2024台北甜點評價：理智派避雷指南 | 綠豆蒜製研所甜點甜湯店評價、隱藏在台北車站巷弄的文青小店 I 走過路過請勿進去度過

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【台北綠豆蒜製研所】台北甜點店探店心得

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說到台北甜點推薦，理智派的清單可以說是滿滿的，如果有興趣的理智粉可以先看這篇文章”點這裡”，有機會理智派再一併整理懶人包出來。但今天理智派要寫的，是一篇台北甜點推薦避雷指南，一間名叫「綠豆蒜製研所」的店家。探索每一間店，理智派總是會盡量找該店家的優勢來評價，畢竟美食這種東西很見仁見智，有時候理智派覺得好吃，不一定符合每一位朋友的胃口。但一旦理智派寫難吃，那就真的是…恩…我就不說完了。

還記得上次發避雷指南已經快一年，當時寫的是新竹港式茶餐廳良家手工港式點心坊，有興趣的朋友可以去回顧看看。今天台北甜點店綠豆蒜製研所避雷指南真的有一點多…，乾脆直接用這個標題當開頭。

【台北綠豆蒜製研所】環境簡介

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台北綠豆蒜製研所，位於台北車站鬧區中的小巷弄，理智派因為路過而進去探店。整個環境裝潢得非常有氣氛，木質調的設計真的非常文青，空間感營造得非常舒服，音樂也是輕音樂類型，很適合下午沒事的時候當作打發時間的地方。座位區分為兩層樓，視覺約莫30位，當天是周六下午用餐人數為3組人，當時應該就要知道原因了…。

【台北綠豆蒜製研所】餐點評價

理智派今天一行四個人點了三個甜點和兩杯飲料，當天天氣冷除了冷飲之外，也點了熱湯來喝。理智派先說，雖然本偏為避雷指南，但其實還是有一些餐點或配料可以找的到值得寫好話的地方。理智派會先認真的品嘗，寫出最真實的評價，這樣才對得起各位理智粉們。

。古早味綠豆蒜 + 黑糖珍珠/芋薯圓。

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破百的甜湯，即使是在台北也算是偏貴了點，但如果好吃的話，都還可以接受。綠豆製研所的綠豆蒜甜湯，只能說和南部喝到的口味差不多，湯底則是偏淡，有種少一味的感覺。印象之前在南部吃好像4-50元的價格，來台北變成破百到是有點令理智派驚訝與不解。不過必須得說，黑糖珍珠和芋薯圓是水準中，在這樣的甜湯湯底裡，顯得格外格格不入。

。鮮奶紅豆紫米粥。

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鮮奶紅豆紫米粥真的是今天甜湯的MVP，如果以綠豆製研所水準來說的話，但如果以綜觀台北甜湯店的水準來說，大概是61分的水準。「不難吃欸，真令人意外」這句話是我們最後吃到鮮奶紅豆紫米粥時，有種得到救贖的感覺。這碗吃起來沒有紫米粥的濃稠，整體偏輕淡了點，感覺可以再收乾一點。

。奶香寒天嫩仙草 + 黑糖粉粿/燕麥。

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這碗榮登理智派的倒MVP…，真的是避雷指南中最值得避開的一個項目。可能是因為是點寒天的朋友通常在乎熱量，這碗甜湯感覺忘記加糖，淋入奶球之後只有奶球與寒天仙草的淡淡甜味，其實我不知道我在喝甚麼XD。含天仙草的顏色和一般仙草的顏色相比偏淡，我把黑糖粉粿丟下去的時候還真不知道哪個是仙草哪個是粉粿XD。這碗真的連配料都讓理智派無法找到值得推薦的點，只能說是倒MVP之首。

。冬瓜檸檬。

冬瓜檸檬理智派一行人以為，這是最不會踩雷的，殊不知真的是踩到水雷腳斷掉的那種，出門是柱著拐杖的。冬瓜檸檬喝下去有種吹泡泡膠的濃烈塑膠味…。真的很不想寫出這杯飲料，因為理智派又得重新回味這個味道QQ。

。熬煮仙草茶。

熬煮仙草茶還真的不難喝，可以說是本日MVP。只能說她真的不是仙草茶，是青草茶的味道。不僅是味道像青草茶，連顏色都比較像青草茶，不知道是不是店家用錯原料…。

【台北綠豆蒜製研所】店家資訊

名稱：台北綠豆蒜製研所

抱歉，其他資訊理智派由於不推薦這間，就沒有特別整理上來了…。

【台北綠豆蒜製研所】地理位置 / 怎麼去

台北綠豆蒜製研所地理位置位於台北車站鬧區小巷弄內，但如果你已經要去台北車站了，建議你可以吃台北車站附近的甜湯就好。由於這邊理智派並不推薦前往台北綠豆蒜製研所，因此前往方式僅簡單說明可以到台北車站，你有更好的選擇。

【台北綠豆蒜製研所】停車位置

台北綠豆蒜製研所的沒有停車位置，附近的停車場多為50/半小，要來吃的朋友真的好自為之…。附近有不少餐廳是理智派推薦過不錯的，不妨就把車停了去那幾家吃好了XD。

【台北綠豆蒜製研所】價位 I 價目表 I 菜單一覽

台北甜點評價 綠豆蒜製研所甜點甜湯 菜單

台北甜湯店中，一定有值得你花一個下午品嚐的店家。