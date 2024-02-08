「搶鍋麵」源自中國北方的傳統魯菜系麵食，以料理時熗鍋烹湯而故名，先將辛香料用旺火爆香，加入高湯、高麗菜、番茄等食材後快煮，之後再以小火悶煮麵條吸收湯汁，就成了讓人垂涎的熗鍋麵。

《龍記搶鍋麵》為台北搶鍋麵的知名名店，隱身在西門町衡陽路的榮町商圈巷弄裡，默默飄香40多年，只賣二種口味，就能吸引無數饕客前來，我去的那天是晚上七點，店裡客滿，前面排了六、七位，後面排了十幾位，可見生意有多好！

料理區的八個鍋子全開，來應付絡繹不絕的客人，雖然排隊的人很多，但客流消化速度蠻快的，我大概排了十分鐘就入座了。

【龍記搶鍋麵 菜單】

菜單非常簡單，只有「肉絲麵」與「芙蓉麵」二種口味，小份110元、大份150元。

另有小菜可選擇。

「肉絲麵」顧名思義為肉絲

「芙蓉麵」為肉醬

那天排在後面的客人與友人一同前來，不斷向友人推薦「芙蓉麵」，說它吃了十幾年，覺得芙蓉麵最好吃。

【龍記搶鍋麵 餐點介紹】

《肉絲麵(小份) 110元》

有人說《龍記搶鍋麵》為台北搶鍋麵霸主，我還沒動筷就已聞到淡淡的香氣。

雖說是小份，但很大一碗，內料有高麗菜、蛋花、番茄

高麗菜還保有脆度，食材也夠鮮，吃得到高麗菜香

粗麵條吃起來很Ｑ，嚼起來很香

大骨熬煮的湯頭，清淡不膩

店家推薦先吃原味，之後再依喜愛的口味去調料

提供的調料有白醋、辣椒、蒜頭

網路上不少部落客推薦，蒜頭要加好加滿，才能帶出風味

因為與人併桌的關係，隔板將醬料隔在對面

而我又懶得拿(是有多懶XD)，所以吃的是原味~

有些人覺得原味很淡，但以我的口味來說，原味是可接受的

【龍記搶鍋麵 食用小結】

在冷冷的天，來碗熱呼呼的麵，十分暖胃~

這次吃的是原味，味道上可接受但沒有特別驚豔

下次再來試試加了蒜頭的芙蓉麵，或許會有不同的感受

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

【龍記搶鍋麵 店家資訊】

地址：台北市中正區衡陽路84巷5號

電話：2382-2057

營業時間：10:30–13:50, 16:30–19:30 星期六、日店休

西門捷運站3號出口走過來約4分鐘

網路上有些人會從傳說中的摸乳巷進來，但我不知道他們說的位置是哪裡

我是走博愛路160巷進來，第二條巷弄左手邊就能看到

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