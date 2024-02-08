空中的魚乳酪蛋糕 |日月潭伴手禮推薦，每口都能嚐到阿薩姆紅茶完美香氣，搭配精品咖啡幸福到升天！

最後更新時間 2024-02-03

來到南投日月潭旅遊，總要帶上日月潭伴手禮回家吧！說到南投伴手禮推薦，少不了在地特產的茶葉和咖啡了，對於愛吃甜點的朋友們「空中的魚乳酪蛋糕」絕對是必買回家的名產首選！空中的魚乳酪蛋糕結合在地特產的紅茶葉，入口即化的口感和魚池阿薩姆紅茶的茶葉香，再搭配魚池精品咖啡，咖啡帶有水果的酸味，平衡了乳酪蛋糕的甜味，每口都幸福！

南投伴手禮推薦｜空中的魚乳酪蛋糕

空中的魚乳酪蛋糕，主打原味和在地茶葉的乳酪蛋糕、精品咖啡、手工餅乾等，從2012年開幕至今，受到不少蘋果日報、食尚玩家等媒體報導，還獲得台灣百大伴手禮、南投十大伴手禮的殊榮，此外還可客製化伴手禮禮盒，非常適合年節送禮、企業送禮的南投伴手禮。

空中的魚僅有一間實體門市，就位在南投魚池鄉，靠近魚池鄉農會，如果吃過還念念不忘，空中的魚也有提供黑貓冷凍宅配到府的方式，讓你們在家也能享用到好吃的日月潭伴手禮！

空中的魚｜乳酪蛋糕＋精品咖啡，最完美的組合！

空中的魚的乳酪蛋糕是用低溫冷凍宅配到府，紙盒外型設計的很有質感，拿來當年節送禮禮盒或日月潭伴手禮，真的很可以～

空中的魚乳酪蛋糕｜阿薩姆紅茶口味｜乳酪蛋糕推薦

空中的魚乳酪蛋糕，精簡的包裝給我的第一印象就是很吸引人，會讓我想要快點開箱～

打開後紙盒上方印刷了空中的魚乳酪蛋糕吃法，使用簡單的文字敘述，加上線條手繪圖，簡潔明瞭的方式呈現，我超愛這樣的質感。

乳酪蛋糕保存方式

在蛋糕底下有保冷劑、餐具和刀具，買回家要送親朋好友也不必擔心保存問題～

空中的魚乳酪蛋糕保存方式建議以冷凍保存，可保存約2週，要吃前在放置常溫退冰15~20分鐘就行。當然想急著吃，也可冷藏保存4天！

空中的魚乳酪蛋糕，是個六寸正方形的蛋糕體，拿起來相當有重量。我們吃的這款阿薩姆紅茶乳酪蛋糕，裡面添加了魚池阿薩姆紅茶茶葉 洗選樂活蛋，以及採用法國鮮奶油和澳洲奶油乳酪，食材用的都不馬虎，光是這樣擺設，我的手指和嘴巴都在蠢蠢欲動了。

空中的魚乳酪蛋糕｜專業級吃法

想要切出好看的乳酪蛋糕，記得跟我這樣做

先將乳酪蛋糕放置常溫處退冰

再把準備好的水果刀或鋼刀用火烤、泡熱水方式進行預熱

趁熱向下切一刀，再擦拭後熱刀在切第二刀，依此類推

就能切出像我一樣好看的乳酪蛋糕了～

空中的魚乳酪蛋糕介於輕、重乳酪之間的口感，入口有濃郁綿密的乳酪香，結合阿薩姆紅茶的茶葉香氣，讓整個乳酪蛋糕風味更為濃厚、層次更豐富，每吃一口就讓我相當著迷～

空中的魚乳酪蛋糕沒有添加麵粉，是靠雞蛋和乳脂肪成形的，切下去蛋糕體比較鬆散，但入口即化的口感，加上恰到好處的鹹甜滋味，令我愛不釋口～

空中的魚 魚池精品咖啡｜100%阿拉比卡咖啡豆，配乳酪蛋糕超完美

空中的魚除了乳酪蛋糕相當受歡迎外，他們的魚池精品咖啡也是頗受人喜愛，一盒包裝有10入濾掛式咖啡包，這樣的搭配當作年節送禮的組合，應該很別出心裁吧！

魚池精品咖啡豆是選用100%阿拉比卡咖啡豆，用水洗法處理，在中淺烘焙法，製造出味道鮮明好喝的咖啡。

沖泡出來的咖啡很有光澤，清透不混濁，入口咖啡的香氣很馥郁，先是莓果的酸味，尾韻則是帶有巧克力香的風味，喝起來香氣奔放又很順口。

魚池乳酪蛋糕哪裡買｜實體門市｜網路平台

實體門市：

地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街435號1樓

電話：049-2897497

時間：10:00~18:00

網路平台｜優惠活動

空中的魚官網：https://www.skyfishcheese.com/

運費：滿$3000元同溫層免運費(限一個宅配地址)

黑貓低溫冷凍宅配(蛋糕系列)：

1-3盒$160

4盒以上$225

黑貓常溫宅配(餅乾/茶包)：