為主，顏色也較深，調味偏藥膳，帶有花椒香氣，但少了習慣的肥肉滑膩感，以及整體湯汁過多，在口感上不甚吸引人。

▲高麗菜牛肉（四人極品赤身溫體牛肉鍋套餐 $3180）

▲蔥爆牛肉（四人極品赤身溫體牛肉鍋套餐 $3180）

套餐中有附兩道熱炒可供選擇，雖「宣牛溫體牛肉火鍋」肉品僅供全牛肉，但在烹調方式及口味上的轉換，也能達到不錯的豐富度。

但在調味上似乎不太合我們一行人口味，落差甚大，不是過鹹就是過甜，偏重口味。

▲麻辣牛筋煮 $180

這道是我們一行人的當日最佳餐點，牛筋幾乎化口，還帶些軟Q感，辣度雖有，但以香氣為主，並不會覺得負擔。

▲燉肉三兄弟 $400

令我很失望的拼盤，裏頭包含鳳尾筋、嘴邊肉、骨邊肉，肉柴筋硬，無論川燙幾下或久煮都是一樣。

▲黑椒牛柳 $350

由於包廂有低消，所以便再多加點了一些熱炒，這道黑椒牛柳帶有黑胡椒香氣與微辣感，牛肉口感大塊且好。

▲川味水煮牛 $450

在火鍋店吃到水煮牛也是挺特別的，口味既麻又辣，嗜辣者也能吃得很過癮，只是牛肉分量不多，下方鋪墊的是滿滿黃豆芽，而且還扒著麻辣調味，即使我們一行人也無法將整份吃完。

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宣牛溫體牛肉火鍋(復興店) / FB / 官網

地址：台北市中山區復興北路292號

電話：02-2508-2929

營業時間：週二至週五17:30-23:30；週六週日12:00-14:30、17:30-23:30（周一公休）

※備註：提供包廂（有低消）/ 酌收服務費10%

（用餐日期：2023/10）



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