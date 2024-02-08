北部超人氣ABV餐酒館終於進軍台中啦，還帶來全台唯一700款世界精釀啤酒走廊，讓人相當期待！剛開幕那時候我正在坐月子，看很多朋友都來打卡好羨慕啊！台中ABV餐酒館主打地中海料理，從中午12點一路營業至凌晨1:30，沒有客滿的話用餐不限時，想微醺放鬆一下來這裡就對了，餐廳氣氛也很棒！

<警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒>

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ABV地中海餐酒館台中概念店｜1分鐘影片搶先看

ABV地中海餐酒館台中概念店在哪裡？

ABV地中海餐酒館台中概念店位在台灣大道二段跟英才路交口附近，就是以前龐德羅莎牛排的位置

超過100坪用餐空間十分寬敞，店內還有好幾台專門轉播運動賽事的電視，大家聚在一起看比賽超熱鬧

ABV地中海餐酒館台中概念店｜啤酒走廊

ABV底下有一系列不同風格的餐酒館，每間都提供300款以上的精釀啤酒與美味餐點，朋友聚會想小酌一番時，隨便找一間ABV氣氛都很棒！以前覺得300多款精釀啤酒就很厲害，沒想到台中ABV地中海餐酒館直接打造超過700款世界精釀啤酒的啤酒走廊，除了選擇更豐富之外，根本就是餐廳的最佳打卡點！五顏六色啤酒擺在一起好漂亮，帶你用啤酒環遊世界～



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這條長廊裡有獨立低溫空調，可以把它看成一座超大的冷藏室，獨立低溫環境來維持啤酒品質，每週還會更新3、40種啤酒種類，每次來訪都能有不同選擇！



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比利時、美式、德式、英式、台日啤酒、水果啤酒…，想要收集世界各地不同風味的精釀啤酒來這裡就對了！即便你對精釀啤酒不熟悉也沒關係，專業侍酒師會根據客人喜歡的種類、風味或餐點，來推薦適合佐餐的啤酒，甚至還有零酒精啤酒喔

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ABV地中海餐酒館台中概念店｜店內環境

喜歡ABV系列的朋友應該都知道，他們有多種不同的餐廳型態，像是美式、日式、加勒比海…等等，台中這間是地中海餐廳

從單人到多人座位，甚至小包廂這邊都有，適合不同人數的聚餐

還有每週兩天的駐唱時間，晚上來用餐除了可以享受餐廳的氣氛外，邊聽歌邊用餐實在太Chill啦～

人數較多時提前預訂包廂，就能有自己專屬的私密小空間

餐廳廚房是半開放式，食材製作過程與衛生必須更加講究

ABV地中海餐酒館台中概念店菜單

跟很多餐酒館比起來，這裡不僅酒類豐富，連餐點菜色都很多元，引進地中海各國特色料理，搭配清涼的啤酒超享受！

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人多的話推薦直接點分享餐，從開胃菜、下酒菜、主餐、披薩、副食、甜點…等等全都能吃到 ▶▶ ABV地中海餐酒館台中概念店菜單

ABV地中海餐酒館台中概念店｜附餐麵包

點主餐就會附麵包，酥脆麵包淋上橄欖油跟巴西里，等待餐點時可以先墊墊肚子，麵包吃不夠還可以無限續點喔

ABV地中海餐酒館台中概念店｜薩拉米臘腸盤

使用西班牙道地的風乾臘腸，上面再淋橄欖油跟巴西里，不要看它小小片，其實口味蠻重的，可以搭配旁邊的堅果享用，也很適合搭紅酒

ABV地中海餐酒館台中概念店｜西南凱薩沙拉

如果你們想吃沙拉，我覺得這道西南凱薩沙拉很有特色，因為它底下是用墨西哥餅皮做成的麵餅碗，無論你要單吃，或是把餅敲碎拌進沙拉裡都可以

生菜非常新鮮爽脆，凱薩醬也搭配得很剛好，脆餅更增添了口感！整體吃起來相當清爽，還可以連碗都吃光光ＸＤ

ABV地中海餐酒館台中概念店｜辣味炸雞翅

雞翅會先醃過再去炸，雖然是油炸的但因為醃漬的香料，讓它吃起來有烤雞翅的香氣，趁熱吃裡面是肉嫩多汁的

雞翅本身辣度十分輕微，可以沾旁邊香氣很特別的辣奶油醬，增加辣度後也有更開胃的感覺

ABV地中海餐酒館台中概念店｜燻鮭青蔬馬鈴薯蛋餅

這道蛋餅是西班牙國民料理之一，它比較厚實，類似烘蛋的感覺！基本的蛋餅配料會有馬鈴薯、蛋、青花菜和彩椒丁，我們選的口味是燻鮭魚，裡面還能吃到鮭魚片，搭配一旁的蒜味美乃滋也別有風味

層層堆疊的馬鈴薯創造爽脆有層次的口感，中間夾雜蛋香與魚肉香氣，味道還蠻豐富的

ABV地中海餐酒館台中概念店｜蒜味沙丁魚披薩

這裡還有市面上少見的沙丁魚披薩，吃起來有點像鮪魚的感覺，沒有想像中可怕

使用醃漬過的沙丁魚搭配蒜味鯷魚奶油醬，可以吃到明顯的蒜香和奶油香，帶點辣度的披薩加上薄脆餅皮吃起來很涮嘴，讓人想要一片接一片～

ABV地中海餐酒館台中概念店｜經典西班牙海鮮飯

經典的西班牙海鮮飯加入海鮮高湯燉煮，搭配淡菜、草蝦、花枝、蛤蜊…等豐富海鮮，從生米開始煮好，再送進烤箱烤，光看起就很有食慾，也適合人多一起分享

米飯吸飽了高湯，吃起來粒粒分明還保有米心口感，海鮮飯本身是酸香的番茄風味，不時咬到鹹味較突出的臘腸丁，就會感覺特別有層次

ABV地中海餐酒館台中概念店｜手工土耳其式牛肉餅串

圓圓的牛肉餅吃起來就像牛肉漢堡，上面有一小條綠辣椒，但我覺得並不會很辣，整體牛肉香氣蠻濃郁的！可以單吃，也可以切下來沾點優格黃瓜醬，再包進pita餅裡，清爽的醬料平衡了肉類油膩感，是道地的土耳其式吃法

ABV地中海餐酒館台中概念店｜巴薩米克蘑菇洋芋炒蝦

這道看菜名感覺蠻清爽的，實際上偏重口味，很像下酒菜哈哈ＸＤ

剛入口是巴薩米克醋的酸甜風味，辣味則會在尾韻跑出來，酸香跟辣度平衡得不錯，越吃越開胃，蝦子還幫你剝好了，吃起來超方便

ABV地中海餐酒館台中概念店｜西西里卡諾里拿破崙

這道甜點結合了義大利與法國特色，並加以改良，使用墨西哥餅夾入奶酪內餡層層疊加，還可以吃到巧克力豆口感！

酥脆餅皮搭配柔滑內餡，咬下去酥脆，到嘴裡又入口即化

最後來到這邊絕對不能錯過選擇超多的精釀啤酒，下班後來喝杯小酒放鬆超Chill～用餐這天女生比較多，侍酒師推薦幾款酒精濃度不高，風味又很適合女生的啤酒給我們



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我最喜歡左邊的比利時芒果啤酒，在釀製過程中加入水果一起發酵，讓水果風味跟啤酒更融合，酸酸甜甜的滋味好喜歡！右邊淡拉格呈現淡金色的清澈酒體，喝起來麥香味明顯，加上微微氣泡感喝起來很舒服



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布薩峇花神白啤酒，帶有野薑花的香味，酒體輕盈是女生會喜歡的酒

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這隻女皇爵黑啤酒，是精釀啤酒界裡面的紅酒概念，用橡木桶來成熟酒體，喝起來有飽滿的烏梅果味，酸度偏高一點，適合搭配紅肉飲用



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ABV餐酒館還有一大特色，就是每瓶啤酒上頭都有貼紙可以集點，集滿不同趴數集點卡可以兌換相對應的商品

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啤酒蓋還可以壓製成紀念小卡帶回家！如果不喜歡自己的酒蓋圖案，旁邊籃子也有不同圖案可以更換



<警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒>

台中ABV地中海餐酒館，有全台唯一700款世界精釀啤酒走廊，跟多元的異國風味料理，空間寬廣且用餐不限時，從中午一路營業到凌晨，不管何時想要聚餐小酌都有好去處，身邊已經很多朋友去打卡了！你們可以挑有歌手駐唱的時間過來，選一瓶自己喜歡的精釀啤酒，享受這裡愜意的氛圍，啤酒蓋還可以壓成紀念卡片帶回家，超特別的餐酒體驗你們一定要來試試看～



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(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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ABV地中海餐酒館 台中概念店

▋地址 : 台中市西區臺灣大道二段320號

▋電話 : (04) 2321-9466

▋營業時間 : 週一～週日 12:00 ~ 凌晨1:30

▋粉絲團 : ABV 地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-台中概念店

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