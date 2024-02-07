爬玉山前一晚先入住 奮起湖民宿

下嘉義中埔交流道

選擇頂六江家嘉義火雞肉飯吃晚餐

在地40年的老店

附近也有好幾家火雞肉飯餐廳

頂六江家規模比較大,也是眾多明星藝人必訪的店家

餐廳外觀

另一個用餐空間,座位席相當多

用餐環境

超多藝人的合影照

老闆當天服務很好又親切

小菜櫃

菜單有分內外用 (2023年2月後湯品跟小菜有調漲5~10元)

老闆有介紹當時推出真空包,在7-11可訂購

點餐後送餐速度超快

火雞肉飯 ~40元

當時火雞肉缺貨,以雞肉代替

雞肉份量OK,搭配一片醬菜

爌肉飯 ~60元

後來菜單有更新,好像沒有販售爌肉飯,滷肉飯還有提供

爌肉很大一塊,搭配筍絲,滿滿古早味

過貓沙拉

山菜鮮嫩新鮮美味

五味花枝

滷筍絲

原本想點滷白菜,但售完

筍絲鮮脆淋上肉燥挺下飯

五味白肉

淋上五味醬任何食物都很搭

燙青菜

無刺虱目魚肚

以蔭鳳梨醬料理方式,醬汁煨煮入味至魚肉內,

人人都喜愛的一道餐點

蚵仔湯

當時一碗35元有超多的蚵仔,真的有嚇到,CP值太高了

下水湯

下水的份量也不少,老闆真是佛心來著

味噌湯

味噌豆腐湯便宜又好喝,湯頭濃郁完全不輸海鮮店

苦瓜排骨湯

湯頭鮮甜,苦瓜份量多,還有排骨,

這樣一碗才35元,難怪後來老闆漲價,要不然都賺不到錢😆

嘉義必吃火雞肉飯

大家若去阿里山下中埔交流道,

可以順道過來吃吃喔!

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

頂六江家 嘉義火雞肉飯

FB

(05) 230 2284

09:00~20:00

周二公休

嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門26號



檢視較大的地圖

文章標籤