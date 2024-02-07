長崎必玩，必去的好玩景點非常的多，譬如：最具代表性的遊樂園「」園內呈現中世紀荷蘭的面貌有小歐洲之稱，還常是日本電視劇、廣告的拍攝地點。「稻佐山公園」一直是長崎的熱門景點，它擁有被稱為世界新三大夜景之一「長崎夜景」，旅客可搭乘纜車將千萬級夜景盡收眼底。長崎新地中華街也是旅客不能錯過的美食地標，被譽為日本三大中華街之一裡面琳瑯滿目的中華料理與傳統藝術、石造建築，都是不容錯過的。

長崎飯店

希爾頓飯店在九州的第二間長崎五星級飯店，2021新開幕設備新穎，位於西九州新幹線長崎車站西口，下了新幹線就可以直接前往飯店Check in 完全不浪費時間，室內設計以大海為主題結合當地傳統工藝品呈現低調簡約舒適風格，有別於普通日本飯店，這裡的客房特別寬敞。

提供自助式早餐、健身房、酒吧、公共浴池等五星級飯店服務，飯店內設施齊全對餐飲服務更加講究，以長崎當地現撈海鮮為賣點的餐廳、不容錯過的日本鐵板燒料理這裡面還有星巴克，不想出門都沒關係。附近人氣景點包括長崎車站、哥拉巴園、大浦天主堂、稻佐山等 喜歡嘗試新飯店的旅客可以把這間飯店納入口袋名單中喔！

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位於長崎車站旁走路2分鐘到達，交通方便。有點歷史的酒店整體卻讓人覺得舒適，可在服務櫃台預約接駁車前往稻佐山登山纜車口，房間寬敞整潔備品一應俱全，有些特殊房型還有獨立客廳設計可供選擇，另有提供美容沙龍護理也可以享受按摩服務紓解旅途的疲憊，酒店內擁有三間不同特色的餐廳即使不想出門也可以在酒店內享用道地的美食。

若是計畫駕車前往可在飯店附近附設的停車場停車非常方便，想要好好了解長崎當地文化鄰近酒店的二十六聖人紀念館、長崎歷史博物館、長崎出島都是步行就可以到達的景點，非常值得前往參觀。

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此住宿位於中華街與主要購物區，大廳設計現代感整體新穎且乾淨漂亮，房間空間寬敞明亮衛浴設備包含浴缸與淋浴間都很棒，最讓人驚豔的是在12樓有提供半露天的溫泉浴池，可一邊享受溫泉一邊觀賞夜景，在各式各樣的長崎飯店選擇中這是非常有吸引力的特色。

早餐提供西式與日式餐點兩種選擇，可以選擇用步行的方式前往中華街了解當地的文化與美食，如果想要前往大浦天主堂、格洛弗花園與出島可以輕鬆地搭乘電車前往，24小時的櫃台接待服務讓您想隨時入住都可以喔!

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