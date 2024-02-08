神龍秘境尋寶闖關活動介紹

這次闖關活動的關卡是串聯玩尋寶，每個關卡約有6-8位孩子和家長一起同時進入玩。

#神秘龍窟-開啟積木石門

合力找出指定的積木樣式投入箱內，就可以打開積木石門，前往下一關卡

以數字為主的積木闖關遊戲，霏霏抽到六霓霓抽到了七

#颶風峽谷-拚砌積木成語

在峽谷中任抓一張數字紙，將選中的國字數字用樂高把字體拼出來，再把拼出來的投入正確的位置，姊妹倆在這關都可以自己發揮創意依照數字拼出來

#竹林幻境-積木密碼尋寶

依照七彩寶石所對應的積木來打開神龍寶箱，很有趣的把積木投入後會有一個龍珠球在寶箱內，像是變魔術一樣霓霓覺得好驚喜

#神龍殿-最終尋寶目的地

把龍珠球帶往神龍殿，大家一起齊聚用手指放在勇氣能量球上就可以打開門，再把龍珠球投入指定位置完成這一關卡～還得到神龍的新年祝福

戶外區(龍年新年造景)

戶外區是龍年的新年造景，放大30倍的年節佈置超有年味非常好拍喔!

光是戶外區就可以拍好久了，每年都很有創意也都很應景過年的氣氛!

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滿$5,600送限量樂高®認證大師黃彥智作品-平溪天燈積木 LEGO®龍躍拼新春-神龍秘境尋寶 活動日期：2024/01/19-02/14

開放時間：平日13:00~21:00；假日12:00~21:00

台北場：統一時代百貨台北店 2F夢廣場

台中場：新光三越台中中港店 1F水舞廣場

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