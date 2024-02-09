田中窯創意園區 彰化田中一日遊 寵物友善景點｜春暖花開又到賞蜀葵花季節，2024年田中蜀葵花季開跑，首推彰化賞花景點就在田中窯創意園區，不僅有繽紛蜀葵花海、落羽松，還有浪漫許願藤隧道、大片草地奔跑、戶外野餐，吃貨首推園區超人氣桶子雞與窯燒麵包，入場門票能折抵餐費超划算，還有多款DIY體驗，手拉胚、泥染、沁染、瓷盤彩繪，豐富有趣，最讚還能盡情擼貓，完全是貓貓控天堂，春節休假就這樣玩

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田中窯創意園區 在哪裡？

田中窯創意園區 鄰近彰化高鐵站，步行前往約10多分鐘，此時天氣慢慢散步前往舒適悠哉，周邊停車也很便利，田中窯創意園區 僅在蜀葵花季時開園，期間限定要玩就趁此時！入場門票不分大人小孩皆為100元，內含50元餐費折抵，一日遊就醬安排，DIY、擼貓、賞花、落羽松、大啖桶子雞窯燒麵包，多款體驗一次享受

田中窯創意園區

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號

時間：8:30-17:00

電話：0989-066-337

門票：大人小孩皆為100元，內含50元餐費折抵

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彰化田中擼貓天堂

甫踏入田中窯創意園區，被眾多可愛貓貓包圍，每隻都親人到不行，頓時被這波可愛療癒，還沒看到重點蜀葵花花們，就先在這駐留許久，完全是貓貓控的天堂啊

2024年田中蜀葵花季

在寬敞碩大的田中窯創意園區，最有看頭就是期間限定的繽紛蜀葵花田，數種不同花色，春節期間賞花正是時候，想一覽全園區景緻，記得踏上餐廳二樓，把花海美景盡收眼裡

超過三公尺高的蜀葵花，隨風搖曳倩影相當浪漫，我更愛漫步於花海中細細品味，好好收集多款色澤蜀葵花，園區的裝置藝術，搭配萬紫千紅蜀葵花，超適合相揪三五好友一起拍照打卡

當天入園相當幸運，老天爺給我們一個湛藍到不行的豔陽天，藍天映著婀娜多姿的蜀葵花們，真的怎拍怎美

園區內高聳的落羽松們，隨著季節變色，更添詩意

來田中窯創意園區除了賞花， 千萬不要錯過戶外場域的豐富造景，以胖胖麻雀為意象的藝術裝置，模樣超萌，還有寬闊大草坪，很適合帶小小孩、毛小孩放風一下

放鬆又自在的氛圍，很適合情侶、家人、三五好友踏青悠晃，園區內每處都有精心巧思，請發揮創意美拍一波

還有彰化唯一許願藤隧道，感受浪漫紫色氛圍，，穿過懷舊浪漫的走道，踏入玻璃屋餐廳，先來享受今日美味餐點們

田中窯創意園區 必點人氣桶子雞

入園門票100元，就享折抵餐飲50元優惠，餐點全時段供應，但想大嗑香噴多汁的桶子雞，只接受事先預訂，並在11:30與13:00兩個時段才有，想吃雞大吉大利，記得安排一下

全時段供應個人套餐，與下午茶、飲品，超人氣必點古早味特色餐採預約制，約四到六人份，可抵用四張門票，而其他餐食都僅限用一張，吃貨們絕對不要錯過桶子雞，和窯烤麵包，真的好吃到讓人圈粉

古早味特色餐 桶子雞套餐

大力推薦現烤桶子雞套餐，內有窯烤全雞、雞汁芋頭粥、炒時蔬、鮮蝦、飲品四杯，很適合家庭，三五好友一同分食享用，尤其是剛出爐雞皮油亮油亮，香氣四溢，肉質軟嫩多汁，每一口好享受

看似樸實的芋頭粥，滋味醇厚鮮香，有著大塊軟濡的芋頭，還有多款蔬菜一同熬煮，吃起來清甜無比

爽脆的炒時蔬，新鮮彈嫩的鮮蝦，味道都很不錯

窯烤麵包

當日新鮮出爐的窯烤麵包，以龍眼木燒製，多份獨到香氣，麵包軟Ｑ口感極佳，單吃品味純粹，或個人套餐長堡系列，兩款都值得一試

個人套餐（窯烤雞腿堡/窯烤鮮蝦堡/窯烤豬排堡）

以窯烤麵包製作的潛艇堡系列，共有三款口味，隨餐附贈薯泥與飲品一杯，享受完整份飽足感相當，香Ｑ麵包體夾入軟嫩鮮香的雞腿肉，再搭配生菜爽脆，讓人不禁一口接一口

想來點下午茶也很可以，脆中帶點Ｑ度的鬆餅，點綴甜蜜紅豆與煉乳，香甜療癒

沁染（敲拓染）DIY

吃飽喝足來點不同方式體驗大自然美好，田中窯創意園區今年新增沁染（敲拓染）體驗課程，採預約制，將園區內的植物花卉，以敲拓方式渲染在各式織品上，來此盡情發揮創意，打造獨一無二的紀念品

從方巾、提袋，圍巾、帽子各是價位不同，從敲敲打打中獲得身心療癒，真的很有趣

跟著老師的指導下，率先挑選要想拓染的植物花卉，首推當然是就地取材的蜀葵花葉，加上其葉脈分明，敲槌結果相當鮮明有感

ＤＩＹ體驗樂趣，總會創作超出自身想像驚喜，在透過手作過程，沈浸藝術與創作美好，在敲槌過程中，超級舒壓啊

沁染實作至完成約為一小時，看到成品完成那刻，真的是滿滿成就感，快來體驗創作獨一無二的蜀葵紀念品

手拉胚

由知名陶藝家 葉志誠老師創立的田中窯創意園區，手拉胚體驗當然很值得一試，專人一對一教學，讓你第一次手拉胚就上手

手拉胚體驗約40分鐘，包含燒製一個作品，一份是350元，共有兩塊陶土，一塊由老師專人教學，作品有杯、碗、盤選擇一種，體驗製作到成品，第二塊可自行體驗，若要燒製加收100元

自行體驗深深感受到手拉胚難度，一不小心作品就整個走中，老師日積月累的功力真的不是蓋的，像我就一直去找老師求救 哈哈，也很適合親子間一起體驗手作增進情感，還能合理玩土弄髒也沒問題

這次體驗拉製盤子，在老師指導下順利完成，好期待燒製完成後的作品

瓷盤彩繪

瓷盤彩繪，是在五寸盤的瓷呸上發揮創意繪製，一個作品含燒製為350元

可先打底圖案再依序上色繪製，每個都是小小藝術創作家

礦物染/泥染

藍染、植物染都有嘗試過，我還首次體驗到泥染創作，染料取於大地泥土，以紮染、綁染，再用雙手搓揉布料，呈現色系都是大地色，相當柔和

可選擇方巾、圍巾製作，共有兩種色系可選擇，跟著老師的指導一步步完成，不同搓揉技巧讓色系表現出色，泥染來自大地色澤，盡情揮灑在我們藝術創作上，給人滿滿的安心感

恰恰好綁出一個蜀葵花葉樣貌，樸實柔和色系，搭配圖樣，相當應景

2024年田中蜀葵花季開跑，田中窯創意園區內的蜀葵花，繽紛絢爛隨著藍天搖曳生姿，春節期間盛開，賞花正是時候，來園區還能大啖香噴多汁的窯烤全雞，軟Ｑ澎潤的窯烤麵包，還能體驗手拉胚、瓷盤彩繪、沁染、礦物染，最最療癒還能擼貓，春節休假彰化景點推薦，彰化一日遊就這樣玩！

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