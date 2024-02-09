位在東湖國小旁的巷弄美食「王家水餃館」是一間只賣一種口味水餃的餐廳，招牌的韭菜水餃經過多年的歲月考驗依舊有著超高人氣，每到用餐時刻一定座無虛席，總要等上一段時間才能品嚐到水餃的美味。除了可以單點韭菜水餃外，還有多種口味的湯餃和各式麵食可以選擇，加上多樣的涼拌開胃小菜，就能來一趟傳統美食之旅。

餐廳介紹

王家水餃館 名稱 : 王家水餃館

電話 : (02)2631-8277

地址 : 台北市內湖區東湖路119巷2號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-15:00、16:30-21:00

從捷運文湖線東湖站3號出口步行大約10分鐘就可抵達，店面沒有招牌所以要特別注意，一不小心很容易就走過頭

餐廳環境

最早的店面只有外面這間，後來生意越來越好就把隔壁打通一起當座位區，店內的空間稍微擁擠動線也容易擠在一起

醬料區在隔壁座位區的門口旁，可以依照個人的口味取用

小菜在櫃台旁邊，將菜單交給櫃台人員時一併說想要哪些小菜，盛裝完後用餐盤端到位子上即可

在小菜區旁可以看到店員手工現包水餃的過程，每一顆水餃都非常飽滿

菜單

餐點以水餃為主的湯餃類跟其他麵類可以做選擇，韭菜豬肉水餃的單價稍微高一點，不過吃過之後就能知道為何依然這麼多人慕名而來

餐點介紹

這次點一碗湯餃、一碗乾麵跟一道小菜

小菜點的是「小魚乾加豆干」，味道是微辣的口味

豆干吃起來紮實夠味，搭配小魚乾一起吃非常過癮，是下酒菜的最佳組合

第一碗是「雙榨乾麵(榨菜+炸醬)」，上面滿滿都是兩種配料跟青菜

榨菜醃漬入味吃起來還有微微的脆感

炸醬吃起來比較像是肉燥，醬汁調配的恰到好處不會過於死鹹

把整碗攪拌均勻後一口吃下，麵條滑順醬料夠味讓人一口接一口吃不停

第二碗是「番茄湯餃」，從外觀看起來就是一道清爽又健康的組合

原本水餃已經很大顆，吸飽湯汁後看起來更加飽滿多汁

內餡非常紮實韭菜跟豬肉的量幾乎是各佔一半，其中豬肉肥瘦均勻肉香味十分濃郁

湯頭加入青菜跟番茄，喝起來非常清爽完全不油膩

結語

吃過一次之後就能知道為何這間水餃店在東湖這麼有名，飽滿紮實香氣濃郁，用餐時段總是大排長龍，即便價格不算便宜但用料實在，加上多年來口味始終如一，也是這間店如此超人氣的原因。來到東湖走走的話可以來品嚐一下，沒有明亮的招牌有的是傳統的好手藝，真的是讓人一吃就上癮。