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台中免費景點/春節旅遊景點『石岡鬱金香花展&石岡花漾藝術燈節』來場萬株多色品種鬱金香小荷蘭之旅;夜晚還有浪漫光影燈飾裝藝伴您遊

2024-02-09 03:46:08 小紫吃喝玩樂~ 人氣：103
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：452篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 石岡區

台中免費景點/春節旅遊景點『石岡鬱金香花展&石岡花漾藝術燈節』來場萬株多色品種鬱金香~小荷蘭之旅；夜晚還有浪漫光影燈飾裝藝伴您遊

2024石岡鬱金香花展-花漾藝術燈節首圖.jpg

農曆春節(走春)何處趣？

台中石岡『情人木橋鬱金香花展，目前2/8花開約8成(預計2/10大年初一~初二會盛開)

滿滿祝福-石崗花漾藝術燈節 (5).jpg

小紫是1月份到新社梅花隧道賞梅花+遊谷關泡溫泉腳 回程順路來石岡"情人木橋"賞花漾藝術燈節，當時尚未舉辦(石岡鬱金香花展)

這兩個展覽地點都在『情人木橋』展期均到2024『2/18止』

是一處小而美親子遊景點

石岡情人木橋2024-石崗花漾藝術燈節 (2).jpg

石岡鬱金香花展&石岡花漾藝術燈節

地點: 石岡情人木橋園區

展期:即日起~113年2/18止

藝術燈節亮燈時間: 17:30~21:30

地址: 台中市石岡區豐勢路881巷

景點資訊: 台中市石岡區公所

2024石岡鬱金香花展-石岡區公所 (1).jpg

白天有黃、紫白、紅、粉紅、紅金、白色 五顏六色鬱金香可美拍台中免費景點/春節旅遊景點『石岡鬱金香花展&石岡花漾藝術燈節

晚上還有鬱金香花燈廊道浪漫氛圍可約會~美麥捏!

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石農咖啡 店前方愛心燈飾

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夜晚的情人木橋 燈飾點綴後格外有fu

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走過食水嵙溪情人木橋(八寶圳河道)對岸即是『石岡花漾藝術燈節』燈區

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石岡情人木橋2024-石崗花漾藝術燈節 (5).jpg

石岡情人木橋是遠東最長的景觀木橋

最大特色(中間無橋墩)且具有七級以上的防震性，全橋由美國的花旗松膠合樑及南方松組合而成，並於民國90年11月完工啟用

石岡情人木橋2024-石崗花漾藝術燈節 (1).jpg

從去年耶誕節一直展出到今年2/18石岡花漾藝術節、將景點『情人木橋』裝扮的充滿浪漫情調

石岡情人木橋2024-石崗花漾藝術燈節 (4).jpg

附近有多處景點可順遊

石岡導覽地圖2024-石崗花漾藝術燈節.JPG

紫見石岡  醉愛紫的我『紫』見浪漫台中免費景點/春節旅遊景點『石岡鬱金香花展&石岡花漾藝術燈節

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燈飾: 通往夢想的路上

通往夢想的路上-石崗花漾藝術燈節 (3).jpg

金色和粉色翅膀乘載了許多願望和祝福並點亮了通往『夢想』的道路

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通往夢想的路上-石崗花漾藝術燈節 (2).jpg

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燈飾: 滿滿祝福

金色鬱金香花語是慶祝和恭喜，到此一遊希望能得到鬱金香祝福

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白天賞鬱金香真花。夜晚賞鬱金香燈廊~風情大不同

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燈飾: 邱比特豎琴 

石岡區公所響應『臺中龍賀！中台灣元宵燈會，此(豎琴裝藝)1/29已移到『臺中-中央公園』!

2024中臺灣元宵燈會『臺中龍賀』

地點: 臺中市中央公園

燈會日期：2/16~2/25

亮燈時間: 17:00~21:30(開幕日&假日延長到22:00)

 

邱比特豎琴 -石崗花漾藝術燈節 (2).jpg

邱比特豎琴 -石崗花漾藝術燈節 (1).jpg

邱比特豎琴 -石崗花漾藝術燈節 (3).jpg

幸福祈福亭

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燈飾: 心願珍珠  變化著不同顏色光影

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心願珍珠-石崗花漾藝術燈節 (3).jpg

可愛兔兔燈飾區

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這區也有鬱金香燈飾很好拍台中免費景點/春節旅遊景點『石岡鬱金香花展&石岡花漾藝術燈節

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燈飾: 心花綻放

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心花綻放-石崗花漾藝術燈節 (2).jpg

滿滿人造玫瑰花將心形裝置裝點成網美必拍打卡牆

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心花綻放-石崗花漾藝術燈節 (4).jpg

石岡情人木橋花漾藝術燈節展區是大家春節期間走春不錯的選擇! 小而美

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石岡情人木橋2024-石崗花漾藝術燈節 (3).jpg

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台中太平蝙蝠洞首圖.jpg

 

 每個人對此景點喜好不盡不相同，花況會因氣候有所改變(出發前)可多多爬文做參考2024-1/4夜燈遊記心得僅供參考。喜歡小紫分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚!是我繼續寫文分享的動力)一起趴趴走找尋下一站美食和景點go。  

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