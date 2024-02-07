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台北市士林區台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的胃

2024-02-07 21:12:58 胖達 帶你吃好料 人氣：102
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窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：68篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：巷弄冰菓室
phone02-28839995
place台北市士林區安平街5巷4號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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近期寒流陸陸續續來襲，除了喝下讓人暖暖的熱湯之外，甜品也是很不錯的首選~!

就讓胖達想到了之前在逛士林夜市時無意間走入的巷子，

意外地撞見了一間日系為主題的冰品店，驚訝之餘也拍了張照片記錄一下！

台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的

沒想到這麼快就有機會來拜訪這間啦，從官方IG上有看到推出冬季個人點心～

馬上就跟朋友預約過來品嚐看看啦！

由於上次是誤打誤撞走進來，照google map重新走進來還花了一點時間，

找了一下後終於跟「巷弄冰菓室」重逢啦！

 

巷弄冰菓室

整體位置離劍潭捷運站並不遠，從2號出口走出來後直直走~

直到看到往安平街的士林夜市拱門轉入後，

再直直走看見往安平街5巷的巷子左轉就可以看到囉!

巷弄冰菓是外觀幾近全白加上大片落地窗的裝潢，簡約帶有質感；

而一盞黃燈打在日文的招牌上，營造出很棒的氛圍。

在門口外邊也有放上商品立架提供給有興趣的朋友參考喔!

台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的

巷弄冰菓室 環境

推開大門~更瞧見那帶點米色的白漆刷面，有著黃光點綴，

用餐環境雖然不大，卻讓人感到一絲溫暖。

入內服務人員馬上就會迎來招呼，再選好位置入座之後，

服務人員會再提供茶水飲用喔!

台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的

*座位的部分多以雙人與四人座的組成，

 

巷弄冰菓室 菜單

翻閱菜單之後，才發現巷弄冰菓室提供得遠遠不只有甜品與冰品，

更有著各式點心~例如司康、布丁、巴斯克、司朗芙、氣泡飲品、咖啡等等!

可惜胖達這次是來吃他們近期推出的冬季個人點心系列啦!

只好放到下次再來嘗嘗了!!

台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的

冬季系列主要有三個品項，分別為:「抹茶．糰子」、「桂花紅豆湯圓．蕨餅」、

「棉花熱可可．司康」。今天胖達跟朋友點了~「桂花紅豆湯圓．蕨餅」

與一份單點的「三色糰子」來體驗看看~~!

台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的

台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的

 

巷弄冰菓室 桂花紅豆湯圓

幾片桂花落於紅豆湯中，視覺上增添不少色彩，還有著一縷桂花香撲鼻而來。

馥郁的香氣~直接就讓胖達舀起一口喝下去了!!紅豆本身煮的非常軟爛，

湯本身還帶有點稠度，桂花的清香，讓沒那麼甜的紅豆湯底多了一分甜韻

台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的

*湯圓是有包餡的芝麻湯圓喔

 

巷弄冰菓室 蕨餅

旁邊一小碟放的就是蕨餅，撒上香氣濃郁的豆粉，旁邊也附有黑糖奶盅可供淋在蕨餅上。

入口是一陣綿密的口感且軟糯冰涼，上方的豆粉香氣在嘴裡也肆意蔓延而開。

 

巷弄冰菓室 三色糰子

最後就是日本超代表性的點心「三色糰子」，不同顏色在日本文化中代表著不同著季節呢！

櫻花色是春季、白色是冬季、綠色是夏季喔！糰子基本上是由麻糬做成本身較無味道～

透過上方撒的豆粉與煉乳～增添了不少香氣與甜滋口味，

而上桌前三色糰子也有香烤過～入口鬆軟搭配著煉乳著實是一口甜蜜。

台北美食|士林夜市日系質感冰品屋！巷弄冰菓室～冬天也能暖你的

巷弄冰菓室 相關資訊

巷弄冰菓室是一間藏於士林夜市巷中的日系文青質感的小店，

加上近期推出的冬季個人點心系列~

很推薦在尚未回溫的日子裡來這溫暖的店裡來上一碗暖心甜品~

 

胖達分享店家的粉絲專頁給有興趣的朋友可以多瀏覽參考喔!

店名:巷弄冰菓室

地址:台北市士林區安平街5巷4號

電話:02-2883-9995

巷弄冰菓室FB : FB粉絲團

巷弄冰菓室IG : IG粉絲團

#士林
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士林 夜市美食 甜品 冰品 more
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