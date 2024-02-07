下嘉義中埔交流道
選擇頂六江家嘉義火雞肉飯吃晚餐
在地40年的老店
附近也有好幾家火雞肉飯餐廳
頂六江家規模比較大,也是眾多明星藝人必訪的店家
餐廳外觀
另一個用餐空間,座位席相當多
用餐環境
超多藝人的合影照
老闆當天服務很好又親切
小菜櫃
菜單有分內外用 (2023年2月後湯品跟小菜有調漲5~10元)
老闆有介紹當時推出真空包,在7-11可訂購
點餐後送餐速度超快
火雞肉飯 ~40元
當時火雞肉缺貨,以雞肉代替
雞肉份量OK,搭配一片醬菜
爌肉飯 ~60元
後來菜單有更新,好像沒有販售爌肉飯,滷肉飯還有提供
爌肉很大一塊,搭配筍絲,滿滿古早味
過貓沙拉
山菜鮮嫩新鮮美味
五味花枝
滷筍絲
原本想點滷白菜,但售完
筍絲鮮脆淋上肉燥挺下飯
五味白肉
淋上五味醬任何食物都很搭
燙青菜
無刺虱目魚肚
以蔭鳳梨醬料理方式,醬汁煨煮入味至魚肉內,
人人都喜愛的一道餐點
蚵仔湯
當時一碗35元有超多的蚵仔,真的有嚇到,CP值太高了
下水湯
下水的份量也不少,老闆真是佛心來著
味噌湯
味噌豆腐湯便宜又好喝,湯頭濃郁完全不輸海鮮店
苦瓜排骨湯
湯頭鮮甜,苦瓜份量多,還有排骨,
這樣一碗才35元,難怪後來老闆漲價,要不然都賺不到錢😆
嘉義必吃火雞肉飯
大家若去阿里山下中埔交流道,
可以順道過來吃吃喔!
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 頂六江家 嘉義火雞肉飯
- FB
- (05) 230 2284
- 09:00~20:00
- 周二公休
- 嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門26號
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