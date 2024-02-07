屏東車城知名甜點綠豆蒜

在勝利星村也能吃得到

『 囍室 』

店內以台灣復古風與辦桌文化為特色

重現懷舊柑仔店及流水席囍宴的場景

綠豆蒜甜湯為早期流水席最後一道甜點

故以綠豆蒜為招牌

用餐方式為自行找位子入座 (座位有戶外區與室內區)

再至點餐櫃檯點餐,

自助取餐,餐後自助回收

菜單

點餐櫃檯

一旁的柑仔店,大家可拍照紀念

紅吱吱喜洋洋的辦桌場景,

竟然還有中式婚禮新郎新娘鳳冠狀元帽

室內用餐環境

架上陳列的復古小物,小昭的家裡也有很多相同的

椅子搭配地磚呈現出滿滿復古風

冰品提供免費加冰、加糖水

冬瓜菜燕剉冰 ~60元

有三種配料，菜燕、小湯圓、粉條

比較特別為菜燕,口感類似果凍

古早味滑嫩豆花 ~55元

一樣有3種配料,綠豆、小湯圓、粉圓

豆花為傳統豆花口感較為軟嫩

搭配碎冰甜湯還蠻好吃

雙色地瓜球 ~55元

現炸需花時間等待,小朋友的最愛

當天生意太好,綠豆蒜及炸紅白小湯圓售完

很可惜沒吃到招牌綠豆蒜

菜燕剉冰及豆花風味也不錯

南部很適合隨時來碗涼品甜點

到勝利星村時,大家可以去吃碗懷舊甜湯~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

<<店家資訊>>

• 囍室~勝利星村

• 囍事IG

• (08) 7327671

• 13:30~18:30 (假日10:00開始)

• 週二週三公休

• 屏東市青島街91號



檢視較大的地圖

延伸閱讀:

屏東-MIN MIN 食糖-韓國糖餅 《 勝利星村 夢想街ゆめまち》

屏東-頑咖カレー 蔬食日式咖哩專門店 (勝利星村通海區)

屏東-木貫 MU GUAN 涼麵專賣店《 勝利星村-崇仁新村成功區》

屏東潮州-鼎昌號~潮州店 《 鯛魚燒 丨冰品 丨3Q凍圓豆花丨 日式拉麵》

文章標籤