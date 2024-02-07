中和美食大胖肉焿中和莒光店口味真的相當優秀，大胖肉羹是中永和一帶蠻知名的小吃美食，開業超過40年主打強項就是炒麵跟肉焿，大胖肉羹目前有光華總店、莒光店跟景新店三家分店，生意最好是大胖肉羹光華總店、莒光店，在網路上都有超過2000則評價，最佛心的是肉羹還可以免費加湯也太讚啦

大胖肉焿｜交通方式&停車資訊

大胖肉焿中和莒光店就位在中和的莒光路上，距離中和環球購物中心也挺近的，大紅色的外觀很顯眼，大胖肉羹中和莒光店的裝潢比較新，用餐區域也很寬敞舒適，我們來的時候都已經下午兩點多了，但生意還是超好！

一旁是料理區，店員裝炒麵裝肉羹的手一直沒停過，看到深色的滷汁看起來就超夠味的，旁邊有一大鍋肉羹，裝完店員也會補，看師傅一大杓一大杓的裝肉羹，擺料毫不手軟

大胖肉焿｜菜單價目表

除了招牌的肉羹外，也有滷肉飯、炒麵、炒米粉，跟一些滷味這是基本的，然後每一家店會有一些不一樣，有些店還會賣雞肉飯，另外還有一些小菜

大胖肉焿|肉焿、炒麵、滷肉飯

大胖肉焿三寶：肉焿、炒麵、滷肉飯，便宜便宜的，份量還不少，而且賣相也很不錯，看起來就是好吃樣！

肉焿，這碗才45元，裡面的肉焿很多，給的很有誠意，肉羹是用裹漿的，但是肉感很夠，湯頭勾芡也不會過重，但不是那種清湯的，主要是加了蠻多的蒜蓉進去，喝起來更為鮮甜，整個口感還蠻清甜好喝

肉焿湯喝完了也沒有關係，老闆隨時拿著大水瓢裝著肉焿湯巡桌補湯，每次來都是補上個兩三次，真的太爽了啦！

炒麵，一大碗才$35，炒麵就跟台中炒麵是一樣的，都是先炒好放在蒸籠維持溫度，上桌的時候再淋上滿滿滷肉汁，最特別的是大胖肉焿會再尬上一堆蒜泥，滷肉香伴著蒜香，有夠銷魂啦！

滷肉飯45元，滷肉飯看起來比較像是南部吃法，有加魚鬆跟香腸，滷肉汁肥肉的比例是比較偏多的，是切小條狀那種滷肥肉，醬香味道還蠻夠的，而且是整個膠質蠻明顯的，但吃起來不會有惱人的油膩感太重，但整體來說就是一般的滷肉飯

大胖肉焿的口味真的很不錯，而且莒光店的用餐環也很舒服，而且點肉羹還能無限加湯也是一決，特地跑來吃一趟值得啦！

大胖肉羹中和莒光店

地址：新北市中和區莒光路161號

營業時間： 06:00-20:30

電話：02 2228 9015

延伸閱讀