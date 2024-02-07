台南甜點【白面酥生 法式千層脆片】草莓限定！薄脆餅香的千層法夾超美藝術甜點.鬆脆茶香的法式千層脆片伴手禮│赤崁樓│中西區美食

台南伴手禮甜點店，白面酥生 法式千層脆片.

位於赤崁樓附近，鄰近台南古蹟觀光景點.

千層法夾試吃採預約制！眾多口味超美的～

超高人氣伴手禮的千層脆片隨時可買，超好吃.

來台南旅遊，可別錯過帶有創意又美味午茶！

台南赤崁樓附近甜點美食「白面酥生 法式千層脆片」草莓限定！薄脆餅香的千層法夾超美藝術甜點

白面酥生 法式千層脆片│店面外觀

白面酥生 法式千層脆片位在赤崁樓附近.

很適合把赤崁樓、天后宮、武廟安排一起行程.

周邊汽車比較不好找路邊車位，需要耐心找找.

機車可停路邊停車格.

白面酥生 法式千層脆片│菜單品項

千層法夾有塞納河畔的春天、

凡爾賽宮午茶饗宴、歌劇院苦甜交響曲、

香榭大道檸夏時光，以及季節限定口味.

這次來訪季節限定款草莓千層法夾！

法式千層脆片有原味、鐵觀音、伯爵口味.

現場不用預約，即可購買，相當方便！

現場千層法夾，採線上預約制.

線上預約成為貴賓.

預約貴賓才有招待茶點.

並且事先需付訂位費用，現場商品可折抵.

千層法夾茶點品項以現場口味為主.

●有兩種購買方式可做選擇：

１：現場購買：

親臨店內挑選喜歡的千層法夾與千層脆片.

（現場購買則無招待下午茶）

２：線上預訂：

招待下午茶甜點一份.

●線上預約網址：https://lihi2.com/0te33

每人一份唐寧茶搭配千層法夾、千層脆片.

草莓千層法夾

排排站的草莓有夠迷人.

搭配草莓栗子醬，不加一滴水超醇厚！

入口濃厚的栗子香與香甜草莓非常搭配.

還有多層次的千層法夾的清爽薄脆餅香.

成為冬季限定不能錯得的草莓人氣甜點！

凡爾賽宮午茶饗宴

選用金桔卡士達醬為基底.

帶有獨特金桔香氣，非常爽口宜人.

結合鐵觀音茶香奶油滋味，很滑順.

表層點綴千層脆片和醃漬金桔.

咬下後，果香桔香融合於口.

吃到金桔那香氣更加倍濃郁！

塞納河畔的春天

帶有蜂蜜的甜香結合蘋果奶油香.

充滿果香蜜香的一道甜點.

蜂蜜鮮奶油輕盈爽口不甜膩.

蘋果切片及蘋果丁增添果香.

香榭大道檸夏時光

超愛酸溜溜的檸檬香氣與口感.

底層檸檬醬酸甜滋味恰到好處.

搭配圓滾滾的白霜有夠俏皮.

再撒上檸檬皮屑增添檸檬香.

好適合餐後來份甜點清爽味蕾.

歌劇院苦甜交響曲

切塊布朗尼蛋糕及夏威夷豆妝點千層法夾.

醇厚的苦甜巧克力很清爽，甜而不膩.

搭配清脆餅香相當滿足.

獨愛巧克力這苦甜味道.

外帶蓋上透明盒蓋.

並套上專屬ＬＯＧＯ紙套.

台南伴手禮超推薦千層脆片.

２０２４龍年新春伴手禮.

預購套組ＮＴ７９０.

現場買不到，僅限線上購買

原味Ｘ１

厚韻鐵觀音Ｘ１

伯爵Ｘ１

法式洋蔥奶焗Ｘ１

環保提袋Ｘ１

●線上預購網址：

https://www.twmagma.com.tw/6ypy82

鐵觀音法式千層脆片

做成長條的千層脆片，表面灑上糖粒.

入口清甜不膩口，脆片輕脆口感超薄酥.

茶香淡雅的鐵觀音香，甜度不高.

更是唰嘴的停不了口.

伯爵法式千層脆片

帶有獨特伯爵茶香，甜味來自表面糖粒.

結合了鬆薄脆餅，唇齒留香！

台南最有特色伴手禮，白面酥生！

店家位置也很方便，就在熱鬧赤崁樓附近.

建議一定要線上預約試吃服務.

慢慢享受千層法夾及法式千層脆片的美好滋味.

店家資訊｜台南伴手禮。白面酥生 法式千層脆片

店家地址：台南市中西區民族路二段162號

店家電話：06-221-1925

營業時間：11:00–18:00、週二公休

官方臉書：白面酥生臉書

官方ＩＧ：白面酥生ＩＧ

官方網站：白面酥生LINE官方

預約網址：白面酥生預約訂位

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台南甜點伴手禮【白面酥生 法式千層脆片】預約茶點？ 現場千層法夾，採線上預約制.

●線上預約網址：https://reurl.cc/g4n5zb 台南千層法夾【白面酥生 法式千層脆片】附近景點？ 赤崁樓、武廟、天后宮、永樂市場、國華街美食商圈、海安路美食商圈. 台南下午茶【白面酥生 法式千層脆片】有停車場嗎？ 沒有，路邊車位，西門圓環停車位.