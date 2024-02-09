



韓食在這幾年很夯，一間間不斷的的開有時尚烤肉型、韓式小吃料理、專賣辣炒年糕..等等。







我們這次來吃韓歐尼慈文店，店面的招牌其實沒有太起眼很容易就錯過了，但我們可是吃貨當然要眼睛睜大的找，有汽車停車格看以下圖示。





店內也是簡單的裝飾沒有過於花俏的擺設把這些費用都花在食材料理上，對於消費者來說是值得的這裡抵消是一人份餐點小菜無限續（別浪費要吃完）。





店內柔和的燈光及牆面的畫作讓用餐的倍感溫馨壓迫感，還有獨立包廂可容納10~15個人左右。







先來看看Menu:

這裡抵消是一人一份餐點小菜無限續（吃完別浪費），泡菜是要單點的若是點套餐會附在裡頭。餐點可以升級韓套餐：

幸福套餐90元

起司歐姆蛋、泡菜、飲料（20）

DIY套餐$70

捏捏飯糰、泡菜、飲料（20）

輕食套餐$50

魚板一串、泡菜、飲料（20）

當然還有兒童餐及雙人餐、三人餐做選擇。

















👉起司泡菜石鍋拌飯/牛肉200元



滋滋作響的石鍋裡頭滿滿蔬菜與肉還有蛋在裡頭，要吃鍋巴的話就用湯勺把飯壓壓壓壓緊緊接觸石鍋那鍋巴會因時間愈久愈濃，在給它拌勻就可以吃了 。





舀一大把拌勻的起司蔬菜及肉送進嘴裡，起司的乳香味及Kimchi的酸、辣及蔬菜的甜味交雜一起那個滿足感無法言喻好吃調味沒有過鹹適合大眾口味。







韓式小菜：海帶、甜不辣都算是清爽微微辣的口感，無限續還不錯，泡菜是單點若是升級套餐就有泡菜就看哪個划算囉！





這小菜吃完可以再續海帶很有味道，而泡菜的鹹、辣、酸都很適中。





👉經典海鮮辣豆腐鍋210元

這料也太多了看上去幾乎是一整塊豆腐的料，裡頭蛤蜊、海鮮及肉片也不算少。













先來喝一口湯完全感受辣度（我們要了大辣店家加入自製手抄辣椒的辣油），再來是海鮮及蔬菜的鮮甜味而肉片也不會太柴，豆腐也挺嫩口的熱呼呼的湯一口一口的吃配碗白飯簡直無敵阿！









🌶️辣炒年糕140元

我最愛的辣炒年糕每到一間韓料都必點的，Q糯的年糕吃起來微微嚼感，醬汁辣較於甜年糕越嚼香氣更釋放出米的甜味很有層次感因為加了手抄辣椒那個辣度簡直讓人爽翻了。





香蕉牛奶必須先吸一口，因為辣度出來了這個辣讓人很爽快原本是輕柔的辣，忽然辣感在舌尖之中強而有勁的辣在我們輕敵時湧了出來👏馬上解個辣先。





捏捏飯糰50元

上桌後自己捏成圓乎乎入口的大小，麻油淡淡的香氣及海苔鹹味跟米飯的香氣混在一起在加上手感的溫度吃起來很脆純粹的味道。





用餐心得：平易近人的裝潢親民的價格，每一個餐點都感受到料理滿滿的誠意，要走道地韓式口味其實有點難度，但韓歐尼把味道調整到更貼近台灣人的口味推薦大家來試試。











美食特派員：⭐⭐⭐⭐

價錢：⭐⭐⭐⭐

交通：⭐⭐⭐





韓歐尼-桃園慈文店

營業時間：11:00-21:00

電 話：03-3574022

地 址：桃園市桃園區慈文路127號

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