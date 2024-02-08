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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 過年哪裡去?跟著Ayumi到屏東落山風藝術季+屏東四重溪溫泉季走春拍拍美照吧~

過年哪裡去?跟著Ayumi到屏東落山風藝術季+屏東四重溪溫泉季走春拍拍美照吧~

2024-02-08 19:22:25 星晴小步 人氣：107
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：461篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：屏東縣 > 車城鄉

過年哪裡去?跟著Ayumi到屏東落山風藝術季+屏東四重溪溫泉

過年哪裡去?跟著Ayumi到屏東落山風藝術季+屏東四重溪溫泉

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點我看短片瀏覽

過年要到了

今年燈會在台南

黃色小鴨在高雄

想必這兩個地方真的會在春節擠爆

Ayumi推薦可以到屏東車城這邊走春

首先下午時可以先來屏東車城海口港的屏東落山風藝術季

過年哪裡去?跟著Ayumi到屏東落山風藝術季+屏東四重溪溫泉

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台灣新銳藝術家阿倫的充氣作品

寓意大家都能擁有順風的朝氣以及擁抱逆風的勇氣

來拍可愛「阿Q與招風小狗」

這裡也是挺好遛孩子的

跟可愛的生物拍照真的也超吸睛XD

晚上來還會亮燈

但是我們傍晚就去福安宮吃東西

就沒拍到

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還有室內展區「風的朋友們」

有日本雕塑藝術家吉井宏的首次台灣個展「Friends of The Wind」(風的朋友們)

營造空中水族館的氛圍

以風為雛形塑造各種角色生物

有著美麗的色彩、滑稽的調性，以及幽默的風格

近鄰車城福安宮、開車約六分鐘

可以去那邊拜拜吃綠豆蒜～

展期到2/25

相關資訊請點官網

除夕、2/15休館

其餘正常開館

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到了約6點就可以來四重溪溫泉季來看燈會藝術囉~

我幾乎每一年都會來耶~~

每次來這邊都感覺很舒服

所以每年都會跟朋友去拍照

點我看短片瀏覽

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過年哪裡去?跟著Ayumi到屏東落山風藝術季+屏東四重溪溫泉

說真的這次真的有點失望

感覺跟前幾年相較之下比較一般

沒什麼看頭的感覺

就如果只是想走走看看倒是還OK

這裡也可以泡腳帶小孩來看水豚君

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新增推出全新溫泉煮蛋體驗

打造了溫泉煮蛋池

可煮溫泉蛋以及蔬食...等

增添不一樣的樂趣

除夕2/9公休一天

✦展期 2023/11/17-2024/2/29

✦亮燈時間 17:30-22:30
 
✦地點 四重溪溫泉區×旭海溫泉區
 
文章標籤
屏東落山風藝術季 屏東四重溪溫泉季 屏東車城 屏東 風的寓言 屏東四重溪溫泉公園
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✪星晴小步的美食之旅✪




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