仙境西拉雅，歡樂鄉野旅遊線！這次熱血要帶大家來台南梅嶺二日遊，帶你品嚐梅嶺美食，暢遊梅嶺最美賞花路線，吃最在地的梅子雞料理，還有你所不知道的梅嶺隱藏版咖啡店，最後要帶你去2024全新開幕的神祕氣場露營區住上一晚，今年的春天就跟著我們一起這樣低碳旅遊體驗不一樣的梅嶺風貌，包準會讓你對於梅嶺有不同的想像~

梅嶺二日遊行程規劃

這次幫大家安排了梅嶺二日遊的行程，我們一路從市區出發，先到黃金蕎麥探索館參觀並且品味超好吃的蕎麥料理和伴手禮，而後再前往梅峰古道賞花，隨即就到梅峰古道旁的大眾餐廳品味最道地的梅子雞料理，然後再來去不遠處的Ouch Coffee吃甜點喝咖啡，休憩後可再到景美是吉景觀咖啡餐廳欣賞落日吃晚餐，最後就到神祕氣場露營區準備住上一晚，是一趟大人小孩都適合的二日遊行程。

黃金蕎麥探索館 梅峰古道 梅嶺大眾餐廳 Ouch Coffee 神秘氣場(楠西梅嶺露營區) 景美是吉景觀咖啡餐廳

黃金蕎麥探索館

黃金蕎麥探索館位於台南玉井區，是準備進入梅嶺的起點不遠處，先來這裡吃個蕎麥麵買個蕎麥伴手禮，是很棒的選擇！

入口處旁就有超大的停車場，假日來估計都是遊覽車前來，倘若平日有空檔來最好，可以好好的體驗慢活~

黃金蕎麥探索館一樓的區域主要是介紹蕎麥的生產過程，以及蕎麥的黃金妙用，這裡的蕎麥，契作時以自然栽培法種植，全程不採用農藥， 以「養生無負擔飲食哲學」概念研發出麵、醬、茶、餅等多元主題~

二樓是一個超大的用餐空間，整個環境乾淨明亮又舒適，窗戶外還有落羽松可以欣賞。

這裡的餐點選擇幾乎都是以蕎麥為主題來販售，選擇可以說是很多元，光是蕎麥麵系列就很多可以選，還有蕎麥火鍋和日式定食類都有，以及各類蕎麥飲品和少見的蕎麥啤酒~

這是我們第二次前來黃金蕎麥探索館，上次來沒喝到蕎麥啤酒，這次總算是讓心愛a喝到了，蕎麥氣息很重，喝起來也很順口，真的有夠特別，如果有朋友開車來不能喝也沒關係，這裡也有瓶裝的蕎麥精釀啤酒可以讓你帶回家！(喝酒不開車、開車不喝酒)

蕎麥精緻套餐

有鑑於上次來已經吃過蕎麥麵了，這次直接升級吃這款蕎麥精緻套餐，主餐有蕎麥冷麵、蕎麥拉麵和蕎麥叉燒飯可三選二，另外還有日式炸豬排、唐揚雞和甜點以及小菜，整體質感非常好，非常值得來品味看看~

臨走前可別忘了來這裡帶走蕎麥伴手禮，好吃健康，拿來送禮自用都很適合~

2024台灣燈會台南農特產伴手禮，60大好物！

買這個送朋友超有面子~

黃金蕎麥探索館

粉絲專頁：黃金蕎麥探索館

地址：台南市玉井區内山公路288號

電話：06-5745610

營業時間：10:00–18:30

梅峰古道

第二站我們直接前往位於梅嶺的梅峰古道，從黃金蕎麥探索館開車大約23分鐘的車程就會抵達，起點入口位於大眾餐飲停車場旁~

不得不說，一下車就可以馬上感受到空氣中的清新，一股通體舒暢感真的好舒服啊，真的很喜歡到山裡面呼吸自然的空氣，台南人真幸福，只要開車一下就可以抵達梅嶺，欣賞山中風景和大自然的空氣啊~

梅峰古道位於嘉南平原與山脈交界的梅嶺地區，擁有良好的視野，能見度好的時候更可以遠眺嘉南平原及曾文水庫~

梅峰古道全程約2.4公里，單程耗時約1小時的時間，屬於一般大眾都可以輕鬆走完的步道，沿途可欣賞到紫牡丹、山茶花、梅花、野百合、山櫻花等等，可以說一年四季都能欣賞到美麗的花況~

我們這次來運氣真的很好，看到許多不同種的花卉，春天就是要來梅嶺走走，呼吸一下新鮮空氣，走梅峰古道不僅有益身心，更可以認識不同的花種和欣賞到台南不一樣的山景~

紫牡丹真的超美的啦！

還看到了梅花真的太幸運！

梅峰古道

地址：台南市楠西區32號

梅嶺大眾餐飲

探訪完梅峰古道後當然要來好好祭一下五臟廟，首選當然是古道旁的梅嶺大眾餐飲，

大眾餐飲有內用用餐區，也有戶外景觀用餐區，天氣涼爽坐在戶外用餐起來很舒適呢～

內用用餐空間簡單樸素，環境很乾淨，基本上都是圓桌的餐桌，很適合一群朋友家人來圍爐吃梅子雞～

大眾餐飲的餐點選項，有單點也有合菜，如果跟我們一樣只有兩人前來也沒關係，兩人合菜也只要650元就能吃到了，真的很划算~

用餐前店家會先送上一壺自家製作的梅汁免費招待，喝起來有點像是強化版的養樂多，小孩會超愛~

看看我們這樣點滿一桌三菜一湯加上兩碗飯，這樣只要650元，在台南市區要吃到這樣的價格相信很困難了，兩人吃其實有點吃不完，三人我覺得剛剛好~

梅子雞真的超好吃的，湯頭喝起來酸酸又甜甜，完全不像一般常見的雞湯，但記得一定要讓火一直滾，這樣湯頭喝起來才不會太油~

雞肉吃起來非常有嚼勁，口感吃起來很有飽足感，而且湯底裡面還有數顆梅子，一口吃下回味無窮！

另外還有三樣菜色分別是五味豆腐、鮮採時蔬和脆筍~

五味豆腐還不錯吃，上面淋上了滿滿的蒜頭、蔥和些許的辣椒，有點像在吃老皮嫩肉的感覺，是店家很推薦的菜色。

鮮採時蔬可選的就是山上常見的山蘇和過貓，我們則是選擇了添加了梅汁的梅汁過貓，吃起來口感相當清爽，梅汁氣息很討喜，很喜歡~

脆筍也還不錯，整體吃起來很開心~~

如果喜歡大眾餐廳也有販售自家釀製的梅醬和梅子可當回去當梅嶺伴手禮喔~

大眾餐飲

地址：台南市楠西區梅嶺風景區32號

電話：0927771539

營業時間：平日10:00–18:00、假日09:30-18:30

Ouch Coffee

想不到梅嶺竟然隱藏了這間Ouch Coffee，老實說在人潮比較稀少的梅嶺真的很難想像會有這麼一間有質感的咖啡店，Ouch Coffee是由一對夫妻共同經營，有一段頗浪漫的愛情故事，有來的朋友可以來看看~

Ouch Coffee店內環境超美，採用大量的透明窗，讓陽光自然灑落，採光非常好，真的沒想到梅嶺竟然有這麼一間美美的咖啡廳啊~

用餐空間座位數也很多，桌椅的舒適度也很好，還有冷氣開放很加分~

不只如此，戶外區也很舒服耶！天氣涼爽的春天，在這裡喝杯咖啡吃個甜點再愜意不過。

點了OREO和靜岡抹茶兩款千層蛋糕，不只賣相好，口感也不差，而且整體厚度很高耶~

這兩款在假日可是秒殺等級的甜點，想吃的朋友一定要趁早來。

爆爆拿鐵賣相很好，下方是我們常見的拿鐵，上方則添加了甜麥仁來增添口感風味~

西西里酸V咖啡，喜歡喝酸甜滋味的朋友可以試試看，口感很不錯，和咖啡比例一半一半，喝起來很醒腦~

隱藏版漂浮冰淇淋咖啡，這一道沒有在菜單上，想喝記得偷偷跟老闆說~

必須說Ouch Coffee的咖啡和甜點都蠻用心的，而且都超好拍照！

像這款我就很喜歡，可以喝到濃厚的咖啡，又能吃到沁涼的冰淇淋，舒心啊~

最後我們還帶走了一杯酸梅咖啡，採用自製的梅汁加上黑咖啡，酸甜又帶咖啡香，真的超級好喝！

附上菜單給你們參考~

店家名稱：Ouch coffee

地址：台南市台南市楠西區灣丘里梅嶺29號2樓

電話：0910699613

營業時間：(平日)10:00-17:00、(周末)8:00-18:00

公休：不定休

神祕氣場露營區

神祕氣場露營區是楠西梅嶺唯一合法的露營區，從2021年開始對外營業，2024年正式啟用新建露營服務中心，來訪的旅人們可先在服務中心報到，服務中心內設有DIY手沖咖啡自助吧，也有販售咖啡豆和掛耳包，同時也提供遊客旅遊資訊。

自己為自己沖泡一杯好咖啡吧！

以往很少有機會可以有這樣的體驗，來到神祕氣場露營區不只能露營，還可以親自體驗沖咖啡的樂趣~

除了興建全新的服務中心外，還有開放式停車場、淋浴間，以及全新打造的廁所，讓來露營的旅人們可以有最好的住宿環境。

還有提供超大型的冰箱可以免費使用~

神祕氣場露營區佔地廣大，除了有露營區外，還有許多公共設施及區域可以讓孩子們奔跑玩耍~

神祕氣場露營區最著名的就是正中央這一區，也就是神秘氣場名稱的由來~

神秘氣場生成的原因不明，來此的話記得可以脫鞋光腳站在神秘氣場中心點來感受，看介紹說站在中心點說話，講話會明顯有擴音效果，身體會不自覺搖晃或是微微發熱等，我自己親身體驗後，是覺得站上去有點暈眩感，而且正中心點的溫度和其餘區域的溫度明顯不同，磁場很特別，大家可以來用心感受。

神祕氣場露營區內可自行攜帶帳篷，或是直接跟店家租借都沒問題，但要記得一定要先預約喔~

下方提供大家神祕氣場露營區費用和營地須知。

神祕氣場露營區提供的帳篷品質不錯，很適合初露或是懶得自己搭帳篷的人前來體驗~

當天前往現場有多組露營咖，而且好多小孩啊~

有從嘉義去的，也有從台南來的，更有台北下來體驗露營的！

我們自己有小孩後，也想過未來可以帶著兒子一起來露營，會結交到不少朋友，一起出遊一起溜小孩，其實還挺不錯的悠閒時光。

來露營就是要烤肉啊！

神祕氣場露營區都幫你把工具準備好了，自己攜帶餐點和碳火來就可以煮一頓好料犒賞自己一下~

營區內也有提供很舒適的座椅和桌子~

神秘氣場露營區真的蠻美的，就連平日也吸引了不少人來chill一下~

最後附上神祕氣場露營區平面圖，可先看好自己喜歡的營位，然後快點揪朋友一起同行來梅嶺二日遊吧~

神祕氣場露營區

粉絲專頁：神祕氣場露營區

地址：台南市楠西區灣丘里香蕉山51之6號

電話：0933914636

景美是吉景觀咖啡餐廳

位在海拔600多公尺梅嶺山上，白天可遠眺楠西和玉井的一片好風景，傍晚時分還可以欣賞到最美的夕陽，這裡的餐點和飲料也都十分迷人，建議大家可以安排來一趟~

戶外的空間有多處可以拍攝取景~

可惜我們當天抵達的時候天公不作美，只能看見蒼白茫茫的一面，不然天氣好的時候，這裡可以說是超美拍的景點呢~

除了戶外有座位以外，店內的座位環境也很好，有一整面的大片落地窗，可以好好欣賞梅嶺風光~

這裡的餐點也很有水準耶，我們點了和食套餐：梅醬烤雞腿和法式豬腿排，餐點的擺盤走日系風格，看上去就好有食慾，瞬間消除我們沒有看到夕陽的壞心情啊~

尤其是我吃的梅醬烤雞腿，用的是梅嶺產的梅子製作，吃起來酸甜又多汁，一口咬下好幸福啊，沒想到在梅嶺也可以吃到如此高水準的餐點，叫人怎麼能不愛上這個地方呢！

法式豬腿排也同樣高水準演出，整體調味和口感都很像在高檔餐廳吃的一樣，好吃的必須給他們拍拍手啊~

點套餐就會附上飲料一杯紅茶、綠茶或是梅子醋，若需要換其他飲料可折抵80元~

我們額外自己選了左邊的晚霞和梅子吃醋，兩杯喝起來都不錯，可以點！

景美是吉景觀咖啡餐廳

粉絲專頁：景美是吉景觀咖啡餐廳

地址：台南市楠西區28-3號

營業時間：11:00~20:00(每週三休)

電話：06-575 4395

這次分享的梅嶺二日遊不曉得大家還喜歡嗎？我們自己對於這趟旅程給了很高的分數，兩天一夜來說行程一點也不會趕，而且可以玩的很透澈，春天的梅嶺真的很適合來一趟低碳的輕旅行，誠心推薦給大家來梅嶺住上一晚~

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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