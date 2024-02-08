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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > ★台北最新景點★ 樂高免費活動，龍躍拼新春之神龍秘境尋寶

★台北最新景點★ 樂高免費活動，龍躍拼新春之神龍秘境尋寶

2024-02-08 16:31:42 Tin 人氣：110
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Tin

發表篇數：66篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 信義區

樂高最新免費活動，LEGO®龍躍拼新春🐲神龍秘境尋寶★台北最新景點★ 樂高最新免費活動，LEGO®龍躍拼新春之神

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★台北最新景點★ 樂高最新免費活動，LEGO®龍躍拼新春之神樂高迷不能錯過的限定免費活動又開始了，今年台北台中一起都有展出，可以就近安排去玩! 我們連續來玩第三年了，今年闖關遊戲大升級，霏霓都覺得活動更好玩也更有趣和之前的不一樣。

特別提醒: 這次取消了闖關完就送生肖積木的活動，要消費才能獲得龍年限定的吉祥小龍哦！這點實在好可惜但來這買有8折的優惠還是很吸引樂高迷前往，我們假日排隊約20分鐘還算快速！

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景點：統一時代百貨台北店2F夢廣場
地址：台北市信義區忠孝東路五段8號(捷運市政府站2號出口)
活動時間：平日13:00~21:00；假日12:00~21:00
報名方式：現場直接掃QR code即可免費報名玩遊戲

免費參加活動流程分享

現場或預先掃描QR code即可參加活動，網址在這: https://www.surveycake.com/s/v9RZ6
(1) 體驗活動適合年齡4-14歲小朋友為主，如現場人數眾多優先以攜帶小朋友參加的民眾為主。
(2) 4-14歲小朋友參加闖關活動完成，於專賣店消費購買任意樂高產品即可憑闖關卡獲得限定小龍積木。
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入場後即可拿到闖關卡，完成闖關後憑消費可兌換吉祥小龍
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我們有消費購買樂高組，兌換得到的小龍積木，很迷你但非常有質感又可愛★台北最新景點★ 樂高最新免費活動，LEGO®龍躍拼新春之神
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一進入展場會由解說人員介紹此次活動目的，拿取闖關卡

神龍秘境尋寶闖關活動介紹

這次闖關活動的關卡是串聯玩尋寶，每個關卡約有6-8位孩子和家長一起同時進入玩。
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#神秘龍窟-開啟積木石門
合力找出指定的積木樣式投入箱內，就可以打開積木石門，前往下一關卡
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以數字為主的積木闖關遊戲，霏霏抽到六霓霓抽到了七
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#颶風峽谷-拚砌積木成語
在峽谷中任抓一張數字紙，將選中的國字數字用樂高把字體拼出來，再把拼出來的投入正確的位置，姊妹倆在這關都可以自己發揮創意依照數字拼出來
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#竹林幻境-積木密碼尋寶
依照七彩寶石所對應的積木來打開神龍寶箱，很有趣的把積木投入後會有一個龍珠球在寶箱內，像是變魔術一樣霓霓覺得好驚喜
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#神龍殿-最終尋寶目的地
把龍珠球帶往神龍殿，大家一起齊聚用手指放在勇氣能量球上就可以打開門，再把龍珠球投入指定位置完成這一關卡～還得到神龍的新年祝福

戶外區(龍年新年造景)

戶外區是龍年的新年造景，放大30倍的年節佈置超有年味非常好拍喔!
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光是戶外區就可以拍好久了，每年都很有創意也都很應景過年的氣氛!

樂高專賣店和活動滿額贈資訊分享

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新春好禮大放送🎉只要消費任意盒組
滿$1,200送龍年紅包春聯組
滿$2,000再送新春積木4in1
滿$2,800再送40611龍年限定積木組
滿$3,600再送積木造型馬克杯
滿$5,600送限量樂高®認證大師黃彥智作品-平溪天燈積木

LEGO®龍躍拼新春-神龍秘境尋寶

活動日期：2024/01/19-02/14
開放時間：平日13:00~21:00；假日12:00~21:00
台北場：統一時代百貨台北店 2F夢廣場
台中場：新光三越台中中港店 1F水舞廣場

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