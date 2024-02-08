過年要到了
今年燈會在台南
黃色小鴨在高雄
想必這兩個地方真的會在春節擠爆
Ayumi推薦可以到屏東車城這邊走春
首先下午時可以先來屏東車城海口港的屏東落山風藝術季
台灣新銳藝術家阿倫的充氣作品
寓意大家都能擁有順風的朝氣以及擁抱逆風的勇氣
來拍可愛「阿Q與招風小狗」
這裡也是挺好遛孩子的
跟可愛的生物拍照真的也超吸睛XD
晚上來還會亮燈
但是我們傍晚就去福安宮吃東西
就沒拍到
還有室內展區「風的朋友們」
有日本雕塑藝術家吉井宏的首次台灣個展「Friends of The Wind」(風的朋友們)
營造空中水族館的氛圍
以風為雛形塑造各種角色生物
有著美麗的色彩、滑稽的調性，以及幽默的風格
近鄰車城福安宮、開車約六分鐘
可以去那邊拜拜吃綠豆蒜～
展期到2/25
相關資訊請點官網
除夕、2/15休館
其餘正常開館
到了約6點就可以來四重溪溫泉季來看燈會藝術囉~
我幾乎每一年都會來耶~~
每次來這邊都感覺很舒服
所以每年都會跟朋友去拍照
說真的這次真的有點失望
感覺跟前幾年相較之下比較一般
沒什麼看頭的感覺
就如果只是想走走看看倒是還OK
這裡也可以泡腳帶小孩來看水豚君
新增推出全新溫泉煮蛋體驗
打造了溫泉煮蛋池
可煮溫泉蛋以及蔬食...等
增添不一樣的樂趣
除夕2/9公休一天
✦展期 2023/11/17-2024/2/29
✦亮燈時間 17:30-22:30
✦地點 四重溪溫泉區×旭海溫泉區
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