歲月之河流淌，帶走世間多少美好，台北市每年的《花IN台北》及各河濱公園花海活動，卻是年年可期的小確幸。喜迎龍年新春，1月中旬起由古亭河濱公園首波花海接棒，等待您抽出浮生半日閒，體驗冬日好景。

↓照例從捷運公館站4號出口，沿自來水博物館彩虹外牆走到河濱公園。瞄過了，河津櫻完全無動靜。

↓穿越密道，YA！新店溪畔繽紛，等在那兒了。

↓太好了，一來就是花海最常使用、最保險、效果最佳的大波斯菊。

↓立刻淪陷，拍拍拍。有花何須折？照樣打包回家。

↑ ↓今年的特色裝置是首度設置了船型眺望台，155公分實在不高，也能有更廣闊的賞花視野。

↓黃波斯菊濃烈的鮮橘色和粉淡的大波斯菊就是濃淡相濟的絕配，怎麼取景都有戲。

↓49個成捆稻草散置，營造出鄉村原野風。

↓三角錐形的座位休息區和白色帳棚，累了還能坐下休息，好不愜意。

↓哈哈，今天的天色其實是雲朵密布的，偏偏好心留下最低空那一抹藍天，給人拍照營造晴朗用。

↓深紫花河流過來，襯托著一輪白晝之月，夜來明月照亮，月下賞花更加浪漫。

↓誰這麼瀟灑？腳踏車直接放倒，都怪花朵太動人。

其實你不時會感覺有腳踏車騎來騎去，河濱公園的氛圍就是這麼悠閒。

徜徉花海，人生一美事。每個人嚴格說來都是忙碌的，誰又真的閒到發慌呢？無關乎其他，一切只在於心境。時間是擠出來的，只要願意，都抽得出空。

↓長形花海的第二區重點，醉蝶花來了！花況極好，還有好一陣子的花期。

真的醉蝶喔，現場白粉蝶飛舞。

↓搭配了矮牽牛和柳葉天使花，色彩層次豐富。

↓去年的《紫爆花海》是極具特色的，以紫色為主。

今年相對柔軟多彩許多，更添盼望春來的喜悅。大波斯菊和醉蝶花的主場，成功！

好啦！歡喜收下河畔3000坪的錦繡，這春的先驅，好整以暇等待過年囉——2024古亭河濱公園花海，展期即日起至2月下旬，過年不知哪裡走春的，可以來走走，順便到自來水博物館賞河津櫻，帶來一整年的好運。

古亭河濱公園交通：

公車：搭乘小30、895、311、311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，即可見古亭河濱花海。

捷運：松山新店線「公館站」4號出口出站，從「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，然後同上路徑。

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