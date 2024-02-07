微風信義美食『朋月栻-韓雞雞，韓吃一隻雞火鍋鍋物(微風信義店)』台北好吃韓式火鍋、韓式料理就在這裡，位在微風信義4樓，捷運市政府站3號出口，非常便利

『朋月栻-韓雞雞，韓吃一隻雞火鍋鍋物(微風信義店)』韓風環境融合了中國復古風，座位以4人座居多，建議先訂位，用餐時段來都客滿需候位

偷偷拍一張環境，人太多不敢到處亂走，四人的座位也不會太擁擠

這裡有包廂，一間包廂約10人，包廂間可打通，很適合年末朋友聚餐，小型公司、部門尾牙、春酒也很適合

連廖曉喬都有上門用餐呢

先來看看韓吃一隻雞的菜單

入座後服務人員迅速的幫我們上開胃小菜，今天提供：辣豆芽、韓式泡菜、海帶芽、醃漬蘿蔔，每樣都好好吃

開胃小菜是可以無限續的，請依當天供應的為主

消費方式是套餐式的，飲料也是餐前就幫我們送，可以邊用餐邊喝飲料，清涼解渴

我們點的是柳橙汁和韓式玄米綠茶

韓式海苔飯球-玉米火腿

這裡的海苔球飯是已經幫忙捏好囉!!這樣吃起來也很方便

一顆顆海苔球飯吃起來有著麻油香氣，讓人忍不住一口接一口

韓式粉絲馬鈴薯

馬鈴薯沙拉還加入粉絲，吃起來很清爽又開胃

招牌韓式麻藥蛋

吃韓式料理開胃菜怎麼能少了這道

使⽤特選⼟雞蛋加上進口韓式醬油與各式辛香料，充滿辣味醬汁的糖心蛋，吃起來辣辣的，牛牛一次就吃了兩顆

韓式辣拌麵

喜歡吃辣的朋友，這道不要錯過，香辣過癮

魚板串用炸的

吃起來就像韓式甜不辣，有著魚漿的香氣，越吃越涮嘴

青陽美乃滋脆皮炸雞

青陽辣椒搭配特製美乃滋醬料，吃起來在尾韻上有點辣度，還好有甜甜的美乃滋中和了口中的辣度，所以可以稍微拌一下，讓炸雞均勻沾附醬料

韓式蹦米糠吻仔魚脆皮炸雞(微風獨家商品)

使⽤特選雞⾁與獨特醃料進⼝脆⽪粉，油炸兩次，讓雞⾁嫩度與⾁汁保留在裡⾯，起鍋後包覆著吻仔⿂，最後灑上蹦米糠，台式+韓式的創意料理

韓式經典泡菜煎餅

花枝、蝦仁、帆立貝..等多種海鮮，吃起來酥酥的鹹香，滿滿海味

到韓國玩必吃一隻雞2~3人套餐的話是半隻雞

會先上餐到桌上，想拍照可以拍，拍完後會幫忙剪開，方便吃

一隻雞火鍋的雞湯湯底真的好好喝喔!續了好幾次，越煮越好喝

裡面還有韓國國民美食魚板串，我的最愛，魚漿的香氣很濃郁

招牌綜合有機小農蔬菜盤

把蔬菜放到雞湯裡面煮，吸收高湯的蔬菜，都不用沾醬就好吃

超擊派三鮮海海鮮桶

韓雞雞-韓吃一隻雞特⾊，創辦⼈人在韓國考察期間吃遍各式各樣⼀隻雞普遍簡單單調，為了有更多豐富的美食，特定創新吸睛的澎湃⽊桶鍋。

上餐時吸引許多人的目光，海鮮桶裡面有蛤蜊、鮮蝦、小卷

人數少想吃海鮮也有小份的可以點

鮮蝦是有幫忙剪掉蝦頭的，不會整鍋都蝦鬚

新鮮的小卷閃閃發光，海鮮甜味都鎖在裡面

『朋月栻韓雞雞江原道宗음식韓吃一隻雞 微風信義店』可以吃到好吃的韓式料理、韓式一隻雞火鍋，冬天吃火鍋最適合，吃完暖暖的，看完文章趕快訂位去

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓(微風信義)

營業時間：11:00～22:00（最後收客時間 20:00）

電話：02-2723-0778

粉絲團：『朋月栻 韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞 微風信義店』

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