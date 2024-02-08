桃園市中壢區美食│樂在舒芙蕾輕食Bar│近元智大學-早午餐拼盤、咖啡甜點下午茶

樂在舒芙蕾輕食Bar位於桃園中壢、隱藏在社區小巷的興安二街內，以鹹甜口味 厚鬆餅舒芙蕾 起家，使用均質蛋白液，製作出高蛋白低澱粉、超柔軟如棉花糖般口感獲得新舊顧客一致好評。

後增添了夢想餐盤、番茄燉牛肉、輕食沙拉與可頌，例湯、手沖咖啡和飲品。不僅適合 早午餐 享用、當 甜點咖啡下午茶 也合適，鄰近元智大學，可訂製客製化餐盒，開車前往停興仁公園周邊空車格或力揚興仁2站收費停車場都很方便。

店家：樂在舒芙蕾輕食Bar Lezy Soufflé Light Meal 內用預約電話：0931-097786 營業時間： 上午10:00-下午16:00

每週二、週日固定公休

請提前一日以上電話預約

店家臉書專頁

出餐盒不開放內用/會公告在限時動態 地址：桃園市中壢區興安二街11號 停車資訊：汽車可停放在力揚興仁2站停車場

關於樂在舒芙蕾輕食

來到巷弄內、日式簡約店門口擁有綠意植栽盎然，搭配著隨風飄飄的醒目鯉魚旗，黑板上手寫著人氣排行榜，草莓很多舒芙蕾、漢堡排夢想餐盤、油漬番茄燉牛肉，營業時間為上午10點至下午四點，最晚供餐時間為下午三點，肉桂捲、司康限量供應。

樂在舒芙蕾輕食，2020年在中壢的老街溪旁、以煎檯製作的雲朵舒芙蕾是實現夢想的開始。搬來內壢新址、擁有更寬敞的店面與完善了廚房設備，原有的餐食已步入穩定狀態，現今能供餐的品項更為豐富，早午餐拼盤、鹹甜舒芙蕾、肉桂捲、焦糖布蕾、提拉米蘇…等手作甜點，不論獨訪或四人以下小團體都合適，另有外帶的客製化餐盒可預訂。

停好車後步行來到很有煙火氣息的巷弄中，推開門、映入眼簾的是個日式無印風格，簡約純樸帶溫暖氛圍的用餐空間，入口處沙發座很適合小團體、以及四人高腳椅位置，後方是適合約會的雙人雅座，有需求的客人也能選擇設有插座的吧檯前位置，空間不算大但位置特意錯落開、倒也不顯擁擠。

若說自己最喜歡的，那就是鄰街景、採光最好的窗前高腳椅，有趣的是闆娘先來幫我們關緊窗、讓市井喧囂與熱氣一併被屏除在外，但上餐時老闆又順手拉開窗留縫隙，理由是這樣拍照無反光較漂亮。其實不管最後窗是關上或打開、都能由老闆夫妻對細節的態度感受到由衷希望客人滿意的用心與親切。

茶几上擺放著多期小日子享生活誌可供翻閱，這是於2012年創刊發行的臺灣生活風格雜誌，內容涵蓋設計、飲食、音樂、閱讀…等多方位，紀錄了許多能溫暖人心的故事、及在臺灣這片土地上努力生活的人物們，讓未曾被注意的一道道最美風景呈現於眼前。

環境溫馨，尤其是這面不起眼的素牆可是承載著很多新舊客人寄予的鼓勵與祝福能量。手寫卡片所蘊含的溫度與情感在這個數位化時代已逐漸被遺忘和取代，隨著歲月紙終究會泛黃，但心意卻能永遠長存。

雖然大多數客人都是直奔著舒芙蕾而來，但甜點櫃內還是供應有肉桂捲、草莓可頌、草莓司康等。

除了現金付費外也支援Line Pay，臺灣目前行動支付的選項多元、配合商店也越來越多，以後就不必帶多現金出門，也不用擔心摸錢後再用餐，樂見其成。

拉門後方是製餐區，油煙味不會飄散過來，水杯、餐具、紙巾、調味罐料…等都在架上，最下面有置包籃皆可自取。

樂在舒芙蕾 菜單

用餐須知

每人基本消費$200元。

用餐時間限制100分鐘。

餐現點現做請耐心等候。

供Wi-Fi/不收服務費。

完整版菜單請見店家臉書照片

手機掃桌面立牌上的QR碼便可進入點餐系統，疫情過後已習慣了線上菜單方式，客人能即時瀏覽菜單價格及細慢考慮無壓力，訂單明細也清楚明瞭，後至櫃台點餐結帳。

熱拿鐵

$120元，杯身與杯墊花紋相互輝映，無拉花，頂替的是平滑至極、近乎無孔的白色奶泡，褐色萃取咖啡與純白牛奶彷彿占據地盤般往杯口擴散、不分彼此的交織，最後成了溫潤醇香滋味。

茉香蘋果茶

$110元，淡雅茉莉伴隨著自然果香馥郁，滋味清新酸甜，可回沖。

早上十點就營業，刻意早到避開大多數客人，沒等多久豐富的餐盤齊上桌，食材色彩鮮艷、擺盤賣相誘人，美觀與風味兼具，等不及想大快朵頤。

夢想餐盤

$299元，主餐可五選一(漢堡排、德國香腸培根、雞腿排、煙燻鮭魚片、蛋奶素的起司奶油菌菇)，麵包三種(藍光軟法、小可頌、餐包)後兩款可擇二感覺很有誠意，蛋也有美式炒蛋或半熟可選，整體份量有飽足感，選項多用心客製化。

夢想餐盤均附農場直送水耕生菜(可換成薯條)、綿密薯泥蛋沙拉球、鮮炒鴻喜美白菇、季節水果(當日是芭樂與小番茄)，還有一塊帶皮黃心地瓜，紅茶換購可折抵$40元，+$80元多每日例湯。

比起可頌、私心更喜歡米飯，餐盤上提供的是方磚海苔米飯糰(用油飯與韓式海苔飯製成)，有點明白為什麼叫夢想餐盤了，每一款食材都是自己喜歡的。

店家分享的老饕吃法便是把手打漢堡排搭金黃嫩蛋混海苔米飯糰，能一口氣品嚐到牛豬純鮮肉汁、濃郁蛋液、香糯米飯，風味層次豐富且咀嚼感令人滿足。

燻鮭蔬食起司舒芙蕾

$290元，鹹口味舒芙蕾本就較少見，不拘泥歸類成甜點，搭配成豐富拼盤直接當早午餐喫，還能+$50元升級套餐(多薯條與紅茶)，用銅板價享受大份量。

常見的日式厚舒芙蕾鬆餅都是蛋香濃郁，但樂在的舒芙蕾則是特別的採用高蛋白、低澱粉所製作，側面就能看出色澤與呈現出的蓬鬆感略有不同。簡單說口感似打發的蛋白、完全能做到不咀嚼便入口即化，淋上鹹甜起司醬更添風味。

燻鮭魚片肉質緊實、呈現鮮橘紅色澤，經巧手一捲、上端略拉開就成玫瑰花形，口感肥美細緻。綜合水耕生菜搭配著由屏東芝麻與柚子醋特調而成的和風醬汁，同樣附有季節水果。

豆花也是堅持手作，新鮮豆漿經幾番溫度與比例的測試後、口感滑順且完全不甜膩，樸實與溫暖取代了一般擺放冰涼優格的位置。

可可布蕾脆穀舒芙蕾

$250元，得知是低碳水甜點(降低澱粉及蛋黃含量)後、多來一份舒芙蕾也較無負擔與罪惡感。

高蛋白含量的舒芙蕾質地輕盈、蓬鬆濕潤且具空氣感，淋上濃郁香草布蕾醬、頂端撒滿法芙娜可可粉，一旁脆脆的綜合穀物可增添口感，完全不顯膩的能輕易完食。另外盤內裝飾用的薄荷、迷迭香…都是從自栽種盆栽中剪下、現採現用的。

食後感想

樂在舒芙蕾輕食bar主打高蛋白低澱粉、擁有棉花糖(蛋白霜)般口感的 舒芙蕾 ，健康取向讓愛美又想大啖甜點的女生也不怕胖。可內用或外帶(送)的夢想餐盤則是由很多原型食物所組成，既營養均衡又能有飽足感，多重客製化選擇令人備感貼心。

能感受到老闆夫妻把滿滿的愛放入餐盤，希望來此享用的每一位客人都能發自內心愉快。願我們都能學會好好生活，好好照顧自己，好好吃每一餐。

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