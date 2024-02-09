台中免費景點/春節旅遊景點『石岡鬱金香花展&石岡花漾藝術燈節』來場萬株多色品種鬱金香~小荷蘭之旅；夜晚還有浪漫光影燈飾裝藝伴您遊

農曆春節(走春)何處趣？

台中石岡『情人木橋』鬱金香花展，目前2/8花開約8成(預計2/10大年初一~初二會盛開)

小紫是1月份到新社 梅花隧道 賞梅花+遊谷關泡溫泉腳 回程順路來石岡"情人木橋"賞花漾藝術燈節，當時尚未舉辦(石岡鬱金香花展)

這兩個展覽地點都在『情人木橋』展期均到2024『2/18止』

是一處小而美親子遊景點

『石岡鬱金香花展&石岡花漾藝術燈節』

地點: 石岡情人木橋園區

展期:即日起~113年2/18止

藝術燈節亮燈時間: 17:30~21:30

地址: 台中市石岡區豐勢路881巷

景點資訊: 台中市石岡區公所

白天有黃、紫白、紅、粉紅、紅金、白色 五顏六色鬱金香可美拍

晚上還有鬱金香花燈廊道浪漫氛圍可約會~美麥捏!

石農咖啡 店前方愛心燈飾

夜晚的情人木橋 燈飾點綴後格外有fu

走過食水嵙溪情人木橋(八寶圳河道)對岸即是『石岡花漾藝術燈節』燈區

石岡情人木橋是遠東最長的景觀木橋

最大特色(中間無橋墩)且具有七級以上的防震性，全橋由美國的花旗松膠合樑及南方松組合而成，並於民國90年11月完工啟用

從去年耶誕節一直展出到今年2/18石岡花漾藝術節、將景點『情人木橋』裝扮的充滿浪漫情調

附近有多處景點可順遊

紫見石岡 醉愛紫的我『紫』見浪漫

燈飾: 通往夢想的路上

金色和粉色翅膀乘載了許多願望和祝福並點亮了通往『夢想』的道路

燈飾: 滿滿祝福

金色鬱金香花語是慶祝和恭喜，到此一遊希望能得到鬱金香祝福

白天賞鬱金香真花。夜晚賞鬱金香燈廊~風情大不同

燈飾: 邱比特豎琴

石岡區公所響應『臺中龍賀！』中台灣元宵燈會，此(豎琴裝藝)1/29已移到『臺中-中央公園』!

2024中臺灣元宵燈會『臺中龍賀』

地點: 臺中市中央公園

燈會日期：2/16~2/25

亮燈時間: 17:00~21:30(開幕日&假日延長到22:00)

幸福祈福亭

燈飾: 心願珍珠 變化著不同顏色光影

可愛兔兔燈飾區

這區也有鬱金香燈飾很好拍

燈飾: 心花綻放

滿滿人造玫瑰花將心形裝置裝點成網美必拍打卡牆

『石岡情人木橋』花漾藝術燈節展區是大家春節期間走春不錯的選擇! 小而美

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