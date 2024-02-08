樂高最新免費活動，LEGO®龍躍拼新春🐲神龍秘境尋寶
樂高迷不能錯過的限定免費活動又開始了，今年台北和台中一起都有展出，可以就近安排去玩! 我們連續來玩第三年了，今年闖關遊戲大升級，霏霓都覺得活動更好玩也更有趣和之前的不一樣。
特別提醒: 這次取消了闖關完就送生肖積木的活動，要消費才能獲得龍年限定的吉祥小龍哦！這點實在好可惜但來這買有8折的優惠還是很吸引樂高迷前往，我們假日排隊約20分鐘還算快速！
☀景點：統一時代百貨台北店2F夢廣場
☀地址：台北市信義區忠孝東路五段8號(捷運市政府站2號出口)
☀活動時間：平日13:00~21:00；假日12:00~21:00
☀報名方式：現場直接掃QR code即可免費報名玩遊戲
免費參加活動流程分享
神龍秘境尋寶闖關活動介紹
合力找出指定的積木樣式投入箱內，就可以打開積木石門，前往下一關卡
在峽谷中任抓一張數字紙，將選中的國字數字用樂高把字體拼出來，再把拼出來的投入正確的位置，姊妹倆在這關都可以自己發揮創意依照數字拼出來
依照七彩寶石所對應的積木來打開神龍寶箱，很有趣的把積木投入後會有一個龍珠球在寶箱內，像是變魔術一樣霓霓覺得好驚喜
把龍珠球帶往神龍殿，大家一起齊聚用手指放在勇氣能量球上就可以打開門，再把龍珠球投入指定位置完成這一關卡～還得到神龍的新年祝福
戶外區(龍年新年造景)
樂高專賣店和活動滿額贈資訊分享
新春好禮大放送🎉只要消費任意盒組
滿$1,200送龍年紅包春聯組
滿$2,000再送新春積木4in1
滿$2,800再送40611龍年限定積木組
滿$3,600再送積木造型馬克杯
滿$5,600送限量樂高®認證大師黃彥智作品-平溪天燈積木
LEGO®龍躍拼新春-神龍秘境尋寶
活動日期：2024/01/19-02/14
開放時間：平日13:00~21:00；假日12:00~21:00
台北場：統一時代百貨台北店 2F夢廣場
台中場：新光三越台中中港店 1F水舞廣場
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