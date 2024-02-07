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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

2024-02-07 22:42:42 Chaoerh小昭 人氣：107
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窩客好文

Chaoerh小昭

發表篇數：65篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 中埔鄉

造訪商家：頂六江家火雞肉飯
place嘉義縣中埔鄉頂山門26號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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封1.jpg

 

玉山前一晚先入住奮起湖民宿

下嘉義中埔交流道

選擇頂六江家嘉義火雞肉飯吃晚餐

在地40年的老店

附近也有好幾家火雞肉飯餐廳

頂六江家規模比較大,也是眾多明星藝人必訪的店家

 

餐廳外觀

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

另一個用餐空間,座位席相當多

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

用餐環境

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

超多藝人的合影照

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

老闆當天服務很好又親切

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

小菜櫃

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

菜單有分內外用 (2023年2月後湯品跟小菜有調漲5~10元)

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

老闆有介紹當時推出真空包,在7-11可訂購

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

點餐後送餐速度超快

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

  火雞肉飯  ~40元

當時火雞肉缺貨,以雞肉代替

雞肉份量OK,搭配一片醬菜

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  爌肉飯  ~60元

後來菜單有更新,好像沒有販售爌肉飯,滷肉飯還有提供

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

爌肉很大一塊,搭配筍絲,滿滿古早味

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  過貓沙拉  

山菜鮮嫩新鮮美味

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  五味花枝  

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  滷筍絲  

原本想點滷白菜,但售完

筍絲鮮脆淋上肉燥挺下飯

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  五味白肉  

淋上五味醬任何食物都很搭

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  燙青菜  

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  無刺虱目魚肚 

以蔭鳳梨醬料理方式,醬汁煨煮入味至魚肉內,

人人都喜愛的一道餐點

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  蚵仔湯  

當時一碗35元有超多的蚵仔,真的有嚇到,CP值太高了

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  下水湯  

下水的份量也不少,老闆真是佛心來著

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  味噌湯  

味噌豆腐湯便宜又好喝,湯頭濃郁完全不輸海鮮店

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

  苦瓜排骨湯  

湯頭鮮甜,苦瓜份量多,還有排骨,

這樣一碗才35元,難怪後來老闆漲價,要不然都賺不到錢😆

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯

 

嘉義必吃火雞肉飯

大家若去阿里山下中埔交流道,

可以順道過來吃吃喔!

 

嘉義中埔-頂六江家 嘉義火雞肉飯,以上僅供參考~

 

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 頂六江家 嘉義火雞肉飯
  • FB
  • (05) 230 2284
  • 09:00~20:00   
  • 周二公休
  • 嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門26號


檢視較大的地圖

 

文章標籤
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