台南鹽水盛產「小明番茄」，帥哥番茄園區採番茄，才知番茄變黃的蒂頭是「帥哥番茄」好吃的秘密。鹽水區農會體驗曬意麵、折意麵、品嚐全鴨蛋「鹽水手工意麵」的美味。鹽水武廟有亮點，立體彩繪大師曾進成劉關張桃園三結義 3D 立體雙面彩繪，左看關羽手持春秋、右看關羽手握青龍偃月刀，還有「會轉頭」的關公，「鹽水蜂炮」施放，武廟特別交代嚴禁「擋蜂」。「台灣詩路」筆直的木棉道漫步徐行其間，雲牆陶版上一首首膾炙人口的台灣詩，說的是林明堃先生對台灣這塊土地的感情，也是歲月的記憶。住宿推薦：白河山籟渡假會館，一家車庫房、溫泉客房與一般商務客房混合經營，以近交流道、停車方便、合理價格，提供乾淨、舒適的住宿環境為特色的住宿會館。



[鹽水帥哥番茄園區 (麻油寮 吳泓修) 採果體驗]

台南市鹽水區屬於「鹽分地帶」，土壤鹽鹼性高，不利於植株生長，當飼料或加工供製成玉米粉、玉米糖漿的硬質玉米是主要作物，占了鹽水區 73%的種植面積，其他面積以種植小番茄為主，種植面積約 120公頃，其中 80%是種皮厚不容易裂果的「小明番茄」。



鹽水農民對於小明番茄有獨到的管理方式，採取放任式的露天栽培，依季節特性再分匍匐式與隧道式二種種植方式，這樣種出來的小番茄，不但有特別的滋味，也順應於氣候變化。

夏天颱風季開始，一直到秋冬季，鹽水地區多強風，鹽水農民為增加番茄的日照面積，採用匍匐式種植小明番茄。季風強勁之時，會鋪紗網蓋住番茄藤蔓，阻擋強風，遇豪雨時則用透明塑膠布覆蓋遮雨，冬季覆蓋透明塑膠布可達保溫效果。



當春季開始天氣轉熱，日照充足且較不易受到風雨的侵害，則改採用隧道式種植，增加通風降低溫度。



小明番茄的採收期是每年 11、12月到隔年 3、4月之間，通常 1月後會進入盛產期，新鮮現採的鹽水鹽地番茄甘甜可口，果實圓長形水分充足，皮厚有嚼勁入口回甘，微酸中帶有清甜的餘韻。



鹽水區農會為彰顯了鹽地番茄的獨特口感，農會同仁們集思廣益，用「帥哥番茄」暱稱「小明番茄」，並成為鹽水小明番茄的新品牌。



導覽老師表示，土中鹽份愈高時，番茄蒂頭會變黃，這樣的鹽地番茄最好吃，礦物質多風味層次多。



小明番茄送達鹽水區農會設立的小果番茄集貨場後，首先要做的是取樣檢驗糖度，合格的番茄，工作人員會以肉眼、雙手檢查番茄外觀是否有風痕、裂果，以及顏色是否一致，先將不合格品剔除後，再倒入分級選果機，選果機上鋪有一層軟墊，避免番茄碰傷，選果機的滾筒縫隙，前段端到後段端由小而大，小番茄依大小、重量分成五級掉落收集盒中，工作人員再將同一等級的番茄分裝。



小明番茄盛產期，鹽水區農會為了調節供需，會向農民收購過剩的鮮果做成果乾。「帥哥番茄果乾」成分單純，只有加鹽跟糖，沒有添加防腐劑、糖精、漂白劑、香料、色素，意外變成當地的明星商品。



[鹽水區農會 意麵冰箱貼 DIY、鹽水意麵折麵 DIY、鹽水意麵品嚐、鹽水意麵曬麵體驗]

鹽水區農會鹽水手工意麵，遵循古法製作，致力於配方規格化、生產及乾燥環境衛生化，主打不加一滴水 (不加鹼水)，全鴨蛋取代水份，製作的鹽水意麵不但有股特殊香味，麵條色澤金黃誘人且營養加分。



更特別的是，不同於一般意麵，鹽水區農會自製的鹽水意麵，製作過程中以冰塊取代常溫水用以降溫，有助於降低麵粉發酵速度，保有麵粉筋性，並透過日曬增加麵體飽滿度及Q度，吃起更彈牙。



乾燥環境為確保衛生條件，曬麵場採室內空間，並做出隔離緩衝區，在工作人員進出搬麵時減少污染。



意麵冰箱貼 DIY、鹽水意麵折麵 DIY。



鹽水意麵品嚐



鹽水區農會

地址：台南市鹽水區中山路49號

電話：06 652 1111

FB 專頁，搜尋：鹽水區農會

[鹽水武廟 3D 立體彩繪大師曾進成 立體雙面彩繪]

鹽水武廟，正殿主祀關聖帝君，配祀關平與周倉，後殿一樓玉蓮寺主祀觀音佛祖。



武廟採金龍門神，有一句話「兩龍相交，乾坤交泰，陰陽調和，風調雨順」百姓五穀豐收，國家自然國泰民安，朝天的是天龍 (陽)，朝地的是地龍 (陰)。



武廟正殿前龍邊大樑籤為清嘉慶八年 (1803)，鹿港郊行日茂號的創始人林元品修建時所留下的，目前全台僅存兩根。



清末由於瘟疫蔓延，鹽水沒落，當地人是遂祈求關聖帝君出巡遶境。當時決定從關聖帝君飛昇日的正月十三開始到元宵節期間繞境，而神轎經過之處，居民便燃放煙火鞭炮。而鹽水在經過三天的遶境後滿是煙硝硫磺味，據說後來瘟疫疫情果真減緩，日後幾乎每年居民便都在此時舉行遶境與施放蜂炮，成為「鹽水蜂炮」的起源地。



2024年「鹽水蜂炮」2月23日至24日 (24日施放蜂炮城數量是 23日的四倍以上) 晚間六點起開始施放，路線分A、B、C、D線，神轎從武廟出發繞境鹽水，有蜂炮城的地方或騎樓會掛上文衡帝君的紅燈籠 (代表內有蜂炮城)，放屋內或帳棚內保護區，當神轎沿路行經信徒住家或廟宇時，信徒會推出蜂炮城，依習俗親自謝燒還願，點燃施放自家門口的蜂炮城，請神明「收蜂」，蜂炮四射時神轎連續不斷三進三退進行「收蜂」。(照片來源：2022年台南市政府新聞照片)



嚴禁「擋蜂」：主辦單位武廟特別表示，蜂炮是獻給神明的供品，歡迎大家一起來參與，除了安全第一，要穿著全身安全配備。神轎與蜂炮城之間不可站立「擋蜂」，有不好兆頭，不僅破壞神轎收蜂習俗，對於蜂炮城主人與神轎亦無禮，並間接造成蜂炮亂竄或燃燒的危險。可站於神轎側邊及後方，一起接受蜂炮的洗禮，新的一年才會有好兆頭。



廟前廣場大型關聖帝君塑像，相貌莊嚴壯觀。



武廟路，立體彩繪大師曾進成，劉關張桃園三結義 3D 立體雙面彩繪，左看關羽手持春秋、右看關羽手握青龍偃月刀。



劉備一介草鞋郎，桃園三結義獲得關羽、張飛及諸葛亮的撫佐成為蜀漢之主，與曹操、孫權三分天下。



愛喝酒的張飛，貪杯失徐州，酒後被部下所殺，勸世喝酒怡情就好別誤事。



昔日月津八景之一的「里仁松濤」，畫作裡的里仁橋，為舊時武廟東後方的一木橋，是府城通往諸羅的交通要道。移動腳步，水流會跟著視線移動。



鹽水古城北門遺址



北門路關公凹雕裝置藝術，「會轉頭」的關公，雖然是凹雕 (向內雕刻)，但透過自然光線折射，產生視覺錯亂，看起來像是凸出來，變成立體效果。隨著腳步慢慢移動，關公的頭也會跟著轉動，超神奇的！



鹽水武廟

地址：台南市鹽水區武廟路87號

電話：06 652 1264

官網：http://www.wumiao.idv.tw/tw/index.asp

[台灣詩路 春有木棉花道 秋有美人樹爭艷]

「台灣詩路」位於台南鹽水田寮里，台灣第一條全長 200公尺以「詩」為名的田野步道。



愛好台灣文學的林明堃先生為成就夢想，1976年 (民國 65年) 在進入自家餐廳的小道兩旁種植木棉花，並在 1999年 (民國 88年) 精選台灣 1923年新文學運動以來，可代表台灣的詩人 67位，作品 99首，以陶版烙詩的製作方式，鑲嵌在道路兩旁的雲牆上，隔年完成這條充滿台灣詩學文化的「台灣詩路」。



筆直的木棉道漫步徐行其間，一首首膾炙人口的台灣詩，說的是林明堃先生對台灣這塊土地的感情，陶版上周添旺的「雨夜花」、陳達儒的「白牡丹」不僅是當年台灣人人傳唱、膾炙人口的歌曲，也是歲月的記憶。



每年 3月至 4月木棉花開是「台灣詩路」最美的季節，遊客紛紛來此取景拍照，園區內還有一段種滿美人樹「美人步道」，每年的 9 - 11月是美人樹的花期，又是「台灣詩路」的另一個高潮期。



是「醒人響鐘」還是「鐘響人醒」？「一聲鐘磬萬緣醒」清脆悠揚的鐘聲中，有「萬籟此皆寂，唯聞鐘磬音」之意境。



「台灣詩路」園區設有販賣部，販售在地農特產品，自製手工饅頭、鹽水意麵、關廟麵、虱目魚罐頭與火龍果乾等。



「台灣詩路」風味餐，需事前電洽預約，木造古早味食堂，用餐空間質樸優雅，望向窗櫺一句短詩飄然入眼，文淺意深詩意入景，竟如此愜意。



「台灣詩路」風味餐



林明堃先生用台語吟詠李白樂府詩「將進酒」



台灣詩路

地址：台南市鹽水區三和里1鄰田寮68號

電話：0919 136 511

營業時間：09:00 – 17:00

FB 專頁，搜尋：台灣詩路

大眾運輸：搭火車至新營火車站，步行至新營客運總站 (三民路、中山路口)，搭乘公車 [棕幹線] [田寮] 站下車，步行 400公尺到達 [台灣詩路]。

[白河山籟渡假會館 一家以乾淨、舒適的住宿環境為特色的住宿會館]

白河「山籟渡假會館」臨近近南二高白河交流道約三公里，一家車庫房、溫泉客房與一般商務客房混合經營，以停車方便、合理價格，提供乾淨、舒適的住宿環境為特色的住宿會館。



「山籟渡假會館」房間設計走日式簡約風格，車庫房、溫泉客房，房內提供溫泉浴池，溫泉水來自龜丹溫泉，並取得政府溫泉標章認證，一般商務客房可使用戶外大眾湯池。(照片：戶外大眾湯池)



車庫房停車方便，私隱性高。



車庫房，單床附溫泉浴池。



「山籟渡假會館」龜丹溫泉水車直送，泉質清澈透明，無明顯氣味，PH值約為 8.2，屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，浸泡後可讓肌膚變得光滑細緻，因此也有「美人湯」之稱。



溫泉客房，單床附溫泉浴池。



「山籟渡假會館」所有客房均提供空調、衛星頻道平面電視、免費 WiFi、電熱水壺、淋浴設施、盥洗用品與吹風機，並提供茶包、咖啡包、山籟度假會館客製榻榻米拖鞋與 WiFi (免費)。



一般商務客房，軟硬適中的床墊，搭配柔軟乾淨的羽絨被及大枕，讓人一夜好眠，是喜愛安靜與乾淨住宿的首選。

「山籟渡假會館」提供中西式自助式早餐，菜色選項雖然不多，但分量足夠。用餐環境明亮舒適，靠窗座位有一整排落羽松，晨間陽光灑落很是愜意。



「山籟渡假會館」提供中西式自助式早餐，菜色選項雖然不多，但分量足夠。用餐環境明亮舒適，靠窗座位有一整排落羽松，晨間陽光灑落很是愜意。



白河山籟會館

地址：台南市白河區木屐寮81號

電話：06 685 1177

入住時間：16:00後 / 退房時間：11:00前

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