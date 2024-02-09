台中燒烤吃到飽推薦『Oh yaki精緻燒肉吃到飽(崇德店) 』店內消費方式是599元、699元、899元燒烤吃到飽，平日加77元還能暢飲啤酒、沙瓦等飲品，晚上9點後入場不用另外加價(599元除外)

用餐時間人潮滿滿，沙拉一開門就馬上進來，裡面已經有好幾桌烤起來了，人氣超旺，現在就跟著沙拉的腳步一起到『Oh yaki精緻燒肉吃到飽(崇德店) 』吃燒烤

『Oh yaki精緻燒肉吃到飽(崇德店) 』的交通非常便利，位在捷運文心崇德站步行約1分鐘可以到，旁邊和對面也都有付費停車場，若有要喝酒可以搭乘大眾運輸

快速看看我們點了什麼，歡迎追蹤沙拉的YouTube

『Oh yaki精緻燒肉吃到飽(崇德店) 』環境以暖色木質元素為主，空間寬敞，卡座式座位區，每個位置都像是開放的小包廂，用起餐來很舒服

位置4~8人都有，適合三五好友聚餐

自助取餐區有氣泡可樂飲料機、冰沙、茶、咖啡機，選擇很多

多種口味的冰淇淋

吃完燒烤在吃冰淇淋好爽快，這天來有泰式奶茶口味耶

燒肉醬、味噌醬..等11種醬料任你選

鹽蔥醬沒在客氣，直接給你一大甕，要夾多少都可以

『Oh yaki精緻燒肉吃到飽(崇德店) 』菜單

有599元、699元、899元三種選擇，平日加77元還能暢飲啤酒、沙瓦等飲品，晚上9點後入場不用另外加價(599元除外)。(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

自行掃QR COde點餐

崇德店限定的鐵板料理有：日式大阪燒、日式鐵板燒麵、半熟蛋起司麻糬，三種價位都可以無限加點

日式大阪燒有原味或是芥末口味

沙拉比較重口味也喜歡芥末香氣的點了芥末口味

裡面有滿滿爽口清脆的高麗菜，搭配日式醬汁，吃起來鹹甜鹹甜

日式牛肉燒麵

麵條炒得恰到好處，裡面有牛肉片、高麗菜，鹹度剛好，吃起來也有點像清炒的義大利麵

半熟蛋起司麻糬

底層是QQ的麻糬，這道鐵板料理是鹹食，半熟蛋上面撒上蔥花，麻糬和蛋可以一起吃，口感相當豐富

沙拉今天體驗的是699元吃到飽，就可以點比臉大的"安格斯16Oz嫩肩牛排"

肉控必點，吃的超滿足

烤至約7分熟我們就自行剪開，方便吃

裹上鹽蔥醬或撒上鹽就可以直接吃

可以點生菜包肉、韓式泡菜來搭配燒肉一起吃，開胃才可以吃的多

特選戰斧豬

與"安格斯16Oz嫩肩牛排"一樣都是很熱門的肉品，沒吃牛肉的朋友，想大口吃肉也是沒問題，戰斧豬讓你吃飽飽

秘傳壺漬牛肋條

Oh yaki精緻燒肉吃到飽的牛肋條切得很豪邁，超大一塊，帶點筋肉的牛肋條，吃起來蠻有嚼勁的

特選醬燒雪花牛、醬燒安格斯黑牛、上選醬燒板腱牛

若是喜歡吃軟一點的肉，也有肉片可以選擇

沙拉比較喜歡雪花牛，油花較多

吃起來也較軟嫩

板腱牛不論火鍋或燒烤沙拉都有點，瘦肉多中間有一條肉筋，口感還不錯

培根蘆筍捲、剝皮辣椒豬肉捲

讓味道更加豐富的創意肉捲，剝皮辣椒搭配五花肉豬肉捲，微辣口感吃起來一點都不覺得肥膩

培根蘆筍捲經過燒烤逼出油脂與多汁的蘆筍完美結合

椒鹽肥腸、椒鹽霜降豬

霜降豬就是松阪豬，燒烤後吃起來口感脆彈，零失誤的肉品

喜歡大腸的我一定要點一份肥腸

特選德國豬腳、韓式厚切豬五花、椒鹽雞軟骨

本來以為燒烤過的德國豬腳會很硬，結果並不會，吃起來QQ的蠻有彈性的好吃

有經過韓式烤醬醃漬過的很夠味

還有這種一碗碗的可以直接放進鍋裡，完全不用管他等著吃就好

酒燒白蝦、絲瓜蛤蜊、剝皮辣椒多利魚都是方便燒烤的

裡面本身就有水份，煮熟口感就像煮過一樣清爽

喜歡海鮮的這裡也有

白醬起司扇貝

充滿海味

喜歡吃蝦蝦的我們點了一盤特選鮮蝦

蠻新鮮的，個頭不小，燒烤後吃起來口感很脆彈

超大鮮魷魚

看到魷魚的大小就很過癮

魷魚的內臟、頭部都已經清理得很乾淨，也有幫忙先剪開，方便我們烤

等烤到差不多的時候我們在自己剪開就好

鮮香脆爽，來這裡隨便吃幾隻就回本了

烤個蔬菜營養均衡

香菇、洋蔥、青椒、玉米通通點起來

把火開小一點開始烤蔬菜，難得可以把青椒烤得那麼成功

杏鮑菇、香菇，水份都鎖在裡面

玉米筍也是必點，好清甜

加77元沙瓦、啤酒可以點到飽

我們點了青梅和可爾必思沙瓦，沙瓦可以幫忙去酒精除了荔枝沙瓦以外

吃燒肉配沙瓦或啤酒來點微醺也不錯(未滿18歲禁止喝酒，酒後禁止開車)

年終聚餐、想大口吃肉的朋友來『Oh yaki精緻燒肉吃到飽』就對了

台中崇德店

地址：台中市北屯區崇德路二段130號

電話：04-2236-5959

營業時間：

平日：17:30~00:00(22:00最後收客)

假日：11:30~00：00(22:00最後收客)

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台中中美店

地址：台中市西區明義街6號1樓

電話：04-2328-8105

營業時間：

平日：17:30~00:00(22:00最後收客)

假日：：11:30~00：00(22:00最後收客)

粉絲團：『Oh Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中崇德店』

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