2024-02-08

⏏文章摘要

年節即將來臨! 除了先預祝大家新年快樂外，順便跟大家介紹女王每年必訪的走春景點，台中南天宮 2024台中走春秘境。女王自己除了每年初一會到訪感謝神明保佑，並祈求新的一年平安健康順利外，更會來到南天宮的五路財神洞與汽機車過火的桃花林秘境求財祈福，話不多說現在就讓女王來替大家分享今天的台中走春景點吧!

2024台中走春｜台中南天宮

位於台中市東區的「台中南天宮」最出名的就是廟宇上方那超大尊「關聖帝君」的神像，台中東區或一中街的居民對這間廟一定不陌生，於民國41年建廟至今已有一甲子以上的時間。這間廟宇除了香火鼎盛擁有眾多信徒外，一至六樓供奉的神祇更可以說是來一趟就能帶走滿滿的福氣，話不多說現在就讓我們帶大家來2024台中走春去吧!

在這女王也要跟大家分享台中南天宮走春的參拜流程，大家可以先從大廳一樓的神祇進行參拜，每一爐一柱香祈求平安，參拜完一樓就可以前往六樓依序往下的慢慢參拜各個神祉囉~

南天宮座椅關公

對了! 女王在參拜時竟然發現 台中南天宮 的1F多了一尊座椅關公。在這女王也順便替大家分享一下，關於座椅關公的意思，關公呈現了多種不同的姿勢和手勢，這些表現方式約分為站姿、坐姿、騎馬等不同的姿態，以及手中拿的物品和手勢的變化，都帶有著豐富的象徵意義。站姿的關公通常顯示出其威嚴和堅定的形象，而坐姿則可能呈現出他的平和和智慧。騎馬的姿勢則彰顯了其勇武之氣。手中的物品，如書、刀，以及手勢的變化，則更進一步展現了他的文武全才。而這尊南天宮的座椅關公則象徵著「文武」兼備的形象，非常適合文職工作、文官、學生等信徒參拜喔~

台中五路財神推薦(六樓)

當大家參拜完後大家可以前往台中南天宮的6F的五路財神洞走春，把2024的財氣收進口袋! 現在就讓我們帶大家進去這台中人的財神殿走春吧! 進入財神殿(財神洞)第一步驟就是先敲響入口處的鐘聲，接著進入財神洞內向東、西、南、北、中各路財神祈福求財以及保佑，而且牆面上超美的3D壁畫，更是到訪的大家必照留念的網美景點!

大家如果有到訪南天宮6樓的，記得還要看看南天宮專屬的高樓美景，在都市叢林中還能看到如此曠神怡的美景，真的太讓人驚喜啦!

台中南天宮凌霄寶殿(五樓)

接著我們來到了台中南天宮凌霄寶殿(五樓)，這層又稱天公殿，主祀玉皇大帝﹑北斗星君陪祀南斗星君孚佑帝君及玄天上帝。各種那氣勢輝煌的神祇真的讓女王大開眼界，女王覺得南天宮的環境與與空間設計，已經堪稱藝術品等級~ 真的非常莊嚴高雅!

台中南天宮觀音殿(四樓)

在台中南天宮觀音殿(四樓)奉祀的神祇也非常多，觀世音菩薩、保生大帝及武財神都是這樓層的主祀神祇，大家可以依自己的需求前往參拜喔~

台中南天宮千聖殿(三樓)

南天宮3F為千聖殿，在這奉祀的聖母娘娘、註生娘娘及關聖帝君。在這裡除了有求籤區，還有許多超氣勢磅礡的美麗壁畫，大家也可以到這參拜拍照喔~

台中南天宮月下老人(二樓)

南天宮2F奉祀著月下老人、文昌帝君及文衡帝君。大家來到這裡除了能開運、求財、還能求姻緣，單身的朋友一定要記得在過年期間來這裡走走唷~

台中南天宮汽機車過火

參拜完南天宮的6-1樓奉祀的神祇，最後跟大家分享的就是台中南天宮的汽車機車過火儀式，不管你是買新機車汽車、二手車機車汽車，大家都可以來這裡替愛車進行祈福，讓南天宮，的師兄(姐)親自替你一起請求關帝爺保佑車主行駛平安喔! (如果想要更了解汽機車過火車流程也可以點連結去看更多喔!)

南天宮結緣商品

台中南天宮的結緣商品也非常的多，如果有需要買些有關龍年的結緣品的人，也可以來這邊走春邊逛逛喔!

中部最大關帝廟

參訪到這邊也進入今天的文章尾聲啦! 話說南天宮的1F還有能餵魚、餵烏龜的景點區，大家就算帶小孩來也完全不用擔心無聊喔~大家新年快去這2024台中走春景點沾沾喜氣吧!

台中南天宮資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官網：台中南天宮

粉專：台中南天宮

電話：04-2211-1281

地址：台中市東區自由路三段309號



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