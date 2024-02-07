菸灰 Coffee Project｜古樸歲月感裡，溢滿咖啡香｜台中咖啡廳｜北區老屋景點下午茶

菸灰 Coffee Project｜人生之所需。咖逼配甜甜🧣☕️

人生之所需。咖逼配甜甜～走入菸灰 Coffee Project，古樸歲月感裡溢滿著咖啡香，這暈暖空間一踏入，步伐不自覺緩了下來，

吧台前座區的大紅喜氣桌巾，令古色走出自己的魅力，巧點亮趣卻又毫無違和。

菸灰 Coffee Project｜店家環境

位於台中北區，舊城區原子街上的菸灰 Coffee Project，外觀大門走一個低調暗色系，充滿歲月痕跡的門窗，與兩旁的舊宅老房，染出相同的古色情懷，細讀帶點年紀的城區容顏，真美。

吧台前座區與後方座位的大紅喜氣桌巾，令古色走出自己的優雅魅力，巧點亮趣卻又毫無違和。

菸灰 Coffee Project的吧台寫了一句很有意思的話，『人生之所需，咖啡因及尼古丁』。

這段話也讓米大腦反想了一下，我的上癮因子是什麼？大概也是咖啡因吧，或許還有再睡五分鐘~~人生三不五時來點咖啡因，確實可以讓身心獲得解放，咖啡入喉露出笑顏的當下，真的很滿足～

細看菜單上的品項名稱都蠻有趣的，第一直覺就想來杯泡泡菸，感覺會有股期待飄飄然。

離開前，暖男老闆輕笑著說：今天有拍得很開心嗎，有的話就好，歡迎再來！讚的台中咖啡廳再添一～

菸灰 Coffee Project｜菜單MENU

▎MENU：點我

(取自 菸灰 Coffee Project 官方)

菸灰 Coffee Project｜餐點介紹

✿ 泡泡菸-I｜＄160

➤ 檸檬｜氣泡水｜冰滴咖啡

上頭的豔麗小花，令盈爽咖啡添了味古味，悠揚檸香與沁涼氣泡跳起了動感恰恰，配上萌趣品名，喝著身心歡快呢

✿ 日落泰式奶茶 -H｜＄150

獲得網友一致好評的泰奶，肯定要點一杯的吧！上頭胖丟丟的愛心，整個可愛爆擊。

有別於傳統泰奶的濃甜，日落泰奶的香氣更為顯著，甜度較低也相對順喉，這寒冬還順帶暖手功能，超值

✿ 檸檬磅蛋糕｜＄120

看著來過的朋朋如此好評這枚磅蛋糕，心饞的米也立馬點了一塊；

果然不負期待，糖霜不只薄脆也有著明亮酸度，與潤柔扎實的磅蛋糕一起送入嘴，好吃放感情

✿ 草莓小酥派

以為是酥熱的回烤系甜點，入口意外帶著爽涼，

咀嚼漫著清新酸意，原來除了草莓果醬，還有添入少見的大黃，可可的深沉魅力適時添添色，咀嚼柔香柔雅柔甜，初嚐至見底皆是柔柔系。

菸灰 Coffee Project｜店家資訊

菸灰 Coffee Project

評分： / 4.4

地址：404台灣台中市北區原子街132號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 13:00 – 23:00,



星期二: 13:00 – 23:00,



星期三: 13:00 – 23:00,



星期四: 13:00 – 23:00,



星期五: 13:00 – 23:00,



星期六: 13:00 – 23:00,



星期日: 13:00 – 23:00,

星期一: 13:00 – 23:00, 星期二: 13:00 – 23:00, 星期三: 13:00 – 23:00, 星期四: 13:00 – 23:00, 星期五: 13:00 – 23:00, 星期六: 13:00 – 23:00, 星期日: 13:00 – 23:00, 備註：公休日請洽官方

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┺ 不定期公休

🅿️ 鄰近收費停車場：光大停車場、Times 台中福龍街停車場

菸灰 Coffee Project｜店家地圖