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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

2024-02-07 22:24:43 Chaoerh小昭 人氣：103
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窩客好文

Chaoerh小昭

發表篇數：65篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：囍室
place屏東縣屏東市青島街91號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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封3.jpg

 

屏東車城知名甜點綠豆蒜

在勝利星村也能吃得到

囍室 』

店內以台灣復古風與辦桌文化為特色

重現懷舊柑仔店及流水席囍宴的場景

綠豆蒜甜湯為早期流水席最後一道甜點

故以綠豆蒜為招牌

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

用餐方式為自行找位子入座 (座位有戶外區與室內區)

再至點餐櫃檯點餐,

自助取餐,餐後自助回收

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

菜單

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

點餐櫃檯

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

一旁的柑仔店,大家可拍照紀念

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

紅吱吱喜洋洋的辦桌場景,

竟然還有中式婚禮新郎新娘鳳冠狀元帽

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

室內用餐環境

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

架上陳列的復古小物,小昭的家裡也有很多相同的

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

椅子搭配地磚呈現出滿滿復古風

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

冰品提供免費加冰、加糖水

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

 冬瓜菜燕剉冰 ~60元

有三種配料，菜燕、小湯圓、粉條

比較特別為菜燕,口感類似果凍

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

 古早味滑嫩豆花 ~55元

一樣有3種配料,綠豆、小湯圓、粉圓

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

豆花為傳統豆花口感較為軟嫩

搭配碎冰甜湯還蠻好吃

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

 雙色地瓜球 ~55元

現炸需花時間等待,小朋友的最愛

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點

 

當天生意太好,綠豆蒜及炸紅白小湯圓售完

很可惜沒吃到招牌綠豆蒜

菜燕剉冰及豆花風味也不錯

南部很適合隨時來碗涼品甜點

到勝利星村時,大家可以去吃碗懷舊甜湯~

 

屏東-囍室 綠豆蒜 x 勝利星村必吃台式甜點,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

<<店家資訊>> 
 囍室~勝利星村
• 囍事IG
• (08) 7327671
•  13:30~18:30 (假日10:00開始)
• 週二週三公休
• 屏東市青島街91號


檢視較大的地圖

 

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文章標籤
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