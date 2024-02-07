屏東車城知名甜點綠豆蒜
在勝利星村也能吃得到
『 囍室 』
店內以台灣復古風與辦桌文化為特色
重現懷舊柑仔店及流水席囍宴的場景
綠豆蒜甜湯為早期流水席最後一道甜點
故以綠豆蒜為招牌
用餐方式為自行找位子入座 (座位有戶外區與室內區)
再至點餐櫃檯點餐,
自助取餐,餐後自助回收
菜單
點餐櫃檯
一旁的柑仔店,大家可拍照紀念
紅吱吱喜洋洋的辦桌場景,
竟然還有中式婚禮新郎新娘鳳冠狀元帽
室內用餐環境
架上陳列的復古小物,小昭的家裡也有很多相同的
椅子搭配地磚呈現出滿滿復古風
冰品提供免費加冰、加糖水
冬瓜菜燕剉冰 ~60元
有三種配料，菜燕、小湯圓、粉條
比較特別為菜燕,口感類似果凍
古早味滑嫩豆花 ~55元
一樣有3種配料,綠豆、小湯圓、粉圓
豆花為傳統豆花口感較為軟嫩
搭配碎冰甜湯還蠻好吃
雙色地瓜球 ~55元
現炸需花時間等待,小朋友的最愛
當天生意太好,綠豆蒜及炸紅白小湯圓售完
很可惜沒吃到招牌綠豆蒜
菜燕剉冰及豆花風味也不錯
南部很適合隨時來碗涼品甜點
到勝利星村時,大家可以去吃碗懷舊甜湯~
口味因人而異,以上僅供參考~
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<<店家資訊>>
• 囍室~勝利星村
• 囍事IG
• (08) 7327671
• 13:30~18:30 (假日10:00開始)
• 週二週三公休
• 屏東市青島街91號
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