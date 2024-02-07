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菸灰 Coffee Project｜古樸歲月感裡，溢滿咖啡香｜台中咖啡廳｜北區老屋景點下午茶 - 小米食

2024-02-07 18:40:54 小米食 人氣：117
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窩客好文

小米食

發表篇數：230篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：菸灰 Coffee Project
place台中市北區原子街132號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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菸灰 Coffee Project｜古樸歲月感裡，溢滿咖啡香｜台中咖啡廳｜北區老屋景點下午茶

 

菸灰 Coffee Project｜人生之所需。咖逼配甜甜🧣☕️

人生之所需。咖逼配甜甜～走入菸灰 Coffee Project，古樸歲月感裡溢滿著咖啡香，這暈暖空間一踏入，步伐不自覺緩了下來，

吧台前座區的大紅喜氣桌巾，令古色走出自己的魅力，巧點亮趣卻又毫無違和。

菸灰 Coffee Project｜店家環境

位於台中北區，舊城區原子街上的菸灰 Coffee Project，外觀大門走一個低調暗色系，充滿歲月痕跡的門窗，與兩旁的舊宅老房，染出相同的古色情懷，細讀帶點年紀的城區容顏，真美。

吧台前座區與後方座位的大紅喜氣桌巾，令古色走出自己的優雅魅力，巧點亮趣卻又毫無違和。

菸灰 Coffee Project的吧台寫了一句很有意思的話，『人生之所需，咖啡因及尼古丁』

這段話也讓米大腦反想了一下，我的上癮因子是什麼？大概也是咖啡因吧，或許還有再睡五分鐘~~人生三不五時來點咖啡因，確實可以讓身心獲得解放，咖啡入喉露出笑顏的當下，真的很滿足～

細看菜單上的品項名稱都蠻有趣的，第一直覺就想來杯泡泡菸，感覺會有股期待飄飄然。

離開前，暖男老闆輕笑著說：今天有拍得很開心嗎，有的話就好，歡迎再來！讚的台中咖啡廳再添一～

菸灰 Coffee Project｜菜單MENU

 ▎MENU：點我

(取自 菸灰 Coffee Project 官方)

菸灰 Coffee Project｜餐點介紹

 ✿ 泡泡菸-I｜＄160

 ➤ 檸檬｜氣泡水｜冰滴咖啡

上頭的豔麗小花，令盈爽咖啡添了味古味，悠揚檸香與沁涼氣泡跳起了動感恰恰，配上萌趣品名，喝著身心歡快呢

 ✿ 日落泰式奶茶 -H｜＄150

獲得網友一致好評的泰奶，肯定要點一杯的吧！上頭胖丟丟的愛心，整個可愛爆擊。

有別於傳統泰奶的濃甜，日落泰奶的香氣更為顯著，甜度較低也相對順喉，這寒冬還順帶暖手功能，超值

 ✿ 檸檬磅蛋糕｜＄120

看著來過的朋朋如此好評這枚磅蛋糕，心饞的米也立馬點了一塊；

果然不負期待，糖霜不只薄脆也有著明亮酸度，與潤柔扎實的磅蛋糕一起送入嘴，好吃放感情

 ✿ 草莓小酥派

以為是酥熱的回烤系甜點，入口意外帶著爽涼，

咀嚼漫著清新酸意，原來除了草莓果醬，還有添入少見的大黃，可可的深沉魅力適時添添色，咀嚼柔香柔雅柔甜，初嚐至見底皆是柔柔系。

菸灰 Coffee Project｜店家資訊

  • 菸灰 Coffee Project
  • 評分： / 4.4
  • 地址：404台灣台中市北區原子街132號( 地圖 )
  • 電話：
  • 營業時間 
    星期一: 13:00 – 23:00,

    星期二: 13:00 – 23:00,

    星期三: 13:00 – 23:00,

    星期四: 13:00 – 23:00,

    星期五: 13:00 – 23:00,

    星期六: 13:00 – 23:00,

    星期日: 13:00 – 23:00,
  • 備註：公休日請洽官方
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎低消一杯飲

┺ 不定期公休

🅿️ 鄰近收費停車場：光大停車場Times 台中福龍街停車場

菸灰 Coffee Project｜店家地圖

 




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